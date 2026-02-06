Obavijesti

FOTO Severina otvorila 200. fašnik i rasplesala Samobor

Naša popularna pjevačica održala je koncert na otvorenju Samoborskog fašnika. Donijela je dašak estradnog glamura na najveseliju pozornicu u Hrvatskoj, a tisuće posjetitelja pjevale su uglas od prvog do zadnjeg takta
Severina nastupala na otvorenju 200. Samoborskog fašniak
Samoborski fašnik još je jednom dokazao zašto nosi titulu jedne od najšarenijih i najposjećenijih karnevalskih manifestacija u zemlji, a vrhunac večeri bio je koncert Severine, koja je pred prepunim gradskim trgom priredila pravi glazbeno-scenski spektakl. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
