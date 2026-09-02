FOTO Sjećate se Kim Verson? Pobijedila je u showu, pozira u badiću, a evo kako se mijenjala

Svaki detalj mi je ostao u sjećanju. Imala sam jako zanimljive nastupe i jedne i druge godine. S prvom pjesmom sam bila totalno slatka i pomalo zbunjena curica, ali već sa sljedećom se moglo naslutiti da sam prava rokerica u duši. To su bili prvi glazbeni koraci i upečatljivi početci. Sretna sam što sam oduvijek bila autentična i dosljedna sebi, a tako je i danas, rekla nam je prošle godine pjevačica. | Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL