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POKAZALA KAKO SE UŽIVA

FOTO Severina zavirila u dom jednog od najvećih glazbenih umova pa završila na desertu

Pjevačica je nakratko zamijenila pozornicu ulicama Salzburga i dan provela među mjestima koja su obilježila život Wolfganga Amadeusa Mozarta. Grad ove godine slavi 270 godina od rođenja slavnog skladatelja, a pjevačica je svoj obilazak počela upravo ondje gdje je njegova priča krenula, u rodnoj kući u poznatoj ulici Getreidegasse.
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FOTO Severina zavirila u dom jednog od najvećih glazbenih umova pa završila na desertu
Ušla je u prostor u kojem je Mozart rođen 1756. godine i razgledala predmete koji danas pričaju njegovu priču. | Foto: Instagram
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Ušla je u prostor u kojem je Mozart rođen 1756. godine i razgledala predmete koji danas pričaju njegovu priču. | Foto: Instagram
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