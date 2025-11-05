FOTO Severina je godinama eksperimentirala s frizurama, pogledajte kako se mijenjala

Pred Severinom su dva rasprodana koncerta u Areni Zagreb. Od 1990. godine do danas pjevačica je osvojila čitavu regiju te ju nazivaju jednom od najvećih zvijezda ovih prostora. Tijekom bogate karijere često je mijenjala izgled, a u galeriji smo se prisjetili svih promjena.
Severina je karijeru započela 1990. godine, kada je snimila i prvi studijski album.
Dosad je u karijeri objavila 12 studijskih albuma te nebrojeno hitova, a svakom novom pjesmom rušila je rekorde.
Dugo je godina radila s poznatim skladateljem Zrinkom Tutićem, koji je zaslužan za njezine hitove s početka karijere.
Surađivala je s brojnim kolegama sa scene, uključujući Gorana Bregovića. Hrvatsku je na Eurosongu predstavljala 2006. godine s pjesmom "Moja štikla", koju je snimila upravo s njim.
Severina je jedna od pet osoba u Hrvatskoj čiji je YouTube kanal dosegnuo preko milijardu pregleda.
Medijske stupce često je punila i privatnim životom, a pred oltar je stala jednom, s Igorom Kojićem.
Mijenjala je frizure, no svakoga puta njezini obožavatelji su isticali da joj sve predivno stoji.
