FOTO Publika obožava Mineu u ulozi voditeljice i pjevačice, evo kako se mijenjala kroz godine

Malo je lica na domaćoj sceni koja publiku prate kroz toliko različitih razdoblja kao Renata Končić Minea. Devedesetih je osvajala glazbene ljestvice pjesmama koje su obilježile generacije, a mnogi njezini hitovi i danas su nezaobilazan dio dobrih zabava. S godinama je uspješno zakoračila i u televizijski svijet te pokazala sasvim drugo lice, spontano, vedro i neposredno. Upravo ta kombinacija glazbene karijere i televizijskog iskustva omogućila joj je da već desetljećima ostane prepoznatljivo i publici blisko ime. Minea danas slavi 49. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Nekad omiljena pop pjevačica čiji su hitovi obilježili devedesete, danas jednako suvereno vlada i televizijskim ekranima, ali i radijskim eterom.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Nekad omiljena pop pjevačica čiji su hitovi obilježili devedesete, danas jednako suvereno vlada i televizijskim ekranima, ali i radijskim eterom. |
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Nekad omiljena pop pjevačica čiji su hitovi obilježili devedesete, danas jednako suvereno vlada i televizijskim ekranima, ali i radijskim eterom.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Renata Končić Minea rođena je 17. rujna 1977. godine u Zagrebu, a odrasla je u zagrebačkoj Dubravi. Ljubav prema glazbi pokazivala je još u školskim danima, kada je pjevala u zboru i imala prve solističke nastupe.
| Foto: Privatni album/kolaž
Kao tinejdžerica pjevala je u rock sastavu Kontesa Nera, a 1994. bila je izabrana za glavni vokal Srebrnih krila. Ubrzo je krenula putem samostalne glazbene karijere.
| Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL
Veliku pozornost privukla je 1995. nastupom na Dori s pjesmom "Good Boy". Iste godine objavila je istoimeni mini album te na Splitskom festivalu izvela pjesmu "Mornaru moj".
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Godine 1996. započela je uspješnu suradnju s Tončijem Huljićem i objavila album "Vrapci i komarci". Na Melodijama hrvatskog Jadrana s pjesmom "Sija sunce" osvojila je nagradu za debitanticu godine.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Nastupila je na Dori s pjesmom "Magla", a tijekom godine predstavila je i pjesme "Lasta, lastavica" te "E, pa neka". Uslijedio je album "E, pa neka!", kojim je dodatno učvrstila svoje mjesto na hrvatskoj pop-sceni.
| Foto: boris scitar/pixsell
Nakon brojnih festivalskih nastupa Minea je 2000. objavila album "Mimo zakona". U tom razdoblju nastavila je nizati pjesme koje su obilježile njezinu karijeru.
| Foto: Instagram/Minea
Album "Kad smo... ono, znaš" donio je pjesme "Da me 'oće Stipe", "Hej, ljubavi" i "Pod tvojim prstima". Album je nagrađen zlatnom certifikacijom.
| Foto: Igor Soban/Pixsell
Nakon diskografske stanke vratila se albumom "Sve u četiri oka" 2004. godine. Naslovnu pjesmu predstavila je na Splitskom festivalu, a nastavila je nastupati i na drugim domaćim i regionalnim festivalima.
| Foto: Neva Zganec/pixsell
Pjesma "Još si moj", predstavljena na Hrvatskom radijskom festivalu, postala je jedan od prepoznatljivijih hitova njezine karijere.
| Foto: ilustracija - Sandra Simunovic/PIXSELL
Nakon nekoliko godina ponovno je počela surađivati s Tončijem i Vjekoslavom Huljić. Singl "Jedno" ostvario je zapažen uspjeh, a Minea je nastavila objavljivati nove pjesme.
| Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL(ILUSTRACIJA)
Zajedno s I. Bee i Ellom pokrenula je turneju "90's Party" 2014. godine, podsjetivši publiku na razdoblje u kojem su njihove pjesme punile plesne podije. Iste godine sudjelovala je u prvoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato".
| Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL(ILUSTRACIJA)
Uz glazbenu karijeru Minea se sve snažnije okrenula televiziji. Postala je voditeljica humanitarne emisije "Radna akcija", a potom i jedno od prepoznatljivih lica emisije "IN Magazin".
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Na svoj 38. rođendan objavila je kompilacijski album "The Best Of Collection", presjek dotadašnje karijere. Iste godine s Giulianom je predstavila duet "Mi smo jedno drugom suđeni".
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Iako je publika sve češće gledala Mineu u voditeljskoj ulozi, nastavila je s glazbom. Objavila je singl "Doza rizika (Ljubakanje)" i nastupila na CMC Festivalu u Vodicama.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Nakon deset godina televizijskog angažmana, u kolovozu 2025. završila je svoje poglavlje na Novoj TV.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Početkom ove godine Minea je započela novo profesionalno poglavlje i postala dio Happy FM-a. Nakon desetljeća provedenih na pozornici i televiziji, publici se tako približila i kao radijska voditeljica.
| Foto: Gordan Svilar/Happy FM
Unatoč dugogodišnjoj prisutnosti u javnosti, Minea je privatni život uglavnom držala podalje od medijske pozornosti. Uz estradnu karijeru završila je školovanje za marketinšku menadžericu.
| Foto: Neva Zganec/pixsell
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto screenshoot/Instagram
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/Pixsell
Foto Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Gordan Svilar/Happy FM
Foto Gordan Svilar/Happy FM
Foto screenshot/happy fm
Foto Igor Soban/PIXSELL
Foto instagram
Foto Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA