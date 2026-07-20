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SVI SU GLEDALI U NJU

FOTO Prvi dekolte finala! Sofia Vergara na tribinama pokazala adute pa omela mnoge navijače

Glumica Sofia Vergara dobro se zabavljala na utakmici te je cijelo vrijeme objavljivala snimke s terena, ali i sa tribina. Čak se pojavila i u prijenosu uživo
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FOTO Prvi dekolte finala! Sofia Vergara na tribinama pokazala adute pa omela mnoge navijače
Finale Svjetskog prvenstva u nogometu nije propustila ni glumica Sofia Vergara (54), koja se na tribinama pojavila sa dečkom Douglasom Chabbottom i sinom Manolom Gonzalezom Vergarom (34). | Foto: Instagram
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Finale Svjetskog prvenstva u nogometu nije propustila ni glumica Sofia Vergara (54), koja se na tribinama pojavila sa dečkom Douglasom Chabbottom i sinom Manolom Gonzalezom Vergarom (34). | Foto: Instagram
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