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SKRIVENI RAJ

FOTO Privatnost im je najveći luksuz! Pogledajte gdje domaće i svjetske zvijezde bježe ljeti

Dok većina ljeti traži najpoznatije plaže i pune rive, zvijezde biraju mirnije adrese. Skrivene uvale, mali otočići i restorani do kojih se dolazi brodom postali su njihova omiljena mjesta za odmor na Jadranu
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FOTO Privatnost im je najveći luksuz! Pogledajte gdje domaće i svjetske zvijezde bježe ljeti
Alka Vuica već godinama ljetuje na Hvaru, a najviše voli vrijeme provoditi na brodu. | Foto: Privatni album
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Alka Vuica već godinama ljetuje na Hvaru, a najviše voli vrijeme provoditi na brodu. | Foto: Privatni album
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