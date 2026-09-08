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FOTO Prošlo je 45 godina od premijere 'Mućki': Evo što se dogodilo s glumcima serije

'Mućke' su kultna britanska humoristična serija koju je osmislio i napisao John Sullivan, a premijeru je imala 8. rujna 1981. godine. Na BBC Oneu prikazivala se od 1981. do 1996. kroz sedam sezona i brojne božićne specijale, a omiljeni likovi vratili su se u još tri posebne epizode između 2001. i 2003. godine. U galeriji provjerite što se dogodilo s glumačkom postavom kultne serije nakon što su 'Mućke' završile sa snimanje
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FOTO Prošlo je 45 godina od premijere 'Mućki': Evo što se dogodilo s glumcima serije
U središtu priče serije je Derek "Del Boy" Trotter, ambiciozni i snalažljivi ulični trgovac kojeg je utjelovio David Jason, dok Nicholas Lyndhurst glumi njegova mlađeg polubrata Rodneyja. U prve tri sezone s njima živi njihov djed, kojeg je glumio Lennard Pearce, a nakon Pearceove smrti 1984. u seriju dolazi djedov otuđeni brat, ujak Albert, u nezaboravnoj izvedbi Bustera Merryfielda. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
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U središtu priče serije je Derek "Del Boy" Trotter, ambiciozni i snalažljivi ulični trgovac kojeg je utjelovio David Jason, dok Nicholas Lyndhurst glumi njegova mlađeg polubrata Rodneyja. U prve tri sezone s njima živi njihov djed, kojeg je glumio Lennard Pearce, a nakon Pearceove smrti 1984. u seriju dolazi djedov otuđeni brat, ujak Albert, u nezaboravnoj izvedbi Bustera Merryfielda. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
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