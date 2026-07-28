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NAJAVILA NOVU PJESMU

FOTO Severina je objavila fotke koje su oduševile! Kroz haljinu su provirile minijaturne tangice

Popularna pjevačica objavila je na društvenim mrežama nove fotografije, a svi su primijetili intrigantnu haljinu koja je naglasila vitku figuru, ali i otkrila guzu...
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FOTO Severina je objavila fotke koje su oduševile! Kroz haljinu su provirile minijaturne tangice
'Ni za živu glavu nemoj da omisliš da ona prava sam', stoji uz izazovne fotografije u Severininoj objavi u kojoj je najavila jednu od svojih novih pjesama 'Nisam kriva ja (Bezosjećana)', a koja bi trebala izaći uskoro.  | Foto: instagram
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'Ni za živu glavu nemoj da omisliš da ona prava sam', stoji uz izazovne fotografije u Severininoj objavi u kojoj je najavila jednu od svojih novih pjesama 'Nisam kriva ja (Bezosjećana)', a koja bi trebala izaći uskoro.  | Foto: instagram
Komentari 3

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