FOTO Sjećate se Nicole Richie? Žarila je i palila s Paris Hilton, pogledajte kako se mijenjala

Nedugo nakon rehabilitacije ponovno se povezala s Paris Hilton, a upravo je njihov zajednički televizijski projekt Nicole pretvorio u međunarodno prepoznatljivo lice. Reality emisija "The Simple Life" počela se prikazivati 2003. godine, a temeljila se na kontrastu između glamuroznog života dviju bogatih mladih žena i svakodnevnih poslova i obveza s kojima su se susretale tijekom snimanja. Emisija je postala veliki dio pop-kulture 2000-ih. Richie i Hilton u jednom su razdoblju javno prekinule prijateljstvo, ali su se 2006. pomirile te nastavile zajednički raditi na emisiji. | Foto: pixsell/ilsutracija