FOTO Rakitićeva lijepa Raquel zaljubljenica je u fitness, a dobru liniju održava i šetnjom

U svijetu gdje supruge nogometaša često ostaju u sjeni svojih slavnih partnera, Raquel Mauri, supruga proslavljenog hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića, sjaji vlastitim svjetlom. Ova prekrasna Španjolka iz Seville izgradila je imidž moderne žene koja s jednakom strašću njeguje besprijekoran stil, posvećenost obitelji i zdrav život, dokazujući da je mnogo više od titule "WAG".

Svoju vitku figuru Raquel ne duguje samo dobrim genima, već i predanom i redovitom vježbanju. Poznata je kao velika zaljubljenica u fitness, a svoju rutinu često dijeli i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Aktivna je u teretani, gdje izvodi vježbe snage poput popularnog "hip thrusta" za oblikovanje stražnjice. Sada je na Instagramu podijelila nove fotografije iz teretane i prirode, pokazujući kako za dobar izgled treba 'zasukati rukave' i oznojiti se.

Foto: Raquel_Mauri/instagram

Ono što posebno inspirira jest njezina ljubav prema zajedničkom vježbanju sa suprugom Ivanom. Par je viđen kako trenira na plaži, koristeći nekonvencionalne metode gdje Raquel pomaže Ivanu pri izvođenju vježbi, istovremeno radeći čučnjeve. Ta zajednička posvećenost zdravom životu pokazuje ne samo disciplinu, već i duboku partnersku povezanost.

Raquel Mauri uspješno balansira između uloge supruge, majke i žene koja brine o sebi. Svojom pojavom, energijom i životnim stilom postala je uzor mnogima, dokazujući da se elegancija, snaga i obiteljska toplina mogu savršeno ispreplesti.

