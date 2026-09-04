FOTO Seriju 'New Girl' mnogi su obožavali, a evo čime se danas bavi glumačka postava

Serija "New Girl" na male ekrane je stigla 2011. godine, a odmah je osvojila gledatelje diljem svijeta. Tijekom sedam sezona u njoj su gostovale i brojne poznate osobe, među kojima su Prince i Taylor Swift. Publika je kroz njihove zgode pratila kako se likovi suočavaju s ljubavnim vezama, promjenama poslova, prijateljstvima, brakovima i svim drugim izazovima odraslog života, pritom ne gubeći smisao za humor i zabavu. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava serije danas.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Iako je New Girl završio 2018. godine, njegov život time nije stao. Zahvaljujući streaming servisima serija je nastavila privlačiti nove gledatelje i s vremenom stekla još širu bazu vjernih obožavatelja. Jess, Nick, Schmidt i Winston ostali su omiljeni televizijski likovi, dok su glumci koji su ih utjelovili nakon završetka serije nastavili graditi uspješne karijere na filmu i televiziji. Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield i Lamorne Morris prihvatili su brojne nove uloge i projekte, pokazujući da je popularni stan iz "New Girla" bio samo jedna važna etapa njihovih karijera. Godinama nakon posljednje epizode zato je zanimljivo pogledati gdje ih je profesionalni put odveo i čime se danas bave zvijezde jedne od najprepoznatljivijih humorističnih serija 2010-ih.
| Foto: Profimedia
Iako je New Girl završio 2018. godine, njegov život time nije stao. Zahvaljujući streaming servisima serija je nastavila privlačiti nove gledatelje i s vremenom stekla još širu bazu vjernih obožavatelja. Jess, Nick, Schmidt i Winston ostali su omiljeni televizijski likovi, dok su glumci koji su ih utjelovili nakon završetka serije nastavili graditi uspješne karijere na filmu i televiziji. Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield i Lamorne Morris prihvatili su brojne nove uloge i projekte, pokazujući da je popularni stan iz "New Girla" bio samo jedna važna etapa njihovih karijera. Godinama nakon posljednje epizode zato je zanimljivo pogledati gdje ih je profesionalni put odveo i čime se danas bave zvijezde jedne od najprepoznatljivijih humorističnih serija 2010-ih. |
Foto: Profimedia
Iako je New Girl završio 2018. godine, njegov život time nije stao. Zahvaljujući streaming servisima serija je nastavila privlačiti nove gledatelje i s vremenom stekla još širu bazu vjernih obožavatelja. Jess, Nick, Schmidt i Winston ostali su omiljeni televizijski likovi, dok su glumci koji su ih utjelovili nakon završetka serije nastavili graditi uspješne karijere na filmu i televiziji. Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield i Lamorne Morris prihvatili su brojne nove uloge i projekte, pokazujući da je popularni stan iz "New Girla" bio samo jedna važna etapa njihovih karijera. Godinama nakon posljednje epizode zato je zanimljivo pogledati gdje ih je profesionalni put odveo i čime se danas bave zvijezde jedne od najprepoznatljivijih humorističnih serija 2010-ih.
| Foto: Profimedia
Tko je ta djevojka? Naravno, Zooey Deschanel, odnosno nezaboravna Jessica Day. Prije nego što je postala neobična, šarmantna i beskrajno optimistična stanarka stana 4D u seriji "New Girl", Deschanel je već imala zavidnu filmsku karijeru. Glumila je uz Willa Ferrella u božićnoj komediji "Elf" iz 2003., uz Jima Carreyja u filmu "Yes Man" iz 2008., dok se iste godine pojavila s Markom Wahlbergom u apokaliptičnom trileru "The Happening". Posebno zapaženu ulogu ostvarila je u romantičnoj drami "(500) Days of Summer" iz 2009., u kojoj je zajedno s Josephom Gordon-Levittom ispričala nekonvencionalnu ljubavnu priču koja je osvojila publiku.
| Foto: HT/Press Association/PIXSELL
No gluma nije jedini talent Zooey Deschanel. Glazba je oduvijek bila važan dio njezine karijere, što se često moglo primijetiti i kroz lik Jess. S glazbenikom M. Wardom osnovala je duo She & Him, koji je 2008. objavio debitantski album "Volume One", nakon čega je uslijedio niz novih izdanja. Zajedno su stvarali i glazbu za animirani film Winnie the Pooh iz 2011., a pjesma "So Long" donijela im je nominaciju za Grammy u kategoriji najbolje pjesme napisane za vizualne medije. Deschanel je napisala i izvela prepoznatljivu uvodnu pjesmu serije "New Girl", objašnjavajući poslije kako je njome željela dočarati Jess kao djevojku koja u vlastitoj glavi živi kao glavna junakinja svoje posebne televizijske priče. Koliko je dobro razumjela lik potvrđuju i tri nominacije za Zlatni globus te nominacija za Emmy. Tijekom snimanja serije posudila je glas i Bridget u animiranom mjuziklu "Trolls" iz 2016. godine.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Završetak "New Girla" nije značio i njezin nestanak s malih ekrana. Godine 2020. pojavila se u glazbenom spotu Katy Perry za pjesmu "Not the End of the World", u kojem izvanzemaljci zabunom pomisle da je upravo ona slavna pjevačica. Potom je s Michaelom Boltonom vodila emisiju "The Celebrity Dating Game", a pridružila se i trećoj sezoni dramske serije "Physical" na Apple TV+, gdje je utjelovila televizijsku zvijezdu Kelly Kilmartin. Obožavateljima "New Girla" ponudila je i priliku za povratak iza kulisa omiljene serije. Zajedno s nekadašnjim kolegama Hannah Simone i Lamorneom Morrisom 2022. pokrenula je podcast "Welcome to Our Show", posvećen ponovnom gledanju i prisjećanju na nastanak pojedinih epizoda.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com
Zanimanje javnosti za Deschanel ne prestaje ni kada je riječ o njezinu privatnom životu. U kolovozu 2023. objavila je zaruke sa zvijezdom emisije "Property Brothers" Jonathanom Scottom, kojeg je upoznala 2019. tijekom snimanja emisije "Carpool Karaoke: The Series". Deschanel iz prethodnog braka s filmskim producentom Jacobom Pechenikom ima dvoje djece.
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Foto Doug Peters
Nick Miller, kojeg je utjelovio Jake Johnson, jedan je od onih likova koji su tijekom "New Girla" prošli dug put od potpune životne zbunjenosti do pronalaska vlastitog smjera. Nakon što je odustao od studija prava i zaposlio se kao barmen, Nick nije imao pretjerano jasnu predodžbu o tome što želi od budućnosti. Dolazak Jess u stan 4D postupno je promijenio njegov život, a gledatelji su tijekom serije pratili i ostvarenje jednog od njegovih najvećih, premda pomalo neobičnih snova, napisao je detektivski roman o zombijima "The Pepperwood Chronicles", koji je na kraju doista bio objavljen. Njegov odnos s Jess postao je jedna od središnjih ljubavnih priča serije, ali jednako važan bio je i njegov odnos sa Schmidtom, kojeg glumi Max Greenfield. Johnson je nakon završetka serije govorio kako prijateljstvo Nicka i Schmidta nikada nije doživljavao samo kao klasično prijateljstvo, nego kao emocionalno snažan odnos koji je na svoj način podsjećao na televizijsku romansu.
| Foto: Instagram
Johnson je i prije serije "New Girl" počeo graditi zapaženu filmsku karijeru. Neposredno prije početka serije pojavio se uz Ashtona Kutchera u romantičnoj komediji "No Strings Attached" iz 2011., čiji je scenarij napisala kreatorica "New Girla" Liz Meriwether. Tijekom godina provedenih u ulozi Nicka nastavio je redovito snimati filmove. U nezavisnoj komediji "Safety Not Guaranteed" iz 2012. glumio je uz Aubrey Plazu, dok je 2015. u velikom kinohitu "Jurassic World" utjelovio Loweryja Cruthersa, zaposlenika kontrolne sobe tematskog parka. Upravo je sposobnost da istodobno bude duhovit, nespretan i uvjerljivo emotivan postala jednim od njegovih zaštitnih znakova, kako u "New Girlu", tako i u brojnim kasnijim ulogama.
| Foto: Instagram
Nakon završetka serije Johnson je pronašao još jednog lika po kojem ga je publika počela prepoznavati, Petera B. Parkera. Glas mu je prvi put posudio u hvaljenom animiranom filmu "Spider-Man: Into the Spider-Verse" iz 2018., gdje je predstavio stariju i životom pomalo iscrpljenu verziju Spider-Mana iz druge dimenzije. Ulogu je ponovio u nastavku "Spider-Man: Across the Spider-Verse" iz 2023. godine. Pojavio se i u komediji "Tag" iz 2018., inspiriranoj stvarnom pričom o skupini prijatelja koji desetljećima nastavljaju igrati istu igru lovice. Na televiziji je jednu od istaknutijih uloga nakon "New Girla" ostvario kao Doug Renetti, izdavač erotskog časopisa u humorističnoj seriji "Minx". Okušao se i iza kamere te je napisao i režirao komični triler "Self Reliance", u kojem je preuzeo glavnu ulogu uz Annu Kendrick i Andyja Samberga.
| Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION
Dok je Nicku Milleru trebalo poprilično vremena da pronađe stabilnost u ljubavi i životu, Johnsonov privatni život mnogo je mirniji. Godine 2006. oženio se umjetnicom Erin Payne, a poslije je otkrio da su se upoznali dok je ona radila kao konobarica. Par je 2014. dobio blizanke Elizabeth i Oliviju. Iako je nakon "New Girla" ostvario niz uspješnih filmskih i televizijskih projekata, Johnson je za mnoge gledatelje i dalje neraskidivo povezan s Nickom.
| Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM/PRESS
Kada nije ubacivao novac u zloglasnu "Douchebag Jar" zbog svojih neprimjerenih komentara i postupaka, Schmidt je uglavnom pokušavao osvojiti Cece. Lik kojeg je utjelovio Max Greenfield bio je opsjednut izgledom, urednošću i vlastitim pravilima, ali se iza njegove pretjerane samouvjerenosti skrivao čovjek kojemu su prijatelji bili iznimno važni. Na mnogo je načina upravo Schmidt bio osoba koja je držala ekipu iz stana na okupu, pod uvjetom da nitko nije dirao njegove proizvode za njegu kose. Greenfield je glumačku karijeru započeo manjim televizijskim ulogama, a šira publika upoznala ga je kao zamjenika šerifa Lea D'Amata u seriji "Veronica Mars". Tom se liku vratio u filmu "Veronica Mars" iz 2014., kao i u televizijskom nastavku serije iz 2019. godine. Prije "New Girla" pojavio se i kao Nick Pepper u popularnoj seriji "Ugly Betty".
| Foto: Instagram
Schmidt je tijekom "New Girla" doživio jednu od najvećih karakternih transformacija među glavnim likovima. Iako je u početku predstavljen kao samouvjereni zavodnik koji je uvjeren da može osvojiti gotovo svaku ženu, njegov odnos s Cece, koju glumi Hannah Simone, postupno je otkrio potpuno drukčiju stranu njegova karaktera. Greenfield je svojedobno duhovito opisao Schmidtov razvoj rekavši kako je njegov lik trebao biti pravi ženskaroš, sve dok se nije zaljubio i time "sve pokvario". Upravo je ljubavna priča Schmidta i Cece postala jedan od emocionalnih temelja serije. Greenfieldova kombinacija energične komedije i emotivnijih trenutaka donijela mu je nominacije za Emmy i Zlatni globus te Schmidta pretvorila u jednog od najprepoznatljivijih likova "New Girla".
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Paralelno sa snimanjem serije Greenfield je nastavio graditi filmsku karijeru. U filmu "The Big Short" iz 2015. pojavio se u ulozi beskrupuloznog hipotekarnog posrednika, a dvije godine poslije glumio je Davida u drami "The Glass Castle". Njegov se glas mogao čuti i u animiranom filmu "Ice Age: Collision Course" iz 2016., u kojem je posudio glas Rogeru. Gotovo odmah nakon završetka "New Girla" preuzeo je jednu od glavnih uloga u humorističnoj seriji "The Neighborhood". U njoj glumi Davea Johnsona, srdačnog muškarca sa Srednjeg zapada koji se s obitelji seli u Kaliforniju i prilagođava životu u pretežno crnačkoj četvrti. Da se ne želi ograničiti samo na komediju pokazao je i znatno mračnijom ulogom u hvaljenom trileru "Promising Young Woman" iz 2020. godine.
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Greenfield je kreativni prostor pronašao i izvan glume. Godine 2021. objavio je dječju knjigu "I Don't Want to Read This Book", nakon koje su uslijedile This Book Is Not a Present 2022. te "I Don't Want to Read This Book Aloud" 2023. godine. U privatnom životu od 2008. u braku je s casting direktoricom Tess Sanchez, s kojom ima dvoje djece, kćer Lilly i sina Ozzieja. Njegovi obiteljski trenuci povremeno privlače pozornost i na društvenim mrežama, posebno zahvaljujući Lilly i njezinim duhovitim zadirkivanjima oca.
| Foto: Instagram
Kada se Winston Bishop u seriju "New Girls" vrati u Los Angeles nakon košarkaške karijere u Latviji, pred njim je razdoblje velikih promjena. Osim što se mora naviknuti na novu cimericu Jess, pokušava otkriti i što zapravo želi raditi u životu. Nakon nekoliko profesionalnih lutanja odlučuje postati policajac, a putem pronalazi i jednu od najvećih ljubavi svojeg života, mačka Fergusona. Kako serija odmiče, Winston, kojeg glumi Lamorne Morris, postaje sve ekscentričniji i zabavniji, a njegove nespretne smicalice pretvaraju se u jedan od zaštitnih znakova njegova lika. Posebno je urnebesna njegova nesposobnost da procijeni koliko bi šala trebala biti velika. Winstonove podvale gotovo su uvijek ili potpuno beznačajne ili toliko pretjerane da izmaknu kontroli.
| Foto: Instagram
Morrisu je upravo "New Girl" donio veliki glumački proboj, iako je prije serije već ostvario nekoliko manjih televizijskih i filmskih uloga. Tijekom godina provedenih u ulozi Winstona nastavio se pojavljivati na velikom platnu, među ostalim u komedijama "Barbershop: The Next Cut" iz 2016. i "Game Night" iz 2018. godine. Nakon završetka "New Girla" sudjelovao je i u dokumentarno-dramskoj miniseriji "Valley of the Boom" iz 2019., posvećenoj tehnološkom procvatu i internetskim kompanijama tijekom 90-ih.
| Foto: Instagram
Jednu od najvećih televizijskih uloga nakon Winstona dobio je 2020. u seriji "Woke", u kojoj je utjelovio Keefa Knighta, afroameričkog crtača stripova čiji se pogled na društvo naglo mijenja nakon traumatičnog susreta s policijom. Serija je trajala dvije sezone, a Morris se iste godine pojavio uz Vina Diesela u znanstvenofantastičnom akcijskom filmu "Bloodshot". Posebno zapažen nastavak karijere donijela mu je peta sezona hvaljene antologijske serije "Fargo", u kojoj je preuzeo ulogu policajca Witta Farra. U priči smještenoj u 2019. godinu našao se uz glumačka imena poput Juno Temple.
| Foto: Instagram
Ipak, Morris nije potpuno zatvorio vrata svijetu serije koja ga je proslavila. Zajedno sa Zooey Deschanel i Hannah Simone sudjelovao je u podcastu posvećenom ponovnom gledanju "New Girla", prisjećajući se snimanja i brojnih trenutaka iza kulisa. Među omiljenim Winstonovim scenama posebno je izdvojio smicalicu povezanu s Ceceinim vjenčanjem, kada se nakon velikog iščekivanja njegova navodno spektakularna podvala svela na stavljanje pera u cipelu Ceceine majke.
| Foto: Christopher Katsarov/PRESS ASSOC
Cece Parekh, najbolja prijateljica Jess Day, osvojila je Schmidtovo srce praktički istog trenutka kada ju je ugledao. Lik koji je utjelovila Hannah Simone u početku upoznajemo kao uspješnu manekenku, no Cece tijekom serije prolazi kroz brojne osobne i profesionalne promjene. S vremenom napušta aktivnu manekensku karijeru i pokreće vlastitu agenciju pod nazivom Cece's Boys, pokazujući ambiciozniju i poduzetničku stranu svojeg karaktera. Iako se isprva činilo da su ona i ekscentrični Schmidt potpune suprotnosti, njihov odnos postupno prerasta u jednu od najvažnijih i najomiljenijih ljubavnih priča serije.
| Foto: Instagram
Prije nego što je postala Cece, Simone je najveći dio profesionalne karijere provela kao televizijska voditeljica u Kanadi. Posebno se istaknula radeći za glazbenu televiziju MuchMusic, gdje je intervjuirala brojne glazbenike i bendove. Usporedno sa snimanjem "New Girla" počela je ostvarivati i više filmskih uloga. Pojavila se u američkoj verziji trilera "Oldboy" iz 2013., zatim u filmu "Folk Hero & Funny Guy" iz 2016. te akcijskoj komediji "Killing Gunther" iz 2017. godine. Ljubitelji glazbe mogli su je primijetiti i u spotu grupe Train za pjesmu "Angel in Blue Jeans" iz 2014., u kojem se pojavila zajedno s Dannyjem Trejom.
| Foto: Instagram
Nakon završetka "New Girla" Simone je nastavila raditi na televiziji, a među njezinim kasnijim projektima našla se ABC-jeva humoristična serija "Not Dead Yet", u kojoj je glumila Sam, urednicu stila u novinama i blisku prijateljicu glavne junakinje. Istodobno se vratila svijetu "New Girla" kroz podcast posvećen ponovnom gledanju serije, koji je pokrenula sa Zooey Deschanel i Lamorneom Morrisom. Podcast je glumcima omogućio da se prisjete događaja sa snimanja, otkriju dosad nepoznate priče iza kulisa i pokušaju odgovoriti na pitanja koja godinama zaokupljaju obožavatelje, od pravila legendarne igre True American do toga kako je zapravo bilo snimati nezaboravne scene s Princeom.
| Foto: Instagram
Izvan glumačkog svijeta Simone svoj privatni život uglavnom drži podalje od velike medijske pozornosti. Godine 2016. udala se za kanadskog glazbenika i dizajnera Jesseja Giddingsa, a sljedeće godine dobili su sina.
| Foto: Instagram
Damon Wayans Jr. ostavio je snažan dojam već u pilot-epizodi "New Girla", u kojoj je utjelovio Coacha, izrazito natjecateljski nastrojenog cimera iz stana 4D. Ipak, nakon samo jedne epizode morao je napustiti seriju zbog obveza prema ABC-jevoj humorističnoj seriji "Happy Endings", u kojoj je tada imao jednu od glavnih uloga. Na zadovoljstvo obožavatelja, njegov odlazak nije bio konačan. Wayans se u trećoj sezoni vratio kao Coach, ostao važan dio glumačke postave tijekom četvrte sezone, a poslije se pojavio i u nekoliko gostujućih epizoda. Glumac je svoj povratak opisao kao jedno od najboljih iskustava u karijeri, posebno ističući koliko je uživao radeći s talentiranom i duhovitom ekipom serije.
| Foto: Instagram
Wayans Jr. dolazi iz poznate glumačke i komičarske obitelji Wayans, pa je svijet zabave upoznao još kao vrlo mlad. Prije "New Girla" surađivao je s članovima svoje obitelji na nekoliko projekata, među kojima su filmovi "Blankman" iz 1994. i "Dance Flick" iz 2009. godine. Pojavio se i u akcijskoj komediji "The Other Guys" iz 2010., dok se 2014. ponovno našao uz svojeg kolegu iz "New Girla" Jakea Johnsona u komediji "Let's Be Cops". Iste je godine pokazao i talent za glasovnu glumu posudivši glas Wasabiju u uspješnom Disneyjevu animiranom filmu "Big Hero 6".
| Foto: Instagram
Nakon drugog odlaska iz "New Girla" Wayans Jr. nastavio je nizati televizijske i filmske projekte. Od 2018. do 2019. imao je glavnu ulogu u sitcomu "Happy Together", a njegov se glas mogao čuti i u nekoliko epizoda animirane serije "Bob's Burgers", u kojima je glumio Arnolda Evansa. Posebno zanimljiv nastavak njegove televizijske karijere donijela je ponovna profesionalna suradnja s ocem Damonom Wayansom, poznatim po serijama poput "In Living Color".
| Foto: Instagram
U privatnom životu Wayans Jr. od 2016. godine u braku je sa Samarom Saraivom, a ima djecu iz sadašnjeg braka i prethodne veze s Ajom Metoyer.
| Foto: Instagram