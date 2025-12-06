Obavijesti

Galerija

Komentari 1
KRENULI DALJE

FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini

Brojni svjetski slavni parovi ove godine su odlučili krenuti drugačijim putevima, a ništa drugačije nije bilo ni na domaćoj sceni. Posljednjih mjeseci su razvodima medijske stupce punili Maja Šuput i Meri Goldašić, a u galeriji pogledajte koji su sve razvodi šokirali Hrvate tijekom 2025.
FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini
Maja Šuput i Nenad Tatarinov su 28. ožujka ove godine podnijeli zahtjev za sporazumni razvod. Pjevačica je tu vijest objavila tek u lipnju te je otkrila kako su ostali u dobrim odnosima te zajedno brinu o sinu. | Foto: Instagram
1/19
Maja Šuput i Nenad Tatarinov su 28. ožujka ove godine podnijeli zahtjev za sporazumni razvod. Pjevačica je tu vijest objavila tek u lipnju te je otkrila kako su ostali u dobrim odnosima te zajedno brinu o sinu. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025