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FOTO Prošlo je više od 30 godina: Pogledajte kako danas izgledaju glumci iz 'Prijatelja'

Serija 'Prijatelji' i danas je jedna od najuspješnijih i najpoznatijih serija svih vremena, te je nakon više od tri desetljeća i dalje vrlo popularna. U galeriji pogledajte gdje su glumci danas i kako izgledaju.
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FOTO Prošlo je više od 30 godina: Pogledajte kako danas izgledaju glumci iz 'Prijatelja'
Prva epizoda humoristične serije 'Prijatelji' prikazana je u rujnu 1994. godine. | Foto: Supplied by LMK / IPA
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Prva epizoda humoristične serije 'Prijatelji' prikazana je u rujnu 1994. godine. | Foto: Supplied by LMK / IPA
Komentari 1

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