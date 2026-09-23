FOTO Severina zavirila u dom jednog od najvećih glazbenih umova pa završila na desertu

Pjevačica je nakratko zamijenila pozornicu ulicama Salzburga i dan provela među mjestima koja su obilježila život Wolfganga Amadeusa Mozarta. Grad ove godine slavi 270 godina od rođenja slavnog skladatelja, a pjevačica je svoj obilazak počela upravo ondje gdje je njegova priča krenula, u rodnoj kući u poznatoj ulici Getreidegasse.
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Ušla je u prostor u kojem je Mozart rođen 1756. godine i razgledala predmete koji danas pričaju njegovu priču.
| Foto: Instagram
Ušla je u prostor u kojem je Mozart rođen 1756. godine i razgledala predmete koji danas pričaju njegovu priču. |
Foto: Instagram
Ušla je u prostor u kojem je Mozart rođen 1756. godine i razgledala predmete koji danas pričaju njegovu priču.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Među njima je i njegova dječja violina, sačuvana iza stakla, kao i obiteljski portreti, dokumenti i drugi predmeti iz vremena u kojem je odrastao.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Društvo su joj radile nećakinja Mia Popović i dugogodišnja prijateljica Vedrana Vasić.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Severina je Salzburgom prošetala u svom prepoznatljivom stilu.
| Foto: Instagram
Odjenula je predimenzionirani traper sako, crni top i upečatljive hlače s motivom renesansne slike. Sličan model pronašli smo na Sheinu, gdje se prodaje za oko 30 eura. Dodala je zelenu šiltericu, velike sunčane naočale i crnu Saint Laurent torbicu.
| Foto: Instagram
Nakon Mozarta, nastavila je prema rijeci Salzach i mostu Makartsteg. Most je poznat po tisućama lokota koje su ondje tijekom godina ostavili zaljubljeni parovi, a s njega se otvara pogled prema starom dijelu Salzburga.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Za kraj je došao red i na ono bez čega teško prolazi posjet Austriji, nešto slatko. Severina je kušala Salzburger Nockerl, lagani desert od tučenih bjelanjaka čiji oblik simbolizira tri brda koja okružuju Salzburg.
| Foto: Instagram