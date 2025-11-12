FOTO Ryan Gosling sam je odbio titulu 'najseksi frajera': Ovo su slavne ljepotice koje je zaveo...

Ryan Gosling već je godinama tiha patnja ženama diljem svijeta, a ovaj slavni glumac danas slavi 45. rođendan. Od Mickey Mouse kluba pa sve do velikih filmskih naslova, iza sebe ima zavidnu karijeru. Šuškalo se da je ljubio brojne kolegice, a srce mu je na kraju osvojila Eva Mendes. U galeriji pogledajte s kim je sve bio te zašto je odbio titulu "najseksi frajera na svijetu".
Ryan Gosling rođen je 12. studenoga 1980. godine, a karijeru je počeo još kao dječak.
| Foto: pixsell/ilsutracija
|
S 13 godina je ušao u Mickey Mouse klub u kojem su u isto vrijeme bili Britney Spears i Justin Timberlake.
| Foto: Canada AM
Prva veća uloga bila mu je ona u filmu "The Believer" 2001. godine. Do danas je postao majstor romantičnih komedija, drama, ali i trilera. Na policama ima Zlatni globus, a zaradio je i nominaciju za Oscara.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Tijekom karijere ljubio je brojne poznate kolegice. Sa Sandrom Bullock je hodao godinu dana na početku karijere. Upoznali su se 2002. na snimanju filma "Murder by Numbers".
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Gosling je u to vrijeme imao 22, a Bullock 38 godina. Vezu su pokušali čuvati dalje od medija. Razišli su se 2003., no nikada nisu otkrili razlog.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Rachel McAdams upoznao je na setu snimanja hit filma "Bilježnica". Isprva se nisu slagali, no tijekom vremena su se čak i zaljubili.
| Foto: .
Par je u vezi bio tri godine. Unatoč prekidu, Gosling je uvijek isticao McAdams kao svoju veliku ljubav i "jednu od najboljih djevojaka koje je imao".
| Foto: IMDB/screenshot
Glumica Kat Dennings nikada nije htjela javno priznati da je ljubila Ryana Goslinga.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Paparazzi su ih 2009. godine nekoliko puta snimili zajedno, a bili su na spoju u Disneylandu iste godine. Do danas se nikada nisu očitovali o svojoj navodnoj vezi.
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Godinu kasnije šuškalo se da je Blake Lively nova Goslingova ljubav. I s njom je bio na spoju u Disneylandu. O ljubavi nisu javno pričali, a njihovi poznanici isticali su medijima da su se viđali samo nekoliko mjeseci.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Olivia Wilde još je jedna poznata ljepotica s kojom su povezivali Ryana Goslinga. Navodno su se zaljubili 2011. godine. Fotografi su ih nekoliko puta uhvatili na spoju i bili su prisni na tulumima nakon Oscara iste godine, no nikada nisu potvrdili svoju ljubav.
Ryan Gosling je vrlo tajnovit po pitanju ljubavnog života. Današnju partnericu Evu Mendes upoznao je 2011. na snimanju filma "The Place Beyond the Pines".
| Foto: pixsell/ilsutracija
O svojoj vezi su rijetko pričali u javnosti te se na događanjima ne pojavljuju zajedno.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Roditelji su dvoje djece, a Mendes je zbog obitelji svoju karijeru stavila na pauzu. Pričalo se da su se vjenčali, no to nikada nisu potvrdili.
| Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL
Zanimljivo, Ryan Gosling nikada nije proglašen "najseksi frajerom na svijetu" po izboru časopisa People. Navodno je odbio tu titulu nekoliko puta proteklih godina.
| Foto: Profimedia
Smatrao je kako će mu titula škoditi zbog ozbiljnijih uloga u budućnosti, a neki čak govore da ga jednostavno People nikada nije proglasio "najseksi frajerom na svijetu".
| Foto: PA/Pixsell
