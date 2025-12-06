FOTO Razvodi ovih slavnih su šokirali Hrvate u 2025. godini

'Mi smo i dalje u odličnim odnosima, kao što i sami možete vidjeti. Ipak nas veže naša velika ljubav prema sinu. Zajedno i putujemo, a to ne možete ako se s nekim ne slažete dobro. Razvod je davno iza nas, samo smo se sad dogovorili da to Maja i javno obznani i stane na kraj svim pričama', rekao nam je tada Nenad Tatarinov. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija