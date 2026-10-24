FOTO Raquel Mauri zasjala u crnoj haljini s dekolteom, no Rakitić je ne pušta iz zagrljaja

Zgodna supruga nogometaša Ivana Rakitića, španjolka Raquel Mauri, oduševila je novim fotkama na Instagramu. Pokazala je kako uživa u izlasku u uskoj skupocjenoj crnoj haljini, no fotke otkrivaju kako ni Raketa nije daleko...
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Novim Instagram fotkama Raquel je pokazala kako joj savršeno pristaje D&G crna haljina...
| Foto: instagram
Novim Instagram fotkama Raquel je pokazala kako joj savršeno pristaje D&G crna haljina... |
Foto: instagram
Novim Instagram fotkama Raquel je pokazala kako joj savršeno pristaje D&G crna haljina...
| Foto: instagram
Naglasila je dekolte, a dugu je kosu raspustila preko ramena...
| Foto: instagram
No tu je cijelo vrijeme bio njen suprug Rakitić s kojim je izmjenjivala nježnosti.
| Foto: instagram
Čak su odmjerili snage i pokazali mišiće.
| Foto: instagram
Rakitić i Raquel su do nedavno živjeli u Splitu, odakle su se vratili u Španjolsku.
| Foto: Instagram
- Idemo u Sevillu koja je naš dom, ali naš dom je i Split. Supruga mi je nekidan rekla da se ona osjeća kao Dalmatinka, djeca su zaželjela ostati koliko je god moguće duže ovdje i ostali smo dodatnih pet dana što je bio maksimum, jer moramo dosta toga srediti prije nego li počne školska godina... Ali budite sigurni da ćemo često dolaziti u Split i da ćemo dugu boraviti ovdje - rekao je ovog ljeta nogometaš.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Raquel Mauri
Raquel nije skrivala koliko joj je život u Hrvatskoj odgovarao.
| Foto: Instagram
Još ranije je govorila da je Split podsjeća na Španjolsku, ponajviše zbog hrane i otvorenih ljudi.
| Foto: Instagram
S hrvatskim se ipak malo više mučila.
| Foto: Instagram/Raquel Mauri
- Razumijem puno, ali ne znam pričati. Malo pomalo. Ja sam mašina - našalila se Raquel, koja je brzo zavoljela i domaću kuhinju, posebno sarmu i kulen.
| Foto: Instagram
Raquel je vrlo aktivna i na društvenim mrežama, gdje pratiteljima često pokazuje djeliće obiteljske svakodnevice, putovanja i života uz more.
| Foto: Instagram
Nerijetko objavljuje i fotografije u kupaćim kostimima na kojima do izražaja dolazi njezina vitka i isklesana figura, a takve objave redovito privuku brojne reakcije i komplimente pratitelja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram/Raquel Mauri
Foto Instagram