FOTO Severina u prozirnoj haljinici zapalila Njemačku: 'Bila je to predobra noć'
Jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Severina, ponovno je dokazala zašto nosi titulu kraljice estrade. Svojom posljednjom objavom na Instagramu oduševila je pratitelje podijelivši atmosferu sa spektakularnog koncerta u Njemačkoj, kojim je označila povratak na pozornicu nakon kraće pauze i odmora u Istanbulu.
Pjevačica je objavila seriju fotografija s nastupa u dvorani Stadthalle Offenbach u Frankfurtu, gdje je blistala u odvažnoj i provokativnoj kreaciji. Nosila je prozirni bodi ukrašen crnim svjetlucavim zvijezdama, koji je posebno za nju dizajnirao Juraj Zigman, a koji je savršeno istaknuo njezinu besprijekornu figuru. Uz fotografije s pozornice, na kojima pršti od energije, Severina je podijelila i emotivnu poruku. "Stadthalle Offenbach / Frankfurt, bila je to predobra noć. Nakon mjesec dana, napokon ponovno s bendom. Vidi se da smo se odmorili, krenuli smo jako u nastavak turneje", napisala je pjevačica, najavljujući i sljedeći nastup u Velesu.
Ovaj koncert u Njemačkoj samo je uvertira u ono što njezine obožavatelje očekuje u nadolazećem periodu. Naime, Severina ima isplaniranu gustu koncertnu jesen, a među najiščekivanijim nastupima su oni u splitskoj Dvorani Gripe 24. listopada te dva koncerta u Areni Zagreb 7. i 8. studenog, od kojih je prvi već rasprodan.
