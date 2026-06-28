FOTO Proslavili su se kao djeca, a neki su i odustali od glume: Evo gdje su danas ove zvijezde

Mnogi i dan danas vole pogledati 'Sam u kući', uhvatiti negdje koju reprizu 'Moderne obitelji' ili se rado prisjete iritantnog Stevea Urkela iz serije 'Pod istim krovom'. Evo gdje su danas zvijezde koje su se proslavile još kao djeca.
Dječje zvijezde obilježile su mnoge omiljene serije i filmove. No neki od njih povukli su se iz svijeta glume, dok su drugi i dalje jako poznati...
| Foto: Screenshot/Press Association/DPA
Dječje zvijezde obilježile su mnoge omiljene serije i filmove. No neki od njih povukli su se iz svijeta glume, dok su drugi i dalje jako poznati... |
Foto: Screenshot/Press Association/DPA
Dječje zvijezde obilježile su mnoge omiljene serije i filmove. No neki od njih povukli su se iz svijeta glume, dok su drugi i dalje jako poznati...
| Foto: Screenshot/Press Association/DPA
Ke Huy Quan svima je dobro poznat kao dječja glumačka zvijezda, a proslavile su ga uloge u filmovima 'Goonies' i 'Indiana Jones i ukleti hram'.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Glumi se vratio nakon 30 godina pauze, a ubrzo nakon povratka na scenu osvojio je Zlatni Globus i SAG nagradu.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Dobio je prestižnu nagradu za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Sve u isto vrijeme' 2023. godine
| Foto: Mario Anzuoni
Haley je imao svega 11 godina kada je izašao film kojeg je režirao M. Night Shyamalan.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
I prije toga našao se u kultnim filmovima te je u filmu 'Forrest Gump' glumio mladog naslovnog junaka, a važnu je ulogu imao i u filmu 'A.I'. No, 'Šesto čulo' ga je lansiralo u zvijezde
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Osment i dalje glumi, iako je ove godine punio medijske stupce zbog svog ponašanja. Uhitili su ga na skijalištu zbog uznemiravanja gostiju i osoblja dok je bio pod utjecajem alkohola...
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Ovog slatkog dječaka proslavile su uloge u filmovima 'Jerry Maguire' i 'Stuart Mali'
| Foto: Screenshot/Fifa
Jonathan Lipnicki nastavio je s glumačkom karijerom, a prošle godine izašao je film u kojem je glumio, horor 'Camp Pleasant Lake'
| Foto: Isabel INFANTES
Macaulay Culkin smatrao se jednom od najvećih dječjih zvijezda nakon uspjeha filma 'Sam u kući' iz 1990. godine.
| Foto: United Archives/DPA/PIXSELL
No, četiri godine kasnije odlučio se prikriti i povući iz svijeta glume. Poslije su ga pratile obiteljske tragedije i problemi s opojnim sredstvima.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
No, glumi se vratio te je prošle godine objavio i da ga čeka nova uloga - ona u drugoj sezoni serije 'Fallout'.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
A 2023. dobio je i zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu. Tamo mu je podršku dala još jedna dječja zvijezda - Brenda Song, s kojom ima i dvoje djece.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
U omiljenom božićnom klasiku pojavio se i mlađi brat Macaulaya Culkina, Kieran
| Foto: YouTube/screenshot
Svijet ga je, godinama kasnije, prepoznao u hit seriji 'Nasljeđe' gdje je glumio Romana Roya, a za tu ulogu dobio je i Zlatni globus.
| Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net
Kieran je ove godine dobio i Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu 'Stvarna bol'.
| Foto: Carlos Barria
U svom govoru zahvalio je i supruzi Jazz Charton te je podsjetio da mu je obećala još djece ako dobije Oscara. U braku su od 2013. i imaju dvoje djece.
| Foto: Mike Blake
Joseph Mazzello (42) imao je tek devet godina kada se pojavio u Jurskom parku kao Tim Murphy. S druge strane, sestru je glumila tada 12-godišnja Ariana Richards.
| Foto: screenshot/Youtube
Mazzello se povukao nakon 'Jurskog parka', završio je studij filmske umjetnosti, a kasnije ostvario uloge u hit filmu 'Bohemiam Rhapsody', kao i u 'Pacifiku' i 'Društvenoj mreži'.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Ariana se povukla iz svijeta glume, a zadnji put se na ekranima pojavila 2013. godine u filmu 'Battledogs', a onda promijenila karijeru te se sada bavi slikarstvom.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Lindsay Lohan postala je svjetska senzacija 1998. godine kada je maestralno odglumila šarmantne blizanke Halle Parker i Annie James u filmu 'Zamka za roditelje'.
| Foto: United Archives/Impress
No, 2005. prekida suradnju s Disneyem, a nakon toga joj je sve krenulo nizbrdo. Lohan je dospjela na naslovnice zbog uživanja u drogama i alkoholu te boravka u zatvoru.
| Foto: EDUARDO MUNOZ
Vratila se glumi, a u ljeto 2024. izašao je film 'Freakier Friday', nastavak popularne komedije 'Freaky Friday' iz 2003. u kojoj je glumila s Jamie Lee Curtis!
| Foto: KENT J. EDWARDS/REUTERS
Prije dvije godine godine izašao je i mjuzikl 'Mean Girls' prema još jednom omiljenom filmu u kojem je glumila 2004.,
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Glavnog lika u popularnoj seriji 'Malcolm u sredini' glumio je Frankie Muniz. Ta uloga ga je proslavila diljem svijeta te je postao jednim od najpoznatijih dječjih glumaca.
| Foto: YouTube
Međutim, nedugo nakon završetka serije, Muniz se povukao iz glume te se počeo baviti vožnjom trkaćih automobila. Frankie je otkrio kako ga je pauza od glume u to vrijeme spasila od 'prokletstva' dječjih zvijezda u Hollywoodu, koje je, prema njemu, snašlo nekoliko takvih gumaca.
| Foto: Hutchins Photo / IPA
Prije nekoliko mjeseci objavljeno je da se snima nova sezona popularne serije!
| Foto: screenshot/instagram
Starijeg brata Reesea glumio je Justin Berfield, koji se nakon ove serije počeo baviti produciranjem filmova.
| Foto: YouTube
Odglumio je još jednu ulogu u svojoj seriji 'Sons of Tucson', a onda se povukao iz Hollywooda. Danas na Instagramu često objavljuje fotke s kćerkicom, a živi mirnim obiteljskim životom. Strani mediji izvijestili su prije par mjeseci da će se i on pojaviti u novoj sezoni popularne serije!
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Najmlađeg brata Deweyja igrao je Erik Per Sullivan. Nakon što je stekao slavu u seriji, glumio je nekoliko manjih uloga, a onda se u potpunosti povukao iz javnosti i posvetio se obrazovanju. Nažalost, u seriju se ipak neće vratiti...
| Foto: IMDB
'Puna kuća' mnogima je bila omiljena serija u djetinjstvu, a pratila je i svakodnevicu tri sestre. Najstariju sestru D.J glumila je Candace Cameron. Nakon što se proslavila ulogom u seriji uzela je pauzu od glume kako bi se fokusirala na svoju obitelj.
| Foto: Instagram/Youtube/Screenshot
Vjenčala se 1996. godine za Valeria Burea, nekadašnjeg NHL igrača, s kojim je dobila troje djece, a s kojim je i danas u braku. Nekoliko puta se vraćala na ekrane, među ostalim i u spin-offu serije 'Punija kuća', a glumila je i u desetak Hallmarkovih filmova
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Jodie Sweetin glumila je srednje dijete, Stephanie. Kada je krenula snimati seriju imala je samo pet godina. Slatku plavu djevojčicu nakon snimanja dočekali su teški problemi.
| Foto: Youtube screenshoot/kolaž
Slava koju je stekla serijom joj je teško pala pa je tako po završetku snimanja s 14 godina postala ovisna o alkoholu. Borila se 15 godina s tom ovisnošću, a sreće nije imala ni u ljubavi. Prije par godina se četvrti put udala.
| Foto: Instagram/Nevena Rendeli
Zvijezda serije 'Dva i pol muškarca', Angus T. Jones, postao je slavan kao dijete kada je u humorističnoj seriji uz Charlieja Sheena i Jona Cryera glumio Jakea Harpera.
| Foto: YouTube/screenshoot
Na vrhuncu svoje karijere, Jones je godinama bio najplaćenija dječja televizijska zvijezda, kada je napustio seriju zbog vjerskih uvjerenja. Potpuno se povukao iz javnosti.
| Foto: Profimedia / ilustrativna fotografija
Ariel Winter najpoznatija je po ulozi Alex Dunphy u seriji 'Moderna obitelj'.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
U posljednje vrijeme posuđuje glas u crtićima, a jako je aktivna i na društvenim mrežama gdje dijeli recepte i kuha
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Sarah Hyland glumila je Alexinu sestru Haley.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Nakon što je serija završila, Sarah se pojavljivala u reklamama, postala je kreativna direktorica jedne firme, a od 2022. voditeljica je realty showa 'Love Island USA'
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Omiljenog Mannyja utjelovio je Rico Rodriguez
| Foto: screenshoot/Youtube
Nakon 2020., Rico se pojavio u 'The Substitute' i 'Unfiltered' na Nickelodeonu
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nolan Gould utjelovio je Lukea Dunphyja.
| Foto: Screenhoot/Daily Mail
Danas se i dalje bavi glumom. Među zadnjim ulogama mu je ona u seriji 'Grey's Anatomy', u filmu 'Miranda's Victim' te u 'The Nana Project'
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Amanda Bynes bila je velika dječja zvijezda ranih 2000-ih godina te je imala uloge u velikom broju tinejdžerskih filmova.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
No 2010. godine je objavila da se povlači iz svijeta glume. Nakon par godina uhićena je zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Godinama ima problema s mentalnim zdravljem...
| Foto: Instagram/ kolaž
Nedavno se vratila u javnost, aktivna je na društvenim mrežama te je tako otkrila kako je otvorila i OnlyFans profil, ali samo za razgovor s obožavateljima.
| Foto: Hull City
Prije nekoliko mjeseci je objavila i da će početi koristiti Ozempic zbog svoje težine i, kako kaže, fotografija paparazza na kojima joj se jako ističe podbradak.
| Foto: Hull City
Glumac Jaleel Ahmad White proslavio se svojom ulogom Stevea Urkela u seriji 'Pod istim krovom gdje je često njegov lik govorio 'Did I do that?'.
| Foto: YouTube/screenshot
Nakon što se proslavio ulogom štrebera je nastavio glumiti, ali nije bio ni približno uspješan. Pojavio se u serijama kao što su 'Princ iz Bel Aira' i 'Charlie & Co.'. Danas Jaleel izgleda potpuno drugačije. Posvetio se teretani i košarci, a svakodnevno oduševljava svojim mišićavim tijelom
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES
Mladi glumac iz 'Charlie i tvornica čokolade' iz 2005. bio je Freddie Highmore
| Foto: TheVoiceKids/YouTube/Screenshot
Danas je glavni glumac u seriji 'The Good Doctor', gdje je također i producent
| Foto: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress