FOTO Rodila je sa 16 pa se svađala sa sestrom: Evo kako sad izgleda Jamie Lynn Spears

Mlađa sestra pjevačice Britney Spears, Jamie Lynn, također se pokušala ostvariti u glazbi, a pojavila se i u nekoliko serija. Našla se u centru medijske pažnje kada je rodila sa samo 16 godina, zbog čega se na neko vrijeme povukla sa scene. Danas slavi 35. rođendan.
Jamie Lynn Spears rođena je 4. travnja 1991. te je odrasla u Louisiani. Njezini roditelji rastali su se 2002., no mirili su se svako malo. Kasnije je u intervjuima opisala svoju obitelj izrazito nestabilnom.
Kao djevojčica pohađala je satove plesa i pjevanja, a majka ju je vodila na natjecanja. Često je bila i na turneji s poznatom sestrom Britney Spears.
Imala je 10 godina kada je debitirala u filmu "Crossroads" u kojem se pojavila sa sestrom Britney. Iste godine, Nickelodeon ju je angažirao kao stalnu glumicu u seriji "All That".
S istom kućom je 2004. potpisala ugovor za vlastitu seriju "Zoey 101" u kojoj je imala glavnu ulogu. Snimila je i naslovnu pjesmu za seriju "Follow Me" koju je napisala Britney.
Imala je 16 godina kada je objavila da je trudna, a tada je komentirala i kako se povlači sa scene kako bi se posvetila obitelji. Pet godina nije glumila, nakon čega se vratila na male ekrane.
Godine 2011. preselila se u Nashville kako bi ganjala glazbenu karijeru, a cilj joj je bio baviti se country glazbom. Prvi singl "How Could I Want More" objavila je 2013., a kritika ju je onda hvalila.
Jamie Lynn je u dokumentarcu "Jamie Lynn Spears: When the Lights Go Out" iz 2016. otkrila sve o tinejdžerskoj trudnoći, ostvarenju glazbenih snova i brojnim drugim detaljima iz života.
Prije tri godine pojavila se u novim epizodama serije "Zoey 102", gdje je ponovila lik koji ju je proslavio.
Glumila je i u Netflixovoj seriji "Sweet Magnolias", a natjecala se i u showu "Dancing with the stars".
Prvo dijete dobila je u dobi od 16 godina s tadašnjim dečkom Caseyjem Aldridgeom, koji je dvije godine stariji od nje. Zaručili su se te su neko vrijeme živjeli zajedno, no nekoliko puta su prekidali i mirili se. Jamie Lynn odselila se sa kćeri iz njihove kuće 2010. godine.
S poduzetnikom Jamiejem Watsonom započela je vezu 2011. godine, a zaručili su se 2013. Vjenčali su se godinu nakon, a zajedničku kći dobili su 2018.
Sa starijom sestrom Britney zahladila je odnose, a detalje je pjevačica otkrila u autobiografiji "The Woman in Me". Često su se svađale, a Britney nije u dobrim odnosima ni sa kime iz svoje obitelji.
