FOTO Serija 'Suits' je na male ekrane stigla prije 15 godina: Evo čime se glumci danas bave

Serija 'Suits' se izvorno prikazivala od lipnja 2011. do rujna 2019. godine, a kasnije je stigla i na Netflix. Posebnu pozornost javnosti serija je privukla i zbog Meghan Markle, danas supruge princa Harryja, koja je u seriji ostvarila jednu od svojih najpoznatijih glumačkih uloga prije nego što je napustila glumačku karijeru. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava danas
Radnja serije "Suits" prati izmišljenu odvjetničku tvrtku u New Yorku, a u središtu priče nalazi se Mike Ross, briljantni mladić fotografskog pamćenja kojeg tumači Patrick J. Adams. Unatoč tome što nikada nije završio pravni fakultet, Mike uspijeva impresionirati legendarnog odvjetnika Harveyja Spectera i dobiti posao u prestižnom uredu. Njegova najveća tajna, činjenica da zapravo nije kvalificirani odvjetnik, postaje okosnica priče tijekom nekoliko sezona, stvarajući napetost i niz dramatičnih obrata.
| Foto: Imdb
Radnja serije "Suits" prati izmišljenu odvjetničku tvrtku u New Yorku, a u središtu priče nalazi se Mike Ross, briljantni mladić fotografskog pamćenja kojeg tumači Patrick J. Adams. Unatoč tome što nikada nije završio pravni fakultet, Mike uspijeva impresionirati legendarnog odvjetnika Harveyja Spectera i dobiti posao u prestižnom uredu. Njegova najveća tajna, činjenica da zapravo nije kvalificirani odvjetnik, postaje okosnica priče tijekom nekoliko sezona, stvarajući napetost i niz dramatičnih obrata.
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Foto: Imdb
Radnja serije "Suits" prati izmišljenu odvjetničku tvrtku u New Yorku, a u središtu priče nalazi se Mike Ross, briljantni mladić fotografskog pamćenja kojeg tumači Patrick J. Adams. Unatoč tome što nikada nije završio pravni fakultet, Mike uspijeva impresionirati legendarnog odvjetnika Harveyja Spectera i dobiti posao u prestižnom uredu. Njegova najveća tajna, činjenica da zapravo nije kvalificirani odvjetnik, postaje okosnica priče tijekom nekoliko sezona, stvarajući napetost i niz dramatičnih obrata.
| Foto: Imdb
Patrick J. Adams utjelovio je Mikea Rossa. Govoreći o svojim počecima u projektu, Adams je priznao kako u vrijeme kada je prihvatio ulogu nije bio svjestan koliko će zahtjevno biti snimanje dugotrajne televizijske serije. U razgovoru za Collider istaknuo je da je tada bio vrlo mlad i da nije razumio koliku razinu predanosti zahtijeva takav posao. Tek je s vremenom shvatio koliko sati rada, energije i ljubavi treba uložiti u projekt poput "Suitsa", opisujući cijelo iskustvo kao svojevrsno "grubo buđenje", iako ne bi ništa promijenio u svojoj odluci.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Nakon završetka sedme sezone Adams je, zajedno s Meghan Markle, napustio seriju. Ipak, na veliko zadovoljstvo obožavatelja, vratio se kao gostujući glumac u završnoj, devetoj sezoni. Tada je na društvenim mrežama poručio kako se veseli posljednjem povratku u poznato okruženje te zahvalio fanovima što su godinama održavali interes za seriju, kao i autoru Aaronu Korshu na pozivu da ponovno utjelovi Mikea Rossa.
| Foto: Carlos Osorio/REUTERS
Rođen u Torontu u Kanadi, Adams se s 19 godina preselio u Los Angeles gdje je započeo ozbiljnije graditi glumačku karijeru nakon završetka studija na Sveučilištu Južne Kalifornije. Prije nego što je stekao svjetsku slavu u "Suits", ostvario je manje uloge u televizijskim serijama poput "Cold Case", "Friday Night Lights" i "Legends of Tomorrow".
| Foto: zz/ESBP/starmaxinc.com
Ni nakon završetka popularne pravne drame nije usporio s glumačkim angažmanima. Nastavio je graditi karijeru nastupima u miniseriji The Right Stuff, a pojavio se i u četiri epizode Primeove serije "A League of Their Own", potvrdivši svoju svestranost i izvan uloge koja ga je proslavila.
| Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Na privatnom planu Patrick J. Adams već godinama uživa u sretnom braku s glumicom Troian Bellisario. Par zajedno ima dvije kćeri i nastoji svoj obiteljski život držati podalje od očiju javnosti, iako povremeno s pratiteljima podijele trenutke iz svakodnevice.
| Foto: Ian West
Gabriel Macht ostao je upamćen kao Harvey Specter, karizmatični i samouvjereni stariji partner odvjetničkog društva Pearson Hardman te jedan od najprepoznatljivijih likova serije "Suits". Tijekom svih devet sezona bio je središnja figura gotovo svake velike priče, a ujedno je i jedan od rijetkih glumaca koji su se pojavili u svakoj epizodi serije.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Nakon završetka "Suitsa", Macht je još jednom utjelovio Harveyja u kratkotrajnom spin-offu "Pearson", no nakon toga potpuno se povukao iz glume i nije prihvatio nove glumačke projekte. Iako više nije aktivan na televiziji ili filmu, ostao je povezan s obožavateljima putem društvenih mreža.
| Foto: Camilla Morandi/ Cannes / IPA
Glumac je rođen i odrastao u New Yorku, gdje je djetinjstvo proveo u Bronxu zajedno sa svojim roditeljima. Prije nego što je dobio ulogu Harveyja Spectera, većinu karijere gradio je na filmskom platnu, zbog čega je prijelaz na televizijsku seriju za njega predstavljao sasvim novo iskustvo.
| Foto: Chase Rollins
U razgovoru za Harper’s Bazaar otkrio je kako je isprva želio da se njegov lik razvija vrlo brzo, no ubrzo je shvatio da televizijski format zahtijeva potpuno drugačiji pristup. Objasnio je da je morao usporiti razvoj Harveyjeva karaktera kako bi ostavio dovoljno prostora za njegovu evoluciju kroz više sezona. Upravo taj postupni razvoj lika nazvao je jednim od najzanimljivijih i najizazovnijih aspekata rada na seriji.
| Foto: (C) OConnor / AFF-USA.com
Na privatnom planu Gabriel Macht već godinama vodi miran obiteljski život. Od 2004. godine u braku je s glumicom Jacindom Barrett, s kojom ima dvoje djece. Njihovo prvo dijete rođeno je 2007., dok je drugo stiglo na svijet 2014. godine, a obitelj većinom uspijeva zadržati privatnost unatoč velikoj popularnosti koju je glumac stekao zahvaljujući ulozi legendarnog Harveyja Spectera.
| Foto: Alastair Grant
Sarah Rafferty je u seriji "Suits utjelovila" Donnu Paulsen, inteligentnu, duhovitu i iznimno odanu pomoćnicu Harveyja Spectera koja je s vremenom postala jedan od najomiljenijih likova među gledateljima. Sama glumica opisala je Donnu kao "emocionalno ljepilo" serije, ističući da upravo njezin lik povezuje mnoge odnose i priče koje se razvijaju tijekom devet sezona.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Rafferty je više puta naglasila kako je bila vrlo zadovoljna svojom ulogom, a snimanje "Suitsa" bilo joj je posebno iskustvo i zbog činjenice da je ponovno surađivala sa svojim dugogodišnjim prijateljem Gabrielom Machtom. Njihovo prijateljstvo traje više od dva desetljeća, što se, prema mišljenju mnogih obožavatelja, odrazilo i na uvjerljivu kemiju njihovih likova na ekranu.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Rođena je i odrasla u Greenwichu u saveznoj državi Connecticut, a odrasla je uz tri sestre. Prije nego što je postala zaštitno lice serije "Suits", izgradila je uspješnu televizijsku karijeru nastupajući u popularnim serijama poput "CSI: Miami", "Charmed" i brojnih drugih projekata.
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Ni nakon završetka serije nije usporila profesionalni ritam. Nastavila je ostvarivati zapažene uloge na malim ekranima, a među njezinim novijim projektima posebno se izdvajaju nastupi u medicinskim dramama "Grey’s Anatomy" i "Chicago Med" te u seriji "My Life with the Walter Boys", gdje je ponovno pokazala svoju glumačku svestranost.
| Foto: Jens Kalaene/DPA
Na kraljevskom vjenčanju kolegice Meghan Markle i princa Harryja Sarah je bila u pratnji svog supruga Santtua Seppälä, s kojim je u braku od 2001. godine. Par zajedno gradi obiteljski život daleko od svjetla reflektora, dok glumica uspješno balansira privatne obveze i nastavak svoje glumačke karijere.
| Foto: Ian West
Rick Hoffman ostavio je neizbrisiv trag u seriji "Suits" ulogom Louisa Litta, osebujnog odvjetnika čija su ambicioznost, emotivnost i nepredvidivo ponašanje osvojili milijune gledatelja diljem svijeta. Iako je često bio izvor komičnih situacija, Louis je kroz godine prerastao u jednog od najsloženijih i najomiljenijih likova serije. Hoffman inače danas slavi 56. rođendan.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Koliko je njegova uloga bila popularna, najbolje pokazuje činjenica da su obožavatelji često zaustavljali Hoffmana na ulici kako bi ga zagrlili. Glumac je u razgovoru za Collider priznao da ga je takva reakcija publike iznenadila, ali i razveselila jer je dokazivala koliko su gledatelji zavoljeli njegov lik.
| Foto: Graylock/PRESS ASSOCIATION
Govoreći o iskustvu uloge Louisa Litta, Hoffman je istaknuo kako mu je to bila jedna od najzabavnijih, ali i najizazovnijih uloga u karijeri. Objasnio je da su pojedine scene zahtijevale otvaranje vrlo osobnih i ranjivih emocija pred kamerama, što nije uvijek bilo lako, no upravo je ta kombinacija izazova i nagrade činila cijelo iskustvo posebnim.
| Foto: (C)Steven Bergman/AFF-USA.com
Rođen i odrastao u New Yorku, Hoffman je završio školovanje u školi The Wheatley prije nego što je otišao na fakultet u Arizoni. Tek kasnije preselio se u Los Angeles kako bi ostvario glumačku karijeru, iako je prvotno planirao baviti se medicinom. Njegov glumački put započeo je 1997. godine manjom ulogom u filmu "Conspiracy Theory", nakon čega je nastavio graditi karijeru nastupajući u brojnim televizijskim serijama i filmskim projektima, kako prije tako i nakon završetka "Suitsa".
| Foto: Alastair Grant
Hoffman je također bio među članovima glumačke ekipe koji su 2018. godine prisustvovali vjenčanju Meghan Markle i princa Harryja u Londonu. Kasnije je taj događaj opisao kao "najbolji vikend ikad", ističući koliko mu je bilo drago svjedočiti jednom od najvažnijih trenutaka u životu svoje kolegice iz serije.
| Foto: Ian West
Gina Torres pridružila se glumačkoj postavi serije "Suits" kao moćna i karizmatična Jessica Pearson, no iza sebe je već tada imala impresivnu karijeru. Publika ju je dobro poznavala zahvaljujući ulogama u serijama poput "Firefly", "Xena: Warrior Princess" i "Angel", kao i nastupima u filmskim hitovima "The Matrix: Reloaded" i "The Matrix: Revolutions". Ipak, upravo joj je "Suits" donio još veću prepoznatljivost i učvrstio status jedne od najcjenjenijih televizijskih glumica svoje generacije.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Torres je u jednom intervjuu istaknula kako je uloga Jessice Pearson došla u savršenom trenutku njezina života. Objasnila je da je tada bila zadovoljna i privatno i profesionalno te da joj je najveći cilj bio ostvariti izvrsnost u poslu koji voli i pronaći svoje mjesto u industriji koju iznimno poštuje. Upravo takav pristup, smatra, omogućio joj je da izgradi lik snažne i odlučne odvjetnice koja je postala jedan od zaštitnih znakova serije.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Rođena u New Yorku i odrasla u Bronxu, Gina Torres nastavila je razvijati lik Jessice Pearson i nakon odlaska iz matične serije. Godine 2019. dobila je vlastiti spin-off pod nazivom "Pearson", koji je pratio novu fazu života njezina lika u političkom okruženju Chicaga. Iako je serija završila nakon samo deset epizoda, Torres je istaknula kako joj je rad na projektu bio iznimno vrijedan jer je prvi put imala priliku sudjelovati ne samo kao glumica nego i kao producentica.
| Foto: DAVID SWANSON/REUTERS
Osim glumačke karijere, Gina Torres aktivno sudjeluje i u društveno korisnim projektima. Tako je u ožujku 2023. godine na festivalu SXSW u Austinu predstavila dokumentarni projekt posvećen ekcemu i izazovima života s tom kožnom bolešću. Iako sama ne boluje od ekcema, naglasila je koliko je važno otvoreno govoriti o problemima kože jer upravo je izgled kože često prvo što ljudi primijete kod drugih, posebno u profesiji koja je stalno pred kamerama.
| Foto: Hubert Boesl
Uz glumu i društveni angažman, Torres je prije svega posvećena majka. S bivšim suprugom, poznatim glumcem Laurenceom Fishburneom, ima kćer Delilah, a privatni život nastoji držati podalje od medijske pozornosti, fokusirajući se na obitelj i projekte koji imaju osobno značenje.
| Foto: ALO/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO
Od svih članova glumačke postave serije "Suits", upravo je Meghan Markle nakon završetka emitiranja stekla najveću svjetsku prepoznatljivost. Razlog tome je činjenica da se 2018. godine udala za britanskog princa Harryja te postala vojvotkinja od Sussexa, čime je njezin život krenuo u potpuno novom smjeru.
| Foto: Youtube/Screenshoot
U seriji je utjelovila Rachel Zane, ambicioznu pravnicu koja je tijekom godina osvojila simpatije gledatelja. Njezina ljubavna priča s Mikeom Rossom, kojeg je glumio Patrick J. Adams, bila je jedan od ključnih elemenata radnje. Na kraju sedme sezone Rachel i Mike vjenčali su se te zajedno napustili New York kako bi započeli novi profesionalni i životni put u Seattleu, čime su ujedno zaokružene i njihove priče u seriji.
| Foto: Colombia Vice Presidency/REUTERS
Iako je danas teško zamisliti "Suits" bez Meghan Markle, glumica je 2022. godine otkrila kako je tijekom gotovo cijele prve sezone živjela u strahu da će izgubiti ulogu. U intervjuu za Variety priznala je da je godinama prije toga bezuspješno pokušavala dobiti stalni angažman u televizijskoj seriji te da je nakon brojnih neuspjelih audicija i pilot-epizoda bila uvjerena kako će producenti u svakom trenutku odlučiti zamijeniti je drugom glumicom. Toliko je bila zabrinuta da ju je, kako kaže, i sam autor serije upitao zašto se neprestano boji otkaza.
| Foto: NATHALIA ANGARITA/REUTERS
Pokazalo se da za takav strah nije bilo razloga. Rachel Zane postala je jedan od najvoljenijih likova u seriji, a Markle je zahvaljujući toj ulozi stekla međunarodnu popularnost koja joj je otvorila vrata potpuno novog životnog poglavlja.
| Foto: Jennifer Gauthier
Nakon odlaska iz glume i kraljevskog vjenčanja s princem Harryjem, par je zajedno osnovao neprofitnu organizaciju Archewell, usmjerenu na humanitarne projekte i društvene inicijative. U međuvremenu su postali roditelji sina princa Archieja i kćeri princeze Lilibet, a obiteljski život danas vode daleko od kraljevskih obveza.
| Foto: Netflix
Meghan Markle rođena je i odrasla u Los Angelesu u Kaliforniji. Nakon što su ona i princ Harry odlučili odstupiti od svojih službenih dužnosti unutar britanske kraljevske obitelji, preselili su se u njezinu rodnu državu. Danas zajedno žive u Montecitu, gdje odgajaju svoju djecu i razvijaju vlastite poslovne i humanitarne projekte.
| Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI
Foto OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Foto Graylock/PRESS ASSOCIATION