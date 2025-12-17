Obavijesti

FOTO Prije 3 godine Hrvati su se zabundali, a Ivana se skidala: Evo kako je izgledala u Katru!

Ivana Knoll jedna je od najpoznatijih 'vatrenih' navijačica, a za hrvatsku nogometnu reprezentaciju srčano je navijala i u Katru 2022. godine. Tada su je fotoreporteri 'ulovili' na tribini, a i mnogi njezini obožavatelji uspjeli su se fotkati s njome
KATAR 2022 - Ivana Knoll spremna za utakmicu protiv Maroka i osvajanje bronce
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
