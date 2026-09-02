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NASTAVILA KARIJERU

FOTO Sjećate se Kim Verson? Pobijedila je u showu, pozira u badiću, a evo kako se mijenjala

Proslavila se u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu' gdje je sa 16 godina odnijela pobjedu. Nastavila se baviti glazbom, a okušala se i u kazalištu te u voditeljskoj ulozi. Kim Verson danas slavi 33. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Zagreb: Kim Verson, natjecateljica showa Hrvatska traži zvijezdu
Pjevačica Kim Verson je nacionalnu slavu stekla sa 16 godina, kad je pobijedila u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu' | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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Pjevačica Kim Verson je nacionalnu slavu stekla sa 16 godina, kad je pobijedila u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu' | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
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