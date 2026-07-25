FOTO Prošlo je više od 30 godina: Pogledajte kako danas izgledaju glumci iz 'Prijatelja'

Serija 'Prijatelji' i danas je jedna od najuspješnijih i najpoznatijih serija svih vremena, te je nakon više od tri desetljeća i dalje vrlo popularna. U galeriji pogledajte gdje su glumci danas i kako izgledaju.
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Prva epizoda humoristične serije 'Prijatelji' prikazana je u rujnu 1994. godine.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Prva epizoda humoristične serije 'Prijatelji' prikazana je u rujnu 1994. godine. |
Foto: Supplied by LMK / IPA
Prva epizoda humoristične serije 'Prijatelji' prikazana je u rujnu 1994. godine.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Američka serija prati avanture šest prijatelja koji zajedno žive u New Yorku. Likovi Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe i Joey osvojili su srca publike.
| Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Ukupno je snimljeno 236 epizoda u 10 sezona. Glumcima je ponuđena i 11 sezona, ali ponudu su odbili uz objašnjenje da bi to uništilo reputaciju serije i 'razvodnilo' priču.
| Foto: IMDB/screenshot
Serija je proglašena najboljom humorističnom serijom svim vremena.
| Foto: Imdb/promo/kolaž
Neki možda ne znaju za podatak da su se "Prijatelji" umalo raspali 1997., ali je situaciju spasio LeBlanc. Lisa Kudrow je htjela otići nakon što je tri godine glumila u toj seriji.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Chandlera je u seriji igrao Matthew Perry, a u stvarnosti je imao velikih problema s ovisnošću. Još je za vrijeme snimanja popularne serije potražio pomoć i prijavio se u kliniku kako bi se riješio poroka.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Glumac je često u javnosti govorio o svojoj borbi s alkoholizmom i raznim lijekovima. Istaknuo je kako je bio u tako lošem stanju da se ne sjeća svega sa seta serije 'Prijatelji'.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Objavio je memoar „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” 2022. godine, u kojem je otvoreno pisao o svojim borbama sa ovisnostima i problemima u životu
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Preminuo u 28. listopada 2023. godine, a pronašli su ga mrtvog u jacuzziju u njegovom domu u Los Angelesu.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Preminuo je od posljedica konzumacije ketamina i utapanja.
| Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
Jasveen Sangha, poznata kao „Ketamine Queen”, priznala je krivnju za to da je prodala ketamin koji je bio uzrok Perryjeve smrti.
| Foto: IMDB
Dr. Salvador Plasencia se složio da prizna krivnju u nekoliko točaka vezanih uz distribuciju ketamina. On je priznao da je Perryju davao ketamin i u njegovom domu i na drugim mjestima, izvan legitimnih medicinskih razloga.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Glumica koje se sjećamo po nezaboravnoj ulozi njegove djevojke Janice, s prepoznatljivo iritantnim smijehom, glumila je Maggie Wheeler.
| Foto: Instagram / maggiewheeler
U seriji je najjčešće izgovarala 'oh my god', što je kasnije postao njezin poznati 'uzvik' kao Janice. Maggie i dan danas prepoznaju na ulici. Wheeler je mnoge iznenadila jer zvuči, ali i izgleda, potpuno drugačije od svog popularnog lika.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Zavodnik Joey u deset sezona kultne serije obarao je publiku s nogu svojim smiješnim izjavama i karakterom.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Nakon serije Matt LeBlanc (59) izblamirao se neuspješnim sitcomom 'Joey', koji je ugašen nakon 46 epizoda.
| Foto: IMDB.com
Kasnije se počeo baviti produciranjem filmova. Iza sebe ima propali brak, a zbog razvoda doživio je živčani slom. Njegovom jedinom djetetu postavljena teška dijagnoza.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Courteney Cox (62) glumila je Monicu.
| Foto: Imdb
U seriji ona i Matthew Perry glumili su prvo najbolje prijatelje, a potom i ljubavne partnere.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Na društvenim mrežama redovno pokazuje kak održava svoju vitku liniju. Priznala je kako ponekad 'pretjeruje'.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
Cox je od 1999. bila u braku s glumcem Davidom Arquetteom, ali razveli su se 2013. Zajedno imaju kćer Coco.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Atraktivnu Rachel igrala je Jennifer Aniston (57).
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Nakon snimanja 'Prijatelja' ostvarila holivudsku slavu i glumila u brojnim humorističnim filmovima.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Stupce tabloida je punila vezom s Bradom Pittom koji ju je ostavio zbog Angeline Jolie.
| Foto: Press Association/Pixsell/nordphoto / Alterphoto /Borja B.Hojas
Aniston je uvijek njegovala mladenački izgled, a često je znala istaknuti kako redovno trenira.
| Foto: Instagram
Simpatičnu Phoebe igrala je Lisa Kudrow (62).
| Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Nakon serije odigrala je nekoliko zapaženih uloga, ali se žali da je ljudi još prepoznaju samo kao 'Phoebe'.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
U braku je od 1995. s Michelom Sternom i imaju sina Juliana. U četvrtoj sezoni Phoebe je bila surogat majka svom bratu, ali u to vrijeme glumica je zaista bila trudna.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Nedavno je Kudrow otkrila da je pronašla poruku koju je Matthew Perry stavio u jedan od rekvizita sa seta Friends (u teglicu za kekse), dar koji joj je dao na kraju snimanja posljednje epizode. Poruka je bila unutra još od tog vremena, ali ga je zaboravila.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Najinteligentnijeg člana u ekipi, Rossa, glumio je David Schwimmer (59).
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Nakon uloge Rossa Gellera postao kazališni i filmski redatelj. Nedavno je priznao da se teško nosio sa slavom i da je zbog toga odbijao brojne uloge.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Bio je u braku britanskom fotografkinjom i producenticom Zoe Buckman s kojom ima kćer Cleo.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
Povodom 30. godišnjice Friends-a (emitiranje prvih epizoda), Schwimmer je bio u Los Angelesu, sastao se s Mattom LeBlancem, otišli su na večeru, prisjetili se starih vremena i nazdravili toj obljetnici.
| Foto: Supplied by LMK / IPA
James Michael Tyler, bio je poznat po ulozi Gunthera.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Preminuo je 2021. godine u 60. godini. Još 2018. godine otkrio je kako boluje od raka prostate. Rak je počeo mutirati i proširio se na njegove kosti zbog čega je ostao paraliziran u donjem dijelu tijela
| Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections
Reese Witherspoon pojavila se seriji kao sestra Rachel. Glumila je razmaženu, mladu djevojku.
| Foto: TheVoiceKids/YouTube/Screenshot
Njih dvije su i nakon snimanja serije ostale dugi niz godina dobre prijateljice.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Cole Sprouse glumio je Rossovog sina Bena. Cole je inače blizanac te je kao dijete s bratom Dylanom glumio u nekoliko Disneyjevih serija.
| Foto: Damir Bošković/Youtube
Publika ga pamti i iz uloge Jugheada u Netflixovoj seriji 'Riverdale'. Osim glume, bavi se i modnom fotografijom.
| Foto: Hollie Adams/REUTERS
Jane Sibbett, koja je glumila Rossovu bivšu ženu Carol, prvotno je trebala biti Rachel. Međutim, to se nije dogodilo jer je u to vrijeme bila trudna.
| Foto: IMDB.com
Carol i Ross su se u seriji razveli jer je ona otkrila kako voli žene. Ona se kasnije vjenčala sa Susan. To je bilo prvo lezbijsko vjenčanje koje se prikazalo na televiziji. Ta scena 1996. godine zabranjena u nekim dijelovima svijeta,
| Foto: IMDB.com
Helen Bayendale u slavnoj seriji 'Prijatelji' utjelovila je Emily Waltham, drugu suprugu Rossa Gellera. Nakon te uloge, Helen se gotovo u potpunosti povukla iz javnosti. Shvatila je da ne želi živjeti javnim životom
| Foto: YouTube/screenshot/Borna Jaksic/PIXSELL
Tom Selleck (81) se proslavio glavnom ulogom u seriji 'Magnum PI', a brojni ga znaju i po ulozi u seriji 'Prijatelji' gdje je glumio dečka Monice Geller.
| Foto: IMDB
Svoje prepoznatljive brkove je zamijenio s punom i sijedom bradom. Nedavno je snimao seriju 'Blue Bloods'.
| Foto: PA/Pixsell
Foto Warner Bross promo
Foto IMDB/screenshot
Foto NBC
Foto NBC
Foto NBC
Foto NBC
Foto NBC
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Facebook/screenshot