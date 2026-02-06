FOTO Severina otvorila 200. fašnik i rasplesala Samobor

Naša popularna pjevačica održala je koncert na otvorenju Samoborskog fašnika. Donijela je dašak estradnog glamura na najveseliju pozornicu u Hrvatskoj, a tisuće posjetitelja pjevale su uglas od prvog do zadnjeg takta
Samoborski fašnik još je jednom dokazao zašto nosi titulu jedne od najšarenijih i najposjećenijih karnevalskih manifestacija u zemlji, a vrhunac večeri bio je koncert Severine, koja je pred prepunim gradskim trgom priredila pravi glazbeno-scenski spektakl.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
|
Foto: Marko Seper/PIXSELL
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Publika svih generacija okupila se satima prije početka nastupa, mnogi u maštovitim kostimima, maskama i šarenim perikama, pretvarajući središte Samobora u rasplesanu pozornicu pod otvorenim nebom.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kad je Severina izašla na pozornicu, atmosfera je već bila usijana, a prvi taktovi njezinih hitova izazvali su oduševljenje i gromoglasan pljesak.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Tijekom koncerta nizali su se dobro poznati hitovi uz koje je publika pjevala uglas, dok je pjevačica naglasila koliko joj je drago nastupati upravo na Fašniku.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Energičan nastup, plesna koreografija i komunikacija s publikom dodatno su podigli raspoloženje, a trg se u jednom trenutku pretvorio u veliki plesni podij.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
