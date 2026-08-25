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AKA BOBAN DŽUNGLICA

FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda

Nikola Nemešević proslavio se u 'Big Brotheru', gdje je njegova ljubavna priča s Marijanom Čvrljak privukla golemu pozornost javnosti. Danas se posvetio glazbi, koju stvara pod umjetničkim imenom Boban Džunglica
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RTL
Nikola Nemešević Nemeš proslavio se 2011. godine u regionalnom 'Big Brotheru'. Iako je u show ušao kako bi promovirao svoju glazbu, Nemeš je najviše pažnje privukao zbog veze s Marijanom Čvrljak koja je tada bila udana. | Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
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Nikola Nemešević Nemeš proslavio se 2011. godine u regionalnom 'Big Brotheru'. Iako je u show ušao kako bi promovirao svoju glazbu, Nemeš je najviše pažnje privukao zbog veze s Marijanom Čvrljak koja je tada bila udana. | Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Komentari 1

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