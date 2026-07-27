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LJETNO IZDANJE

FOTO Sa zaručnikom uživa na odmoru: Arija Rizvić pokazala savršenu figuru u kupaćem

Glumica Arija Rizvić i njen zaručnik, urednik RTL Sporta, Marko Vargek uživaju u ljetnom odmoru. Zvijezda serije 'Divlje pčele' i redateljica objavila je fotografije na kojima pozira u kupaćem kostimu i sa sportskim novinarom uživa u čarima ljeta
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FOTO Sa zaručnikom uživa na odmoru: Arija Rizvić pokazala savršenu figuru u kupaćem
Glumica sa zaručnikom uživa u ljetnom odmoru | Foto: Instagram
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Glumica sa zaručnikom uživa u ljetnom odmoru | Foto: Instagram
Komentari 1

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