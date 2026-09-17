SLAVI 49. ROĐENDAN FOTO Publika obožava Mineu u ulozi voditeljice i pjevačice, evo kako se mijenjala kroz godine

Malo je lica na domaćoj sceni koja publiku prate kroz toliko različitih razdoblja kao Renata Končić Minea. Devedesetih je osvajala glazbene ljestvice pjesmama koje su obilježile generacije, a mnogi njezini hitovi i danas su nezaobilazan dio dobrih zabava. S godinama je uspješno zakoračila i u televizijski svijet te pokazala sasvim drugo lice, spontano, vedro i neposredno. Upravo ta kombinacija glazbene karijere i televizijskog iskustva omogućila joj je da već desetljećima ostane prepoznatljivo i publici blisko ime. Minea danas slavi 49. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.

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