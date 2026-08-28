FOTO Severina je u Karlovcu pažnju plijenila natpisom na majici: Evo što je poručila

Pjevačica je nastupila na otvorenju 39. Dana piva, a za ovu je prigodu odabrala upečatljivu kombinaciju u koju su gledali baš svi. Bijela majica sa crnim natpisom bila je hit
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Severina je nastupila na svečanom otvorenju 39. Dana piva, a pažnju je privukla i svojim modnim odabirom. Odjenula je bijelu majicu s upečatljivim natpisom 'Rock Royalty', odnosno 'kraljica rocka'.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Severina je nastupila na svečanom otvorenju 39. Dana piva, a pažnju je privukla i svojim modnim odabirom. Odjenula je bijelu majicu s upečatljivim natpisom 'Rock Royalty', odnosno 'kraljica rocka'. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Severina je nastupila na svečanom otvorenju 39. Dana piva, a pažnju je privukla i svojim modnim odabirom. Odjenula je bijelu majicu s upečatljivim natpisom 'Rock Royalty', odnosno 'kraljica rocka'.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Majicu je iskombinirala sa crnim širokim hlačama i remenom ukrašenim zakovicama.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Majica je posebno privukla pažnju, dok su detalji dodatno naglasili rokerski prizvuk cijelog izdanja.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Riječ je o majici iz limitirane dizajnerske kolekcije Stella McCartney x H&M, koja je stajala 88 eura.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Inače, Severina je velika rokerica, a i Springsteenov fan. Jednom je čak 'preskočila' suđenje radi njegovog koncerta,
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Moj dečko iz osnovne škole Bruce Springsteen je i dalje najzgodniji frajer na planeti, jednom je napisala.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Na pozornici je, sudeći prema fotografijama, bila odlično raspoložena. Pjevala je pred publikom, plesala i u jednom trenutku podignula obje ruke u zrak, vidno uživajući u atmosferi.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL