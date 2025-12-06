FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini

Brojni svjetski slavni parovi ove godine su odlučili krenuti drugačijim putevima, a ništa drugačije nije bilo ni na domaćoj sceni. Posljednjih mjeseci su razvodima medijske stupce punili Maja Šuput i Meri Goldašić, a u galeriji pogledajte koji su sve razvodi šokirali Hrvate tijekom 2025.
Maja Šuput i Nenad Tatarinov su 28. ožujka ove godine podnijeli zahtjev za sporazumni razvod. Pjevačica je tu vijest objavila tek u lipnju te je otkrila kako su ostali u dobrim odnosima te zajedno brinu o sinu.
| Foto: Instagram
Maja Šuput i Nenad Tatarinov su 28. ožujka ove godine podnijeli zahtjev za sporazumni razvod. Pjevačica je tu vijest objavila tek u lipnju te je otkrila kako su ostali u dobrim odnosima te zajedno brinu o sinu.
|
Foto: Instagram
Maja Šuput i Nenad Tatarinov su 28. ožujka ove godine podnijeli zahtjev za sporazumni razvod. Pjevačica je tu vijest objavila tek u lipnju te je otkrila kako su ostali u dobrim odnosima te zajedno brinu o sinu.
| Foto: Instagram
'Mi smo i dalje u odličnim odnosima, kao što i sami možete vidjeti. Ipak nas veže naša velika ljubav prema sinu. Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama', rekao nam je tada Nenad Tatarinov.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Nenad je uvijek bio podrška svojoj supruzi i na njezinim nastupima i u drugim poslovnim angažmanima koje je imala te su surađivali. Svaki slobodan trenutak koristili su za obiteljske izlete i putovanja, a njihova ljubavna priča počela je 2017. godine u Šibeniku, gdje je Nenad radio kao direktor hotela.
| Foto: Instagram
Maja i Nenad pred oltar su stali u svibnju 2019. godine, a sina su dobili dvije godine kasnije. Na Instagramu su često dijelili zajedničke trenutke.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Maja je posljednjih mjeseci u centru pažnje zbog druženja sa Šimom Elezom, a obožavatelji prate svaki njihov korak.
| Foto: Instagram
Domaća influencerica Meri Goldašić je prije nekoliko dana potvrdila da se ona i suprug Jurica razilaze 'već neko vrijeme'. Prema njezinim riječima, odluka nije donesena naglo, nego je rezultat dugih razgovora i promišljanja.
| Foto: Instagram/
Kako je objasnila, njihov je razvod bio 'nježan i vrlo tih proces' – iako su prošli kroz terapiju i pokušali pronaći zajednički put, shvatili su da ih život vodi u suprotnim smjerovima.
| Foto: Instagram/Meri Goldašić/Screenshot
Meri je naglasila da njihova veza nikada nije bila predstavljena kao savršena. Rekla je da je uvijek dijelila realne trenutke – i lijepe i teške – te da priznanje kraja ne znači negiranje prošlosti, već poštovanje onog što je bilo.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Par se upoznao u splitskom klubu, a Jurica je o njihovom prvom susretu rekao: 'Čim sam je ugledao … znao sam da je ona moja'.
| Foto: Privatni album/canva
Par se rijetko zajedno pojavljivao u javnosti, a iznimka se dogodila u veljači ove godine kada su Meri i Jure skupa stigli na dodjeli nagrade Cesarica. Idući put kada su skupa izašli bilo je u svibnju na Prahir Story Hall of Fame.
| Foto: Instagram/
Influencerica i poduzetnica Marta Radić je prije mjesec dana potvrdila kraj braka s bivšim Dinamovcem Juniorom Fernandesom da Silvom.
| Foto: Insagram/screenshot
- Naš odnos završio je puno prije nego što su to društvene mreže pokazale. Ponekad slike jednostavno kasne za stvarnošću. Društvene mreže su čudo, sve djeluje savršeno, barem dok ne upoznaš stvarnost iza fotografije. Već jako dugo nismo zajedno - objasnila je Marta.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Junior je kraj njihova braka javno potvrdio objavom zajedničkih fotografija s novom partnericom na društvenim mrežama. Marta se na to nije previše osvrnula. Rekla je da je to bila isključivo njegova odluka i da je nije iznenadila.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Radić svoju novu ljubav čuva dalje od reflektora.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
U kolovozu ove godine je objavljeno da je gotova i ljubav između bivšeg Severininog supruga Igora Kojića i 15 godina mlađe Sofije Dacić.
| Foto: Instagram/Screenshoot
Njihov brak nije trajao ni godinu dana, a Igorova obitelj navodno nije podržavala tu ljubav.
| Foto: Milos Tesic
- Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumi razvod. Dogovorili su se da se okrenu svojim planovima i životima. Tata Keba je presretan, kao i cijela obitelj, nikad nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega - kazao je izvor upoznat s pričom za Kurir onda.
| Foto: tiktok
- Sofija je moj dar od Boga. Prva, zadnja, jedina i ona prava ljubav - napisao je Kojić nakon vjenčanja sa Sofijom. Nakon razvoda se povukao iz javnosti.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija