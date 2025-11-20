FOTO Sjećate li se Ivane Delač? Evo kako je ona izgledala na izboru za 'Miss Universe'...

Nekadašnja misica godinama uspješno gradi život i karijeru daleko od stereotipa koji prate titulu ljepotice. S iskustvom i obrazovanjem pokazala je da joj je izbor bio tek početak, a ne granica za ostvarivanje snova
Ivana Delač uvijek se rado prisjeća 2003. godine, kada je pobijedila na izboru za 'Miss Universe Hrvatske'.
| Foto: pixel
Ivana Delač uvijek se rado prisjeća 2003. godine, kada je pobijedila na izboru za 'Miss Universe Hrvatske'. |
Foto: pixel
Ivana Delač uvijek se rado prisjeća 2003. godine, kada je pobijedila na izboru za 'Miss Universe Hrvatske'.
| Foto: pixel
Na izbor se, kako nam je ranije pričala, prijavila pri kraju Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.
| Foto: Instagram
Svi su se čudili, posebno roditelji, jer je nikada nije privlačilo manekenstvo. Negodovali su, ali ona nije odustajala.
| Foto: Instagram
- Bilo bi mi žao da nisam pokušala. Svjetski izbor bio je u Panami i tko zna bih li ikad posjetila Panamu da nisam pobijedila. Unatoč predrasudama, takvi izbori mogu biti lijepo iskustvo ako znate što želite postići izborom. Mandat misice prestaje nakon godine, ali titula ostaje zauvijek. Kažu ‘jednom miss, uvijek miss' - rekla je Delač davne 2014.
| Foto: Instagram
Riječanka danas kaže kako joj je sudjelovati na izboru bilo jedno prekrasno iskustvo.
| Foto: Instagram
- Prekrasno je za mladu ženu biti svojevrsnim ambasadorom svoje zemlje u svijetu, biti nositelj ili glasnogovornik brojnih projekata. Ljepotice iz svih krajeva svijeta na svjetskom izboru su stvarno jedna ljepša od druge, sve redom obrazovane i pametne mlade žene. One u svojim državama imaju jak utjecaj na društvo radeći na društveno-korisnim projektima sa mogućnostima pozitivnih promjena. Miss Universe dokazuju svojom osobnošću i predanim radom zašto su baš one ambasadorice svojih zemalja - prokomenitrala je tada Ivana.
| Foto: Instagram
Nakon što je predala krunu i diplomirala, radila je različite poslove. Kao menadžerica u hotelu, u prodaji, sportskom programu HTV-a, kao voditeljica na radiju.
| Foto: Instagram
Ranije je otkrila kako titula misice otvara mnoga vrata, no važno je i da djevojke ulažu u sebe i svoje obrazovanje.
| Foto: Instagram
- Kad imate diplomu titula vam može olakšati jer vam se doslovno preko noći promijeni život. Odjednom postanete prepoznatljivo lice, budete traženi. Svoje ciljeve i afinitete lakše možete realizirati. Ako ste pritom i visokoobrazovani te uz to imate puno toga korisnog i pametnog za reći i pokazati samo nebo vam je granica - priznala je Ivana tada.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno je bivša misica i PR stručnjakinja s osmijehom svijetu pokazala i svog partnera, Slobodana Brezaka, menadžera u tvrtki za ortopedska pomagala.
| Foto: Instagram
- Zaista mogu reći da sam dosad poslovno ostvarila što sam htjela - rekla je Ivana ranije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Time je bivša misica srušila sve stereotipe o manekenstvu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Slavko Midžor
Foto Privatni album/canva
Foto Privatni album/canva
Foto Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto PROMO/Neva Zganec/Dusko Marusic/Pixsell
Foto Instagram
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Foto Facebook, Marko Prpic/PIXSELL
Foto Borna Filić/PIXSELL
Foto Borna Filić/PIXSELL
Foto Žarko Bašić/Pixsell
Foto Žarko Bašić/Pixsell
Foto Tomislav Miletić/Pixsell
Foto Tomislav Miletić/Pixsell
Foto Davor Puklavec/Pixsell
Foto Davor Puklavec/pixsell