FOTO Prošlo je 45 godina od premijere 'Mućki': Evo što se dogodilo s glumcima serije

'Mućke' su kultna britanska humoristična serija koju je osmislio i napisao John Sullivan, a premijeru je imala 8. rujna 1981. godine. Na BBC Oneu prikazivala se od 1981. do 1996. kroz sedam sezona i brojne božićne specijale, a omiljeni likovi vratili su se u još tri posebne epizode između 2001. i 2003. godine. U galeriji provjerite što se dogodilo s glumačkom postavom kultne serije nakon što su 'Mućke' završile sa snimanje
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U središtu priče serije je Derek "Del Boy" Trotter, ambiciozni i snalažljivi ulični trgovac kojeg je utjelovio David Jason, dok Nicholas Lyndhurst glumi njegova mlađeg polubrata Rodneyja. U prve tri sezone s njima živi njihov djed, kojeg je glumio Lennard Pearce, a nakon Pearceove smrti 1984. u seriju dolazi djedov otuđeni brat, ujak Albert, u nezaboravnoj izvedbi Bustera Merryfielda.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
U središtu priče serije je Derek "Del Boy" Trotter, ambiciozni i snalažljivi ulični trgovac kojeg je utjelovio David Jason, dok Nicholas Lyndhurst glumi njegova mlađeg polubrata Rodneyja. U prve tri sezone s njima živi njihov djed, kojeg je glumio Lennard Pearce, a nakon Pearceove smrti 1984. u seriju dolazi djedov otuđeni brat, ujak Albert, u nezaboravnoj izvedbi Bustera Merryfielda. |
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
U središtu priče serije je Derek "Del Boy" Trotter, ambiciozni i snalažljivi ulični trgovac kojeg je utjelovio David Jason, dok Nicholas Lyndhurst glumi njegova mlađeg polubrata Rodneyja. U prve tri sezone s njima živi njihov djed, kojeg je glumio Lennard Pearce, a nakon Pearceove smrti 1984. u seriju dolazi djedov otuđeni brat, ujak Albert, u nezaboravnoj izvedbi Bustera Merryfielda.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
S vremenom su važan dio priče postale i Delova partnerica Raquel te Rodneyjeva Cassandra, kao i brojni osebujni prijatelji i poznanici poput Boycieja, Triggera, Denzila, Mickeyja Pearcea, Marlene i vlasnika puba Mikea. Upravo je ta galerija likova, zajedno s toplim prikazom obiteljskih odnosa i svakodnevnog života, pretvorila jednostavnu priču o dvojici trgovaca u jednu od najprepoznatljivijih britanskih televizijskih komedija.
| Foto: BBC HISTORY/BNPS
Foto BBC HISTORY
David Jason zauvijek će za milijune gledatelja ostati Derek "Del Boy" Trotter, snalažljivi trgovac iz Peckhama koji je uvijek imao novu ideju kako preko noći zaraditi bogatstvo. Glumac, rođen 2. veljače 1940. u Londonu, prije "Mućki" već je godinama radio na televiziji, no upravo mu je uloga Del Boya, koju je počeo igrati 1981., donijela status jedne od najvećih britanskih televizijskih zvijezda. Zanimljivo je da je Jason prije glumačke karijere radio kao električar, a na televiziji se počeo pojavljivati još 60-ih. Danas ima 86 godina, a njegova karijera traje već više od šest desetljeća.
| Foto: Mazz / Matrixpictures.co.uk
Iako bi mnogima jedna uloga poput Del Boya bila dovoljna za cijelu karijeru, Jason je uspio stvoriti još nekoliko televizijskih likova po kojima ga britanska publika dobro pamti. Glumio je Granvillea u sitcomu "Open All Hours", Popa Larkina u seriji "The Darling Buds of May", u kojoj je nastupala i tada mlada Catherine Zeta-Jones, te detektiva Jacka Frosta u dugovječnoj kriminalističkoj seriji "A Touch of Frost". Posudio je glas i nizu animiranih likova, među kojima su Danger Mouse i Count Duckula. Za svoj je rad osvojio brojne nagrade, uključujući BAFTA-e i National Television Awards, a 2005. kraljica Elizabeta II. proglasila ga je vitezom za zasluge u dramskoj umjetnosti.
| Foto: Pier Paolo Mariani/PIXSELL
Velika promjena dogodila mu se i u privatnom životu u poznijim godinama. S partnericom Gill Hinchcliffe dobio je 2001. kćer Sophie Mae, kada je imao 61 godinu, a par se vjenčao 2005. godine. No Jason ni u osamdesetima nije potpuno nestao iz javnosti. Ove godine nastupao je s programom "An Evening with Sir David Jason", u kojem uz voditelja Mikea Bushella pred publikom prepričava anegdote i dosad manje poznate priče iz svoje duge karijere. Posjetiteljima prikazuje i rijetke snimke te otkriva detalje o nastanku nekih od svojih najslavnijih televizijskih scena. Turneja se nastavlja i ove jeseni, među ostalim nastupom u Belfastu 10. listopada.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Posebno mjesto u tim pričama, očekivano, pripada "Mućkama". Jason govori o tome kako je tijekom godina oblikovao Del Boya, ali i o scenama koje su postale dio britanske televizijske povijesti, poput njegova legendarnog pada kroz otvoreni šank.
| Foto: PRESS ASSOCIATION
Nicholas Lyndhurst za milijune gledatelja zauvijek će ostati Rodney Trotter, mlađi Del Boyev polubrat i nevoljki partner u njegovim beskrajnim planovima za brzo bogaćenje. Rođen je 20. travnja 1961. u Hampshireu, a glumačku karijeru započeo je još kao dijete. Kada su 1981. počele "Mućke", imao je samo 20 godina, a Rodney je tijekom sljedeća dva desetljeća postao njegova daleko najpoznatija uloga. Njegov pomalo naivni i često frustrirani lik bio je savršena protuteža samouvjerenom Del Boyu Davida Jasona, a Lyndhurst je za ulogu u seriji čak tri puta bio nominiran za televizijsku nagradu BAFTA.
| Foto: Roger Crump/NEWS SYNDICATION
No "Mućke" nisu bile jedini veliki uspjeh u njegovoj karijeri. Lyndhurst je još prije njih glumio Raymonda Fletchera u seriji "Going Straight", nastavku kultnog sitcoma "Porridge", dok je od 1993. do 1999. bio glavna zvijezda serije "Goodnight Sweetheart". U njoj je igrao Garyja Sparrowa, čovjeka koji slučajno otkriva prolaz kroz vrijeme i počinje voditi dvostruki život između Londona 1990-ih i grada tijekom Drugog svjetskog rata. Serija je bila toliko popularna da se Lyndhurst 2016. vratio ulozi u posebnoj epizodi. Kasnije je glumio i u "New Tricks", a pojavio se i u prednastavku "Mućki", "Rock & Chips", gdje nije glumio Rodneyja, nego Freddieja Robdala, njegova biološkog oca.
| Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL
Veliki povratak pred međunarodnu publiku dogodio se 2023., kada je dobio ulogu profesora Alana Cornwalla u novoj verziji američkog sitcoma "Frasier". Njegov lik stari je Frasierov prijatelj sa studija, a Lyndhurst je tako za potrebe snimanja dio vremena proveo u SAD-u. Zanimljivo je da je s glavnom zvijezdom Kelseyjem Grammerom već surađivao na kazališnoj predstavi "Man of La Mancha" u Londonu 2019. Lyndhurst se kao Alan pojavljivao u obje sezone novog "Frasiera", emitirane 2023. i 2024. godine.
| Foto: PLAA/ZDS
Iza profesionalnih uspjeha, međutim, krije se velika obiteljska tragedija. Lyndhurst se 1999. oženio Lucy Smith, bivšom balerinom, a godinu poslije dobili su sina Archieja. Archie je krenuo očevim stopama i postao glumac, poznat ponajviše po dječjoj seriji "So Awkward". U rujnu 2020., sa samo 19 godina, iznenada je preminuo u snu. Naknadno je utvrđeno da je uzrok smrti bilo krvarenje u mozgu povezano s akutnom limfoblastičnom leukemijom. Nicholas i Lucy tada su poručili da su potpuno shrvani gubitkom sina te zamolili javnost za privatnost.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Gwyneth Strong gledatelji "Mućki" najbolje pamte kao Cassandru Parry, Rodneyjevu djevojku, a poslije i suprugu. U seriju je stigla 1989. godine i ostala sve do posljednjih specijala početkom 2000-ih. Cassandra je u Rodneyjev život unijela novu dinamiku jer ga je pokušavala odmaknuti od Del Boyevih sumnjivih poslova i usmjeriti prema mirnijem obiteljskom životu.
| Foto: Matt Alexander/PRESS ASSOCIATION
Nakon "Mućki" Strong je nastavila uspješnu televizijsku karijeru. Glumila je policajku Rachel McMahon u "The Missing Postman", pojavila se u "Casualtyju", a gostovala je i u "A Touch of Frost", gdje se ponovno našla pred kamerama s Davidom Jasonom. Tijekom godina ostvarila je uloge i u drugim poznatim britanskim serijama.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Strong je ostala aktivna i u kazalištu. Među ostalim, glumila je gospođu Boyle u turneji slavne predstave Agathe Christie "The Mousetrap" povodom njezine 70. godišnjice. Iako je ostvarila brojne uloge, za milijune obožavatelja "Mućki" zauvijek će ostati Cassandra, žena koja je pokušavala uvesti malo reda u kaotični život Rodneyja Trottera.
| Foto: Matt Alexander/PRESS ASSOCIATION
Lennard Pearce ostao je zapamćen kao Djed, jedan od originalnih članova obitelji Trotter. John Sullivan zamislio je lik kao starca koji je "sve vidio i prošao", a Pearce mu je savršeno odgovarao. Prije televizijske slave imao je dugu kazališnu karijeru, a kao mladi glumac tijekom 30-ih nastupao je i u Njemačkoj. Pearce je Djeda glumio od početka "Mućki" 1981. godine. Bio je strastveni pušač i imao je zdravstvenih problema, a u prosincu 1984. doživio je srčani udar. Prevezen je u londonsku bolnicu Whittington, gdje je tri dana poslije preminuo nakon drugog srčanog udara, u 69. godini. Njegova smrt uključena je u radnju "Mućki" u epizodi "Strained Relations", nakon čega je u život Del Boya i Rodneyja stigao ujak Albert.
| Foto: screenshot/Youtube
Tessa Peake-Jones u "Mućkama" je glumila Raquel Turner, dugogodišnju partnericu Del Boya. U seriji se prvi put pojavila 1988. godine, a Raquel je s vremenom postala jedan od ključnih likova te s Delom dobila sina Damiena. Peake-Jones ostala je dio "Mućki" sve do posljednje epizode 2003. godine.
| Foto: David Jensen/PRESS ASSOCIATION
Zanimljiv detalj povezuje njezin privatni život sa serijom. Gotovo tri desetljeća bila je u vezi s glumcem Douglasom Hodgeom, s kojim ima dvoje djece. Hodge se pojavio i u "Mućkama", i to u epizodi "Heroes and Villains" kao odrasli Damien Trotter u Rodneyjevoj noćnoj mori. Peake-Jones i Hodge razišli su se 2013. nakon 29 godina veze. Nakon "Mućki" nastavila je redovito glumiti na televiziji i u kazalištu. Pojavljivala se u serijama "Bergerac", "Midsomer Murders" i "The Demon Headmaster", dok je novijoj publici posebno poznata kao gospođa Sylvia Chapman iz popularne kriminalističke serije "Grantchester".
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Roger Lloyd-Pack je u "Mućkama" utjelovio Triggera, dobroćudnog, ali ne pretjerano bistrog prijatelja braće Trotter. Trigger u početku nije bio zamišljen kao jedan od važnijih likova, no toliko se svidio publici da je postupno dobivao sve više prostora. Posebno je ostao poznat po tome što je Rodneyja uporno zvao "Dave", kao i po legendarnoj priči o metli kojoj je tijekom godina promijenio 17 glava i 14 drški, ali ju je i dalje smatrao istom metlom.
| Foto: PA/Pixsell
Nakon "Mućki" Lloyd-Pack ostvario je još niz zapaženih uloga. Britanska publika posebno ga pamti kao osebujnog farmera Owena Newitta u humorističnoj seriji "The Vicar of Dibley", dok ga je međunarodna publika mogla vidjeti kao Bartyja Croucha starijeg u filmu "Harry Potter and the Goblet of Fire". Tijekom duge karijere radio je na televiziji, filmu i u kazalištu.
| Foto: PA/Pixsell
Lloyd-Pack se 1968. oženio Sheilom Ball, s kojom je dobio kćer, glumicu Emily Lloyd, a nakon njihova razlaza godinama je živio s pjesnikinjom Jehane Markham. Vjenčali su se 2000. godine. Roger Lloyd-Pack preminuo je u siječnju 2014. u 69. godini od raka gušterače.
| Foto: PA/Pixsell
John Challis u „Mućkama“ je glumio Terrancea Aubreyja "Boycieja" Boycea, prepredenog trgovca rabljenim automobilima i jednog od najupečatljivijih članova Del Boyeva društva. Iako ga publika ponajprije pamti po Boyciejevu osebujnom smijehu i stalnom nadmetanju s Delom, Challis je prije "Mućki" već imao bogato glumačko iskustvo, uključujući brojne kazališne angažmane i nastupe u Shakespeareovim djelima.
| Foto: Instagram/Youtube/Screenshot
Boycie se prvi put pojavio još u prvoj sezoni "Mućki", a Challis ga je nastavio glumiti sve do posljednje epizode 2003. Popularnost lika bila je tolika da je poslije dobio vlastitu seriju "The Green Green Grass". Spin-off je pratio Boycieja i njegovu suprugu Marlene nakon odlaska iz Peckhama i preseljenja na selo, a prikazivao se od 2005. do 2009. godine.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Challis je i poslije ostao snažno povezan s "Mućkama" i njihovim obožavateljima te je rado govorio o anegdotama sa snimanja i kolegama iz serije. Objavio je i autobiografske knjige. John Challis preminuo je u rujnu 2021. u 79. godini nakon duge borbe s rakom.
| Foto: HANNAH MCKAY/PA Images/PIXSELL
Foto BBC HISTORY/BNPS