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PROZIRNO, CVJETNO I RASKOŠNO

FOTO SFF bez modnih pravila! Ova izdanja ukrala su pažnju čim su kročila na crveni tepih

Treći dan Sarajevo Film Festivala u nedjelju je ponovno okupio brojne goste na crvenom tepihu. Pred fotografima su se nizale raskošne haljine, lagana ljetna odijela i nešto opuštenija izdanja. Uz crveni tepih, dan donosi i niz novih projekcija. U Natjecateljskom programu publiku očekuju svjetska premijera filma „Sve što s tobom nije u redu“ Urše Menart i međunarodna premijera „Malih stvari“ Zvonimira Jurića. Prikazuje se i „Škola za sirene“, dok su za večer najavljeni „Voljena“, „Nježno čudovište“ i premijera „Izgubljenog sina“ Darka Štantea.
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Sarajevo: Filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom trećeg dana 32. Sarajevo Film Festivala
Anuša Kodelja | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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Anuša Kodelja | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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