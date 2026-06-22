FOTO Seksi mama Renata uživa u prazniku i ljetu, mokra u badiću liže sladoled...

Izazovnim videom u kojem u crvenom kupaćem kostimu na plaži liže sladoled Renata Lovrinčević Buljan označila je početak ljeta, njenog omiljenog godišnjeg doba, barem ako je suditi po fotografijama i videima koja objavljuje tijekom vrućih mjeseci.
Ljeto je počelo, a kako najbolje to obilježiti nego odlaskom na plažu, lizanjem sladoleda u badiću, na pedalini.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Ljeto je počelo, a kako najbolje to obilježiti nego odlaskom na plažu, lizanjem sladoleda u badiću, na pedalini. |
Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Ljeto je počelo, a kako najbolje to obilježiti nego odlaskom na plažu, lizanjem sladoleda u badiću, na pedalini.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Barem tako je početak ljeta zamislila mama Renata, a sve je objavila u kratkom videu na svom Instagram profilu. Uz video je objavila i pjesmu Nedovoljno lijep Maje Šuput i Natalie Balmix.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
"Ovo će biti dobro ljeto, predosjećam. Počelo jučer i već danas praznik", napisala je veselo u opisu objave.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
U komentarima su se odmah počeli nizati brojni komplimenti na račun njenog izgleda, ali to i ne čudi s obzirom da je Renata jedna od najpoznatijih domaćih trenerica.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Pratitelje svojim objavama motivira na zdrav i aktivan način života.
| Foto: Instagram
Renata ima odličnu figuru i ne srami se to pokazati na društvenim mrežama. Tako je uoči utakmice protiv Engleske na SP, odjenula seksi badić s kockicama i podigla atmosferu.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
U badiću voli pozirati, a na društvenim mrežama svi joj pišu komplimente.
| Foto: Instagram
No ta figura rezultat je Renatinog predanog vježbanja u teretani.
| Foto: Instagram
S njom ponekad vježba i Žanamari, a sve snimaju pa objave na Instagramu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ove je godine proslavila okrugli rođendan i brojkom iznenadila mnoge.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Teretana je njen 'način života', a u njoj marljivo 'pumpa' kako bi u toplijim danima zablistala u badiću.
| Foto: Instagram
U nastavku galerije pogledajte kako je mama Renata marljivo vježbala za vrhunsku figuru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Fotke iz teretane nezaobilazni su dio njenog profila
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram