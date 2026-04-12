FOTO Proslavila se kao Brenda u "Beverly Hillsu", a karijera joj je bila prepuna uspona i padova

Američka glumica Shannen Doherty najpoznatija je po ulozi Brende Walsh u kultnoj seriji "Beverly Hills, 90210", a tijekom karijere doživjela je brojne uspone i padove. Preminula je u srpnju 2024., a danas bi slavila 55. rođendan.
Shannen Doherty rođena je 12. travnja 1971. u američkom Memphisu, a odrasla je u religioznoj obitelji. Već kao dijete pokazivala je interes za glumu, a karijeru je započela pojavljujući se u televizijskim reklamama 80-ih godina.
| Foto: RE/Press Association/PIXSELL
|
Foto: RE/Press Association/PIXSELL
| Foto: RE/Press Association/PIXSELL
Prve ozbiljnije glumačke korake imala je u seriji "Mala kuća u preriji", nakon koje je nastavila graditi televizijsku karijeru.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Prvi veliki filmski uspjeh ostvarila je u kultnom filmu "Heathers", koji joj je otvorio vrata prema većim projektima.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Pravi proboj Shannen Doherty dogodio se 1990. godine kada je dobila ulogu Brende Walsh u popularnoj seriji "Beverly Hills, 90210". Serija je brzo postala globalni fenomen, a Doherty jedna od najpoznatijih televizijskih zvijezda tog vremena.
| Foto: Majil/Press Association/PIXSELL
Uloga joj je donijela svjetsku slavu, ali i kontroverze. Tijekom snimanja serije pojavile su se glasine o napetostima među glumcima i problemima na setu. Nakon četiri sezone, Shannen Doherty napustila je seriju.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Kasnije se ipak vratila ulozi Brende Walsh u nekoliko novijih nastavaka serije.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Nakon odlaska iz Beverly Hillsa, Doherty je nastavila karijeru i 1998. dobila novu veliku ulogu u seriji "Charmed". Glumila je Prue Halliwell, najstariju sestru vješticu.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Međutim, ponovno su se pojavile glasine o sukobima, ovaj put s kolegicom Alyssom Milano. Doherty je napustila seriju 2001. godine, a njezin lik je ubijen u seriji.
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Pojavila se u nekoliko većih projekata nakon što je napustila "Charmed" uključujući "Breaking Up with Shannen Doherty" i "Dancing with the Stars".
| Foto: MPNC
Privatni život Shannen Doherty često je bio pod povećalom javnosti. Triput se udavala, a pred oltar je išla s Ashleyjem Hamiltonom, Rickom Salomonom i Kurtom Iswarienkom, s kojim je bila najduže u braku. Razveli su se neposredno prije njezine smrti 2024. godine.
| Foto: MPNC
Doherty je prošla kroz brojne osobne izazove. Izgubila je kuću u požaru 2018. godine, borila se s teškom bolešću te je javno govorila o zdravstvenim problemima.
| Foto: NJO/PRESS ASSOCIATION
Foto MPNC
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Profimedia/ilustracija
Foto RE/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/
Foto Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Foto
Foto
Foto Press Association/PRESS ASSOCIAT
Foto (C)Steven Bergman
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto (C)Steven Bergman
Foto /DPA
Foto Marko Ercegović