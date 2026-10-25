FOTO Razgolićene 'anđelice', Sydney s mašnicama i Bianca bez grudnjaka obilježile tjedan

Tjedan iza nas pamtit ćemo po zgodnim manekenkama koje su svu svoju raskoš pokazale na reviji Victoria's Secret. No i pokoja domaća slavna dama ovih je dana 'zapela za oko' svojim novim, pomalo golišavom, fotkama...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Emily Ratajkowski pokazala je kako joj pristaje seksi badić s dekolteom do pupka, pa su njene grudi bile u prvom planu.
| Foto: instagram
Emily Ratajkowski pokazala je kako joj pristaje seksi badić s dekolteom do pupka, pa su njene grudi bile u prvom planu. |
Foto: instagram
Emily Ratajkowski pokazala je kako joj pristaje seksi badić s dekolteom do pupka, pa su njene grudi bile u prvom planu.
| Foto: instagram
Glumica Sydney Sweeney otkrila je dio nove blagdanske kolekcije svojeg donjeg rublja, kojeg krase brojne mašnice.
| Foto: instagram
Irina Shayk je na afterparty Victoria's Secret revije stigla samo u grudnjaku i prozirnim tajicama. Manekenka je očito negdje usput izgubila majicu...
| Foto: GHSI
Bianca Censori nastavila je i ovog tjedna iznenađivati svojim modnim odabirima. Tako je sada pokazala bradavice u prozirnoj majici.
| Foto: Instagram/Bianca Censori
Manekenka Barbara Palvin prošetala je ružičastim tepihom Victoria's Secret revije samo šest tjedana nakon poroda.
| Foto: Mario Anzuoni
Srpska pjevačica Jelena Karleuša održala je nastup u Skoplju gdje je nosila crni kožni grudnjak, gaćice i visoke čizme. Na glavi je imala ukras koji podsjeća na irokezu.
| Foto: Screenshoot/
Zgodna Elsa Hosk zavidila je na reviji svojom linijom i oblinama, ali i ogromnim krilima.
| Foto: Mario Anzuoni
Seka Aleksić predstavila je deseti studijski album 'Femme Fatale' u beogradskom klubu Dragstor, a za nastup je odabrala izazovnu crvenu haljinu s brojnim izrezima i visokim prorezom koji je otkrivao gotovo cijelu nogu.
| Foto: Antonio Ahel
Za Renatu Lovrinčević Buljan ljeto još nije gotovo, a to pokazuje i putem Instagrama gdje je pratitelje počastila novim fotkama u badiću.
| Foto: Instagram
Kylie Jenner je prvi put prošetala revijom slavnog brenda donjeg rublja, a predstavljala je grudnjak Fantasy Bra, čija se vrijednost procjenjuje na 50 milijuna dolara.
| Foto: Mario Anzuoni
Nakon toga Kylie je promovirala svoju liniju make-up, a grudi je jedva ugurala u ružičasti bodi.
| Foto: instagram
U ružičastom je bila i Candice Swanepoel na reviji Victoria's Secret, gdje je plijenila brojne poglede.
| Foto: Mario Anzuoni
A naša Maja Šuput je u Supertalentu bila poput zlatne kraljice, od glave do pete u zlatnoj boji.
| Foto: instagram
Kim Kardashian proslavila je rođendan u pomalo neobičnom izdanju u kojem je otkrila gaćice...
| Foto: Instagram/Kim Kardashian
Ranije je Kim bila na Academy Museum Gala večeri, a za crveni tepih je odabrala haljinu staru čak 75 godina u koju je jedva smjestila svoje veliko poprsje.
| Foto: instagram
I Alessandra Ambrosio ponosno je prošetala modnom pistom i puna samopouzdanja pokazivala svu raskoš donjeg rublja na sebi.
| Foto: Mario Anzuoni
Gigi Hadid raširila je anđeoska krila i zavodljivim osjehom bacila publiku Victoria's Secret revije u trans.
| Foto: Mario Anzuoni
Jennifer Lopez sredila se za izlazak, a elegantno izdanje upotpunila je krznom koje nije uspjelo prikriti njene bujne grudi.
| Foto: Instagram
I plus size manekenka Ashley Graham zablistala je na najpoznatijoj modnoj reviji.
| Foto: Mario Anzuoni
Ivana Knoll nastavlja svoju DJ turneju, za koju je na sebe stavila samo trakice kao tange...
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Megan Thee Stallion zapjevala je na Victoria's Secret reviji, a kako bi se uklopila u tematiku, na sebi je imala samo donje rublje i krila.
| Foto: Mario Anzuoni
Adriana Lima ponosno je pozirala na reviji unatoč brojnim kritikama na izgled koje prima u posljednje vrijeme.
| Foto: Mario Anzuoni
Manekenka Tate McRae na Victoria's Secret crvenom tepihu prošetala je u crvenom seksi donjem rublju.
| Foto: Mario Anzuoni