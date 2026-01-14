FOTO Scena kao iz filma! Maja i princ Šime na bijelom konju

U Majinoj i Šiminoj avanturi s Balija uživat ćemo, čini se, još neko vrijeme, a sada su fanove 'počastili' novim fotografijama. Uživali su u jahanju na plaži i neodoljivo podsjetili na scenu iz sapunice ili filma
Pjevačica Maja Šuput uživa na Baliju, a na putovanju ju prati Šime Elez
Pjevačica Maja Šuput uživa na Baliju, a na putovanju ju prati Šime Elez |
Pjevačica Maja Šuput uživa na Baliju, a na putovanju ju prati Šime Elez
Na novim fotkama otkrili su da su vrijeme provodili i na jahanju, i to na plaži
Televisa presenta, napisali su ispod fotografija
To mora da je ljubav, pisali su im obožavatelji
Osim sa Šimom, Maja je na putovanju i sa svojim sinčićem Bloomom
Osim sa Šimom, pozirala je i s prijateljicom, a u bikiniju je naglasila figuru
Indiana Jones vibes, napisala je Maja ispod fotografija
