Obavijesti

Galerija

Komentari 7
CRNA VS. PLAVA

FOTO Simpatična Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' bila je plavuša, evo kako joj je stajalo

Vesela i uvijek nasmijana Dottie kandidatkinja je showa 'Ljubav je na selu' koja se bori za srce Josipa Ercegovića. Došla je iz Kanade, a odmah je osvojila simpatije gledatelja. Iako je u showu fatalna crnka, nekada je bila plavuša...
FOTO Simpatična Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' bila je plavuša, evo kako joj je stajalo
Kandidatknja showa 'Ljubav je na selu' Dorothee Anne Stott (48), poznatija kao Dottie, dolazi iz Ontario u Kanadi. | Foto: Facebook/Dot Stott
1/21
Kandidatknja showa 'Ljubav je na selu' Dorothee Anne Stott (48), poznatija kao Dottie, dolazi iz Ontario u Kanadi. | Foto: Facebook/Dot Stott
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025