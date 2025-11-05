Obavijesti

Galerija

Komentari 19
UVIJEK PREDIVNA

FOTO Severina je godinama eksperimentirala s frizurama, pogledajte kako se mijenjala

Pred Severinom su dva rasprodana koncerta u Areni Zagreb. Od 1990. godine do danas pjevačica je osvojila čitavu regiju te ju nazivaju jednom od najvećih zvijezda ovih prostora. Tijekom bogate karijere često je mijenjala izgled, a u galeriji smo se prisjetili svih promjena.
ARHIVA - Severina danas slavi 51. rođendan
Severina je karijeru započela 1990. godine, kada je snimila i prvi studijski album. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/39
Severina je karijeru započela 1990. godine, kada je snimila i prvi studijski album. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Komentari 19

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025