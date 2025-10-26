NAJSRETNIJI DAN
FOTO Prije godinu dana oženio se Baby Lasagna: Evo kako je izgledalo intimno vjenčanje...
Prije godinu dana su Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, i njegova dugogodišnja partnerica Elizabeta Ružić, rekli sudbonosno 'da'. Vjenčali su se u intimnom krugu ljudi. Par je zajedno godinama, a Elizabeta je Marku bila velika podrška kada se prijavio na Doru, a zatim i kada je išao u Švedsku na Eurosong gdje je predstavljao Hrvatsku... Vjenčali su se u crkvici u Završju, naselju u Istri.