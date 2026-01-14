Obavijesti

FOTO Scena kao iz filma! Maja i princ Šime na bijelom konju

U Majinoj i Šiminoj avanturi s Balija uživat ćemo, čini se, još neko vrijeme, a sada su fanove 'počastili' novim fotografijama. Uživali su u jahanju na plaži i neodoljivo podsjetili na scenu iz sapunice ili filma
Pjevačica Maja Šuput uživa na Baliju, a na putovanju ju prati Šime Elez | Foto: Instagram
