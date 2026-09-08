FOTO Prošlo je 45 godina od premijere 'Mućki': Evo što se dogodilo s glumcima serije

Lennard Pearce ostao je zapamćen kao Djed, jedan od originalnih članova obitelji Trotter. John Sullivan zamislio je lik kao starca koji je "sve vidio i prošao", a Pearce mu je savršeno odgovarao. Prije televizijske slave imao je dugu kazališnu karijeru, a kao mladi glumac tijekom 30-ih nastupao je i u Njemačkoj. Pearce je Djeda glumio od početka "Mućki" 1981. godine. Bio je strastveni pušač i imao je zdravstvenih problema, a u prosincu 1984. doživio je srčani udar. Prevezen je u londonsku bolnicu Whittington, gdje je tri dana poslije preminuo nakon drugog srčanog udara, u 69. godini. Njegova smrt uključena je u radnju "Mućki" u epizodi "Strained Relations", nakon čega je u život Del Boya i Rodneyja stigao ujak Albert. | Foto: screenshot/Youtube