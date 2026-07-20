FOTO Prvi dekolte finala! Sofia Vergara na tribinama pokazala adute pa omela mnoge navijače

Glumica Sofia Vergara dobro se zabavljala na utakmici te je cijelo vrijeme objavljivala snimke s terena, ali i sa tribina. Čak se pojavila i u prijenosu uživo
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Finale Svjetskog prvenstva u nogometu nije propustila ni glumica Sofia Vergara (54), koja se na tribinama pojavila sa dečkom Douglasom Chabbottom i sinom Manolom Gonzalezom Vergarom (34).
| Foto: Instagram
Finale Svjetskog prvenstva u nogometu nije propustila ni glumica Sofia Vergara (54), koja se na tribinama pojavila sa dečkom Douglasom Chabbottom i sinom Manolom Gonzalezom Vergarom (34). |
Foto: Instagram
Finale Svjetskog prvenstva u nogometu nije propustila ni glumica Sofia Vergara (54), koja se na tribinama pojavila sa dečkom Douglasom Chabbottom i sinom Manolom Gonzalezom Vergarom (34).
| Foto: Instagram
Zvijezda serije 'Moderna obitelj' dobro se zabavljala na utakmici te je cijelo vrijeme objavljivala snimke s terena, ali i sa tribina.
Jednu od objava opisala je riječima 'Uzbuđenje Svjetskog prvenstva', uz emotikone nogometne lopte, srca te zastava Španjolske i Argentine.
| Foto: Instagram
Tijekom televizijskog prijenosa finala nakratko se pojavila i u programu televizijske mreže Telemundo za koju je ranije sudjelovala u promotivnim kampanjama za prijenose Svjetskog prvenstva zajedno s glumcem Owenom Wilsonom
| Foto: Instagram
Tijekom televizijskog prijenosa finala nakratko se pojavila i u programu televizijske mreže Telemundo za koju je ranije sudjelovala u promotivnim kampanjama za prijenose Svjetskog prvenstva zajedno s glumcem Owenom Wilsonom.
| Foto: Instagram
Privlačila je pažnju na tribinama pa su se neki 'teže koncentrirali' na utakmicu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
- Tako sam sretna zbog sve ljubavi koju ste mi jučer pružili! Bio je to najbolji rođendan ikad! I hvala ti, Italijo, za svih mojih 300 torti! 54 je dobar broj! - napisala je Vergara na društvenim mrežama prošli tjedan.
| Foto: Instagram
S prijateljima se okupila na ručku, za koji je odjenula koraljnu maksi haljinu. Plesali su, nazdravljali i uživali u svakom trenutku.
| Foto: Instagram
Slavlje je bilo puno raskošnih slastica, a jedna od torti krasila je i njezin lik.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Sofia Vergara je svjetsku slavu stekla ulogom Glorije Delgado-Pritchett u popularnoj humorističnoj seriji "Modern Family", koja se prikazivala od 2009. do 2020. godine.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Upravo joj je ta uloga donijela brojne nominacije za prestižne televizijske nagrade, uključujući Emmy i Zlatni globus, a publika ju je zavoljela zbog jedinstvenog humora, karizme i prepoznatljivog naglaska.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prije nego što je osvojila Hollywood, Vergara je krajem 90-ih bila zaštitno lice španjolskog programa televizijske mreže Univision.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Karijeru je započela kao model i televizijska voditeljica, a potom se uspješno prebacila na glumu. Tijekom godina ostvarila je zapažene uloge u filmovima poput "Four Brothers", "Meet the Browns", "Madea Goes to Jail", "The Three Stooges", "Chef", "Hot Pursuit" i mnogim drugim, dok je svoj glas posudila i nekoliko popularnih animiranih filmova.
| Foto: Instagram
Godine 2024. ponovno je privukla veliku pozornost naslovnom ulogom u Netflixovoj seriji "Griselda", u kojoj je utjelovila ozloglašenu narkobosicu Griseldu Blanco. Osim glumačke karijere, od 2020. godine jedna je od članica žirija popularnog showa America's Got Talent.
| Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Iako je izgradila uspješnu glumačku karijeru, Vergara se dokazala i kao uspješna poduzetnica. Pokrenula je vlastitu modnu liniju, lansirala nekoliko parfema te surađivala s brojnim svjetski poznatim brendovima, čime je dodatno učvrstila svoj status jedne od najutjecajnijih latinoameričkih zvijezda u svijetu zabave.
| Foto: Instagram/Sofia Vergara
Njezin privatni život također je često bio u središtu medijske pozornosti. Udavala se dva puta, ima sina Manola, a tijekom života prošla je i kroz brojne izazove. Među njima je i borba s rakom štitnjače, koji joj je dijagnosticiran 2000. godine. Nakon operacije i liječenja potpuno se oporavila te danas redovito uzima terapiju za održavanje hormonalne ravnoteže.
| Foto: MIKE BLAKE
Osim glumačkim uspjesima, Sofía Vergara već godinama privlači pozornost i svojim izgledom. Na društvenim mrežama često dijeli fotografije s odmora i egzotičnih destinacija, a njezina izdanja u bikinijima redovito izazivaju oduševljenje milijuna pratitelja.
| Foto: PA/Pixsell
U 50-im godinama i dalje plijeni pozornost besprijekornom figurom te fotografijama koje golicaju maštu fanova i nerijetko postaju viralni hit na internetu.
| Foto: Instagram
U nastavku galerije pogledajte sva njezina golišava izdanja.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Sofia Vergara
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Chase Rollins/PRESS ASSOCIATION
Foto OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Foto Doug Peters
Foto Mike Blake
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto ANVE, VIME
Foto ADM/Capital Pictures
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto Instagram/Sofia Vergara
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto NACA
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Foto Instagram/Sofia Vergara
Foto Instagram/Sofia Vergara
Foto Instagram/Sofia Vergara
Foto Instagram/Sofia Vergara