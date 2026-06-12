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NAJVEĆA ULOGA MEGHAN MARKLE

FOTO Serija 'Suits' je na male ekrane stigla prije 15 godina: Evo čime se glumci danas bave

Serija 'Suits' se izvorno prikazivala od lipnja 2011. do rujna 2019. godine, a kasnije je stigla i na Netflix. Posebnu pozornost javnosti serija je privukla i zbog Meghan Markle, danas supruge princa Harryja, koja je u seriji ostvarila jednu od svojih najpoznatijih glumačkih uloga prije nego što je napustila glumačku karijeru. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas
FOTO Serija 'Suits' je na male ekrane stigla prije 15 godina: Evo čime se glumci danas bave
Radnja serije "Suits" prati izmišljenu odvjetničku tvrtku u New Yorku, a u središtu priče nalazi se Mike Ross, briljantni mladić fotografskog pamćenja kojeg tumači Patrick J. Adams. Unatoč tome što nikada nije završio pravni fakultet, Mike uspijeva impresionirati legendarnog odvjetnika Harveyja Spectera i dobiti posao u prestižnom uredu. Njegova najveća tajna, činjenica da zapravo nije kvalificirani odvjetnik, postaje okosnica priče tijekom nekoliko sezona, stvarajući napetost i niz dramatičnih obrata. | Foto: Imdb
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Radnja serije "Suits" prati izmišljenu odvjetničku tvrtku u New Yorku, a u središtu priče nalazi se Mike Ross, briljantni mladić fotografskog pamćenja kojeg tumači Patrick J. Adams. Unatoč tome što nikada nije završio pravni fakultet, Mike uspijeva impresionirati legendarnog odvjetnika Harveyja Spectera i dobiti posao u prestižnom uredu. Njegova najveća tajna, činjenica da zapravo nije kvalificirani odvjetnik, postaje okosnica priče tijekom nekoliko sezona, stvarajući napetost i niz dramatičnih obrata. | Foto: Imdb
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