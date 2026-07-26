FOTO Privatnost im je najveći luksuz! Pogledajte gdje domaće i svjetske zvijezde bježe ljeti

Dok većina ljeti traži najpoznatije plaže i pune rive, zvijezde biraju mirnije adrese. Skrivene uvale, mali otočići i restorani do kojih se dolazi brodom postali su njihova omiljena mjesta za odmor na Jadranu
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Alka Vuica već godinama ljetuje na Hvaru, a najviše voli vrijeme provoditi na brodu.
| Foto: Privatni album
Alka Vuica već godinama ljetuje na Hvaru, a najviše voli vrijeme provoditi na brodu. |
Foto: Privatni album
Alka Vuica već godinama ljetuje na Hvaru, a najviše voli vrijeme provoditi na brodu.
| Foto: Privatni album
Još je ranije rekla da je sve manje privlače pune rive i mjesta na kojima svi žele biti viđeni, a sve više skrivene uvale i istraživanje obale.
| Foto: Privatni album
Na Hvar se svakog ljeta vraća i Nina Badrić, koja ondje ima kuću.
| Foto: Instagram
Otok naziva svojom oazom mira, a dane provodi uz kupanje, jutarnju kavu i večere s prijateljima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Među omiljenim adresama nautičara je i Palmižana na Paklenim otocima. Ondje je početkom ljeta odmarala Ana Gruica Uglešić sa suprugom Boranom.
| Foto: Instagram
Na jugu Dalmacije zvijezde posebno vole Bowu u uvali Vrbova na Šipanu. Ondje su posljednjih ljeta zajedno odmarali Luka Modrić i Mateo Kovačić s obiteljima.
| Foto: Instagram
Do restorana većina gostiju stiže brodom, a ruča se u drvenim paviljonima razmaknutima među borovima. Upravo su ondje Luka i Vanja Modrić prije dvije godine ugostili Davida i Victoriju Beckham.
| Foto: Instagram
Bowu su posjetili i Novak Đoković, Manuel Neuer, Thierry Henry, Marcelo Vieira, Maluma i Vanessa Bryant.
| Foto: Instagram
Maja Šuput već godinama govori da joj je Vrnik najdraže mjesto na svijetu.
| Foto: instagram
Na malom otočiću pokraj Korčule nema automobila, a ondje su tek kamene kuće, stari kamenolom, galerije i restoran.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na Vrnik se redovito vraća i Severina, koja ondje provodi dio obiteljskog odmora.
| Foto: instagram
Nedaleko je i Moro Beach Stupe na otočiću Stupa između Korčule i Pelješca. Do njega se dolazi brodom ili taxi boatom, a poznat je po ležaljkama uz more, visećim mrežama, koktelima, glazbi te jelima od jastoga, kamenica i svježe ribe.
| Foto: Instagram
Mir i privatnost poznati traže i na Brijunima. Ralph Fiennes ondje je slobodno vrijeme provodio kupajući se na skrivenim plažama, a na otočje se vraćaju i Lepa Brena te Zdravko Čolić.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Instagram/Lepa Brena
Foto Instagram
Foto Instagram/Lepa Brena