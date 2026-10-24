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SEKSI WAGSICA

FOTO Raquel Mauri zasjala u crnoj haljini s dekolteom, no Rakitić je ne pušta iz zagrljaja

Zgodna supruga nogometaša Ivana Rakitića, španjolka Raquel Mauri, oduševila je novim fotkama na Instagramu. Pokazala je kako uživa u izlasku u uskoj skupocjenoj crnoj haljini, no fotke otkrivaju kako ni Raketa nije daleko...
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FOTO Raquel Mauri zasjala u crnoj haljini s dekolteom, no Rakitić je ne pušta iz zagrljaja
Novim Instagram fotkama Raquel je pokazala kako joj savršeno pristaje D&G crna haljina... | Foto: instagram
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Novim Instagram fotkama Raquel je pokazala kako joj savršeno pristaje D&G crna haljina... | Foto: instagram
Komentari 8

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