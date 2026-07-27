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OMILJENA VODITELJICA

FOTO Sjećate se Monike Kravić? Povukla se iz javnosti, danas izgleda potpuno drugačije

Monika, koja se danas preziva Olujić, bila je jedno od omiljenih TV lica. Povukla se iz javnosti nakon udaje za Marija Mamića. Rastali su se 2017. godine pa je sreću našla sa zagrebačkim odvjetnikom Franom Olujićem
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ARHIVA - 1982. Rođena Monika Kravić, hrvatska televizijska voditeljica
Bivša hrvatska voditeljica Monika Kravić posljednjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti. Danas slavi 44. rođendan. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Bivša hrvatska voditeljica Monika Kravić posljednjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti. Danas slavi 44. rođendan. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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