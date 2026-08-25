FOTO Sjećate se Nemeša iz Big Brothera? Evo kako sad izgleda

Nikola Nemešević proslavio se u 'Big Brotheru', gdje je njegova ljubavna priča s Marijanom Čvrljak privukla golemu pozornost javnosti. Danas se posvetio glazbi, koju stvara pod umjetničkim imenom Boban Džunglica
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Nikola Nemešević Nemeš proslavio se 2011. godine u regionalnom 'Big Brotheru'. Iako je u show ušao kako bi promovirao svoju glazbu, Nemeš je najviše pažnje privukao zbog veze s Marijanom Čvrljak koja je tada bila udana.
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Nikola Nemešević Nemeš proslavio se 2011. godine u regionalnom 'Big Brotheru'. Iako je u show ušao kako bi promovirao svoju glazbu, Nemeš je najviše pažnje privukao zbog veze s Marijanom Čvrljak koja je tada bila udana. |
Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Nikola Nemešević Nemeš proslavio se 2011. godine u regionalnom 'Big Brotheru'. Iako je u show ušao kako bi promovirao svoju glazbu, Nemeš je najviše pažnje privukao zbog veze s Marijanom Čvrljak koja je tada bila udana.
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Nemeš je završio glazbenu školu, a potom studirao operno pjevanje na Fakultetu glazbene umjetnosti u Beogradu
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nakon izlaska iz realityja pokušao je nastaviti glazbenu karijeru, no njegovu je javnu sliku dugo obilježavala veza s Marijanom
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Godinama nakon 'Big Brothera' Nemeš je odlučio napraviti odmak od reality prošlosti i glazbu počeo objavljivati pod novim umjetničkim imenom – Boban Džunglica
| Foto: Screenshot/Pink TV
Nemeš i Marijana vjenčali su se 2016. u Novigradu u Istri, na maloj ceremoniji
| Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell
Nemeš je nakon turbulentnih godina pronašao mirniji privatni život – ponovno se oženio i postao otac djevojčice
| Foto: STR-5687/PIXSELL
Foto STR-5687/HaloPix/PIXSELL
Foto STR-5687/HaloPix/PIXSELL
Foto STR-5687/PIXSELL
Foto Dusko Marusic/PIXSELL
Foto Antonio Ahel
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Dusko Marusic/PIXSELL
Foto Dusko Marusic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Tino Juric/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto STR-5687/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram