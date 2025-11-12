Obavijesti

SLAVI 45. ROĐENDAN

FOTO Ryan Gosling sam je odbio titulu 'najseksi frajera': Ovo su slavne ljepotice koje je zaveo...

Ryan Gosling već je godinama tiha patnja ženama diljem svijeta, a ovaj slavni glumac danas slavi 45. rođendan. Od Mickey Mouse kluba pa sve do velikih filmskih naslova, iza sebe ima zavidnu karijeru. Šuškalo se da je ljubio brojne kolegice, a srce mu je na kraju osvojila Eva Mendes. U galeriji pogledajte s kim je sve bio te zašto je odbio titulu "najseksi frajera na svijetu".
Ryan Gosling rođen je 12. studenoga 1980. godine, a karijeru je počeo još kao dječak. | Foto: pixsell/ilsutracija
