FOTO Severina je objavila fotke koje su oduševile! Kroz haljinu su provirile minijaturne tangice

Popularna pjevačica objavila je na društvenim mrežama nove fotografije, a svi su primijetili intrigantnu haljinu koja je naglasila vitku figuru, ali i otkrila guzu...
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'Ni za živu glavu nemoj da omisliš da ona prava sam', stoji uz izazovne fotografije u Severininoj objavi u kojoj je najavila jednu od svojih novih pjesama 'Nisam kriva ja (Bezosjećana)', a koja bi trebala izaći uskoro.
| Foto: instagram
'Ni za živu glavu nemoj da omisliš da ona prava sam', stoji uz izazovne fotografije u Severininoj objavi u kojoj je najavila jednu od svojih novih pjesama 'Nisam kriva ja (Bezosjećana)', a koja bi trebala izaći uskoro. |
Foto: instagram
'Ni za živu glavu nemoj da omisliš da ona prava sam', stoji uz izazovne fotografije u Severininoj objavi u kojoj je najavila jednu od svojih novih pjesama 'Nisam kriva ja (Bezosjećana)', a koja bi trebala izaći uskoro.
| Foto: instagram
U komentarima su se redali brojni komplimenti.
| Foto: instagram
'Fantastična', 'Svaka čast za stajling i izgled, zauvijek ćeš biti top', 'Bez konkurencije', 'Ova žena može sve', pisali su pratitelji.
| Foto: instagram
Foto instagram
Severina je ranije pokazala kako uživa u vrućim danima.
| Foto: Instagram
- Sunce, more, ljeto i sve to... - napisala je u opisu ispod objave, a pratitelji su ostali oduševljeni u komentarima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pjevačica je pokazala i kako uživa u društvu svoje kume Andree Čermak i nećakinje Mie Popović.
| Foto: Instagram
Nosila je heklanu haljinu za plažu ispod koje se nazirao crni badić, a na jednoj fotografiji Severina je pokazala i guzu u prvom planu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Na drugim fotkama Severina je nosila prekrasnu žutu haljinu s cvjetnim motivom otvorenih leđa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Idem se baciti u more, jer more će sve odnit - napisala je Severina ispod fotografije s odmora
| Foto: Instagram
Pjevačica uživa u rodnom Splitu
| Foto: Instagram
Blistala je u ležernom izdanju za plažu
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno je Severina objavila fotografije u predivnoj dugoj haljini ispred vile u Francuskoj
| Foto: Instagram
Foto Instagram
'Poljem se širi miris... lavande' napisala je pjevačica dok se slikala u poljima lavande
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Pozirala je i u badiću te pokazala svoju zavidnu figuru, pratitelji su komentirali kako je predivna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
'Upoznajte Provansu, kao stvorenu za romansu (bez obzira što je bilo plus 40)...' napisala je pjevačica u opisu slika gdje pozira u bijelom topu i dugoj bijeloj suknji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram