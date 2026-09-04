FOTO Seriju 'New Girl' mnogi su obožavali, a evo čime se danas bavi glumačka postava

Nick Miller, kojeg je utjelovio Jake Johnson, jedan je od onih likova koji su tijekom "New Girla" prošli dug put od potpune životne zbunjenosti do pronalaska vlastitog smjera. Nakon što je odustao od studija prava i zaposlio se kao barmen, Nick nije imao pretjerano jasnu predodžbu o tome što želi od budućnosti. Dolazak Jess u stan 4D postupno je promijenio njegov život, a gledatelji su tijekom serije pratili i ostvarenje jednog od njegovih najvećih, premda pomalo neobičnih snova, napisao je detektivski roman o zombijima "The Pepperwood Chronicles", koji je na kraju doista bio objavljen. Njegov odnos s Jess postao je jedna od središnjih ljubavnih priča serije, ali jednako važan bio je i njegov odnos sa Schmidtom, kojeg glumi Max Greenfield. Johnson je nakon završetka serije govorio kako prijateljstvo Nicka i Schmidta nikada nije doživljavao samo kao klasično prijateljstvo, nego kao emocionalno snažan odnos koji je na svoj način podsjećao na televizijsku romansu. | Foto: Instagram