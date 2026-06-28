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FOTO Proslavili su se kao djeca, a neki su i odustali od glume: Evo gdje su danas ove zvijezde

Mnogi i dan danas vole pogledati 'Sam u kući', uhvatiti negdje koju reprizu 'Moderne obitelji' ili se rado prisjete iritantnog Stevea Urkela iz serije 'Pod istim krovom'. Evo gdje su danas zvijezde koje su se proslavile još kao djeca.
FOTO Proslavili su se kao djeca, a neki su i odustali od glume: Evo gdje su danas ove zvijezde
Dječje zvijezde obilježile su mnoge omiljene serije i filmove. No neki od njih povukli su se iz svijeta glume, dok su drugi i dalje jako poznati... | Foto: Screenshot/Press Association/DPA
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Dječje zvijezde obilježile su mnoge omiljene serije i filmove. No neki od njih povukli su se iz svijeta glume, dok su drugi i dalje jako poznati... | Foto: Screenshot/Press Association/DPA
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