PROZIRNO, CVJETNO I RASKOŠNO FOTO SFF bez modnih pravila! Ova izdanja ukrala su pažnju čim su kročila na crveni tepih

Treći dan Sarajevo Film Festivala u nedjelju je ponovno okupio brojne goste na crvenom tepihu. Pred fotografima su se nizale raskošne haljine, lagana ljetna odijela i nešto opuštenija izdanja. Uz crveni tepih, dan donosi i niz novih projekcija. U Natjecateljskom programu publiku očekuju svjetska premijera filma „Sve što s tobom nije u redu“ Urše Menart i međunarodna premijera „Malih stvari“ Zvonimira Jurića. Prikazuje se i „Škola za sirene“, dok su za večer najavljeni „Voljena“, „Nježno čudovište“ i premijera „Izgubljenog sina“ Darka Štantea.

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