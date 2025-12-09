FOTO Simpatična Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' bila je plavuša, evo kako joj je stajalo

Vesela i uvijek nasmijana Dottie kandidatkinja je showa 'Ljubav je na selu' koja se bori za srce Josipa Ercegovića. Došla je iz Kanade, a odmah je osvojila simpatije gledatelja. Iako je u showu fatalna crnka, nekada je bila plavuša...
Kandidatknja showa 'Ljubav je na selu' Dorothee Anne Stott (48), poznatija kao Dottie, dolazi iz Ontario u Kanadi.
Po zanimanju je wellness trenerica i medicinska pratiteljica, odnosno pomaže ljudima s postoperativnim putovanjima i vodi radionice i seminare o zdravlju i životu.
Opisuje sebe kao društvenu, veselu, otvorenu osobu koja voli prirodu, živjeti aktivno i širiti pozitivnu energiju.
Iako je svima poznata kao crnka, Dottie je jedno vrijeme bila plavuša, a imala je i znatno kraću kosu.
Dottie je prvi put došla u Hrvatsku na odmor i u posjet prijateljima, a tada je saznala za emisiju. Sljedećeg jutra se prijavila jer joj se učinilo da bi moglo biti zanimljivo, ali i nikad se ne zna gdje se skriva prava ljubav.
Iako nema hrvatske korijene, kaže da je odmah osjetila kao da pripada ovdje. U intervjuima je više puta naglašavala da je oduševljena zemljom, od prirode, obale i kulturne raznolikosti, do ljudi koje je upoznala.
Dottie kaže da traži muškarca koji je ljubazan, velikodušan, emocionalno i mentalno snažan, koji cijeni obitelj, iskrenost, radost i stabilnost, a koji nije usmjeren na materijalno.
U 'Ljubav je na selu' gledatelje je osvojila svojom vedrinom, otvorenošću i pozitivnom energijom.
Njezin odnos s farmerom Josipom Ercegovićem brzo je privukao pažnju, otkrila je da su je privukli njegova opuštenost, društvenost i činjenica da je prihvatio da je ona strankinja.
