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PREMIJERA PRIJE 15 GODINA

FOTO Seriju 'New Girl' mnogi su obožavali, a evo čime se danas bavi glumačka postava

Serija "New Girl" na male ekrane je stigla 2011. godine, a odmah je osvojila gledatelje diljem svijeta. Tijekom sedam sezona u njoj su gostovale i brojne poznate osobe, među kojima su Prince i Taylor Swift. Publika je kroz njihove zgode pratila kako se likovi suočavaju s ljubavnim vezama, promjenama poslova, prijateljstvima, brakovima i svim drugim izazovima odraslog života, pritom ne gubeći smisao za humor i zabavu. U galeriji provjerite gdje je glumačka postava serije danas.
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Iako je New Girl završio 2018. godine, njegov život time nije stao. Zahvaljujući streaming servisima serija je nastavila privlačiti nove gledatelje i s vremenom stekla još širu bazu vjernih obožavatelja. Jess, Nick, Schmidt i Winston ostali su omiljeni televizijski likovi, dok su glumci koji su ih utjelovili nakon završetka serije nastavili graditi uspješne karijere na filmu i televiziji. Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield i Lamorne Morris prihvatili su brojne nove uloge i projekte, pokazujući da je popularni stan iz "New Girla" bio samo jedna važna etapa njihovih karijera. Godinama nakon posljednje epizode zato je zanimljivo pogledati gdje ih je profesionalni put odveo i čime se danas bave zvijezde jedne od najprepoznatljivijih humorističnih serija 2010-ih. | Foto: Profimedia
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Iako je New Girl završio 2018. godine, njegov život time nije stao. Zahvaljujući streaming servisima serija je nastavila privlačiti nove gledatelje i s vremenom stekla još širu bazu vjernih obožavatelja. Jess, Nick, Schmidt i Winston ostali su omiljeni televizijski likovi, dok su glumci koji su ih utjelovili nakon završetka serije nastavili graditi uspješne karijere na filmu i televiziji. Zooey Deschanel, Jake Johnson, Max Greenfield i Lamorne Morris prihvatili su brojne nove uloge i projekte, pokazujući da je popularni stan iz "New Girla" bio samo jedna važna etapa njihovih karijera. Godinama nakon posljednje epizode zato je zanimljivo pogledati gdje ih je profesionalni put odveo i čime se danas bave zvijezde jedne od najprepoznatljivijih humorističnih serija 2010-ih. | Foto: Profimedia
Komentari 1

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