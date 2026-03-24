FOTO Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' uskoro će postati roditelji: Ovako su se mijenjali

Sedma sezona 'Života na vagi' za njih je bila sudbonosna. Silvija Temšić je u show ušla sa 129 kilograma, a tijekom sudjelovanja uspjela je skinuti čak 57 kg. Osim toga, tamo je upoznala drugog kandidata, Mislava Vlašića, koji je prošle godine postao njen suprug. Par sada čeka djevojčicu koja bi trebala stići u srpnju.
U show su ušli s istim ciljem, riješiti se suvišnih kilograma i okrenuti život u drugom smjeru. Upravo im se to i dogodilo, jer su upoznali ljubav svog života, ali i izgubili suvišne kilograme.
U najtežim trenucima bili su podrška jedno drugome, a s vremenom je taj odnos prerastao u vezu.
Veza se nije raspala nakon showa, nego je tad zapravo počela.
Tijekom showa Mislav je krenuo s 213,5 kilograma i do finala izgubio 88,9 kilograma.
Silvija je skinula 44 posto svoje tjelesne mase.
Zaručili su se u srpnju 2024., točno na prvu godišnjicu veze.
Mislav je Silviju zaprosio u Lipi, mjestu gdje su se prvi put upoznali na snimanju showa.
Vjenčali su se 27. rujna prošle godine u Sesvetama, pred više od dvjesto uzvanika.
- Dan je protekao idealno, ni prevruće ni prehladno, s malo sunca, oblaka, taman za nas. Uvježbavali smo ples nekoliko sati i sve je prošlo glatko. Ako nešto i nije, nitko to nije primijetio osim nas - otkrila je Silvija nakon vjenčanja za RTL.hr.
Kada su tek otkrili trudnoću, bili su presretni, odlučili su pričekati prvi pregled prije nego što su je podijelili s najbližima. Nakon toga su obitelj okupili za vikend i pripremili im malo iznenađenje. Na sebi su nosili Dinamove dresove s prezimenom i brojem 25, koji simbolizira godinu njihova vjenčanja, dok su obiteljima pokazali i mali dres s brojem 26, godinom u kojoj stiže njihova beba.
Termin porođaja je početkom srpnja, a o imenu djevojčice još razmišljaju. Imaju nekoliko opcija, ali konačnu odluku još nisu donijeli.
Dolazak djeteta dodatno ih motivira da paze na zdravlje, iako Silvija priznaje da su trudničke želje ponekad jače
