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OTVORENJE 39. DANA PIVA

FOTO Severina je u Karlovcu pažnju plijenila natpisom na majici: Evo što je poručila

Pjevačica je nastupila na otvorenju 39. Dana piva, a za ovu je prigodu odabrala upečatljivu kombinaciju u koju su gledali baš svi. Bijela majica sa crnim natpisom bila je hit
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Karlovac: Severina nastupila na otvorenju 39. Dana piva
Severina je nastupila na svečanom otvorenju 39. Dana piva, a pažnju je privukla i svojim modnim odabirom. Odjenula je bijelu majicu s upečatljivim natpisom 'Rock Royalty', odnosno 'kraljica rocka'. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Severina je nastupila na svečanom otvorenju 39. Dana piva, a pažnju je privukla i svojim modnim odabirom. Odjenula je bijelu majicu s upečatljivim natpisom 'Rock Royalty', odnosno 'kraljica rocka'. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 1

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