FOTO Sjećate se Kim Verson? Pobijedila je u showu, pozira u badiću, a evo kako se mijenjala

Proslavila se u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu' gdje je sa 16 godina odnijela pobjedu. Nastavila se baviti glazbom, a okušala se i u kazalištu te u voditeljskoj ulozi. Kim Verson danas slavi 33. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
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Pjevačica Kim Verson je nacionalnu slavu stekla sa 16 godina, kad je pobijedila u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu'
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Pjevačica Kim Verson je nacionalnu slavu stekla sa 16 godina, kad je pobijedila u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu' |
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Pjevačica Kim Verson je nacionalnu slavu stekla sa 16 godina, kad je pobijedila u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu'
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
No, njezina glazbena priča počela je puno ranije.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Već s 11 godina, imala je svoj prvi javni nastup i odmah je osvojila dvije zlatne medalje, jednu od publike, drugu od žirija.
| Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
Nedugo nakon toga, sudjelovala je na Izborima za dječju pjesmu Eurovizije, gdje je pokazala svoj potencijal i dobila prve veće pohvale.
| Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Tih dana je, prisjetila se ranije, bila djevojčica s velikim snovima koja je stvarala svoj svijet.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Tad se prvi put predstavila i s vlastitim pjesmama 'Sretno dijete' (2005.) i 'Mi sad pjevamo' (2006.).
| Foto: Luka Klun/PIXSELL
Svaki detalj mi je ostao u sjećanju. Imala sam jako zanimljive nastupe i jedne i druge godine. S prvom pjesmom sam bila totalno slatka i pomalo zbunjena curica, ali već sa sljedećom se moglo naslutiti da sam prava rokerica u duši. To su bili prvi glazbeni koraci i upečatljivi početci. Sretna sam što sam oduvijek bila autentična i dosljedna sebi, a tako je i danas, rekla nam je prošle godine pjevačica.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Danas, nakon 16 godina na sceni, iza sebe ima brojne nastupe, angažmane i pjesme, a vjeruje da najbolje tek dolazi.
| Foto: Luka Klun/PIXSELL
Uz glazbu, Kim se okušala i u glumačkim vodama.
| Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Glumila je u dva mjuzikla 'Les Misérables' i 'Pepeljuga', gdje je utjelovila glavne uloge, što također izdvaja kao dragocjena i nezaboravna iskustva.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Prošle je godine vodila poseban program na maloj pozornici u Maksimiru povodom Praznika rada.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
To je bilo prvi put da je bila u ulozi voditeljice.
| Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Proslavili smo Praznik rada na najzabavniji način - plesom, pjesmom, crtanjem, izrađivanjem lutkica, poziranjem za karikaturu... Bilo je precool i zaista posebno, rekla je tom prilikom na TikToku.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Prošle se godine za potrebe spota transformirala u plavušu, a kolega glazbenik Bojan Jambrošić je fotkao.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Kim je ove godine pratitelje iznenadila fotkama u badiću, pokazavši kako odmara izmeđi koncerata.
| Foto: instagram
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
| Foto: instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram