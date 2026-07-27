FOTO Sa zaručnikom uživa na odmoru: Arija Rizvić pokazala savršenu figuru u kupaćem

Glumica Arija Rizvić i njen zaručnik, urednik RTL Sporta, Marko Vargek uživaju u ljetnom odmoru. Zvijezda serije 'Divlje pčele' i redateljica objavila je fotografije na kojima pozira u kupaćem kostimu i sa sportskim novinarom uživa u čarima ljeta
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Glumica sa zaručnikom uživa u ljetnom odmoru
| Foto: Instagram
Glumica sa zaručnikom uživa u ljetnom odmoru |
Foto: Instagram
Glumica sa zaručnikom uživa u ljetnom odmoru
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par je najavio i skorašnje vjenčanje
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Glumicu Ariju Rizvić gledatelji su pratili u seriji 'Divlje pčele' kao Teodoru Vukas
| Foto: RTL
Nedavno je glumica podijelila fotografije iz Dubrovnika, a mnogima je za oko 'zapeo' njen korzet i dekolte. Za izgled je dobila mnogo komplimenata.
| Foto: Instagram
Otkrila je kako je prošetala Stradunom i uživala u Gradu. No nije otkrila je li s njom njen partner Marko Vargek.
| Foto: Instagram
Za sportskog novinara RTL-a zaručila se u studenom 2024. godine, a vjenčanje planiraju u rujnu ove godine.
| Foto: Instagram
U 'Divljim pčelama' glumi suprugu Jakova Vukasa i snahu u obitelji Vukas.
| Foto: Tom Dubravec
Serija Divlje pčele jedna je od gledanijih domaćih televizijskih serija posljednjih godina. Radnja prati splet intriga, obiteljskih tajni i ljubavnih zapleta u malom mjestu Vrilo, gdje se sudbine nekoliko obitelji neprestano isprepliću.
| Foto: RTL
Glumica Arija Rizvić svojedobno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama fotografijom na kojoj je pozirala u zavodljivom izdanju. Objavom je brzo privukla brojne reakcije i komplimente obožavatelja.
| Foto: instagram
Na sebi je imala elegantan korzet koji je dodatno naglasio njezinu figuru i cijelom izgledu dao dozu glamura. Upravo je taj modni komad posebno privukao pažnju pratitelja koji su u komentarima pohvalili njezin stil.
| Foto: instagram
Osim u seriji Divlje pčele, gledatelji su je imali priliku pratiti i u seriji Sjene prošlosti. U ostatku galerije pogledajte kako se glumica mijenjala.
| Foto: RTL
Foto RTL
Foto instagram
Foto instagram
Foto RTL
Foto instagram
Foto instagram
Foto RTL
Foto instagram
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL
Foto Maja Bota Strbe