FOTO Sjećate se Monike Kravić? Povukla se iz javnosti, danas izgleda potpuno drugačije

Monika, koja se danas preziva Olujić, bila je jedno od omiljenih TV lica. Povukla se iz javnosti nakon udaje za Marija Mamića. Rastali su se 2017. godine pa je sreću našla sa zagrebačkim odvjetnikom Franom Olujićem
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Bivša hrvatska voditeljica Monika Kravić posljednjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti. Danas slavi 44. rođendan.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Bivša hrvatska voditeljica Monika Kravić posljednjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti. Danas slavi 44. rođendan.
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Bivša hrvatska voditeljica Monika Kravić posljednjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti. Danas slavi 44. rođendan.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Slavu je stekla u prvom talent showu u Hrvatskoj 'Story Super Nova' i početkom 2000-tih bila je jedno od omiljenih televizijskih lica.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon toga, pet godina gledali smo ju u ulozi voditeljice emisije 'Red Carpet'. Tada je još imala kovrčavu kosu, dok sada svoje uvojke drži ravnima.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Monika ima profil na društvenim mrežama, a tek ponekad podijeli neki trenutak iz privatnog života. Evo kako sada izgleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Mlada Monika je 1999. godine zaigrala u spotu 'Ko nam brani' Petra Graše. Pjesma s albuma 'Utorak' postala je veliki hit kojeg se s nostalgijom sjetimo i danas.
| Foto: Screenshot
Monika se iz javnosti povukla nakon udaje za sina Zdravka Mamića, Marija, 2003. godine, a 2017. doznalo se za njihov razvod. Bivši supružnici zajedno imaju dvojicu sinova, Jakova i Josipa.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Monika je drugu sreću pronašla sa zagrebačkim odvjetnikom Franom Olujićem za kojeg se udala u svibnju 2021. godine, a pet mjeseci kasnije dobili su sina Ivana. Zajedno su se pojavili prije dvije godine na 20. rođendanu RTL-a.
| Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Slavko Midzor/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Robert Anic/PIXSELL
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd