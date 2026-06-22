Obavijesti

Galerija

Komentari 12
RASHLADILA SE

FOTO Seksi mama Renata uživa u prazniku i ljetu, mokra u badiću liže sladoled...

Izazovnim videom u kojem u crvenom kupaćem kostimu na plaži liže sladoled Renata Lovrinčević Buljan označila je početak ljeta, njenog omiljenog godišnjeg doba, barem ako je suditi po fotografijama i videima koja objavljuje tijekom vrućih mjeseci.
FOTO Seksi mama Renata uživa u prazniku i ljetu, mokra u badiću liže sladoled...
Ljeto je počelo, a kako najbolje to obilježiti nego odlaskom na plažu, lizanjem sladoleda u badiću, na pedalini. | Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
1/40
Ljeto je počelo, a kako najbolje to obilježiti nego odlaskom na plažu, lizanjem sladoleda u badiću, na pedalini. | Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Komentari 12

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026