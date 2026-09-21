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BILA JE KRALJICA TULUMA

FOTO Sjećate se Nicole Richie? Žarila je i palila s Paris Hilton, pogledajte kako se mijenjala

Nicole Richie obilježila je eru reality televizije, no njezin put do mirnijeg obiteljskog života bio je sve samo ne jednostavan. Danas slavi 45. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
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Pixsell
Nicole Richie američka je televizijska zvijezda, glumica, spisateljica i modna dizajnerica koja je tijekom karijere prošla put od jedne od najpoznatijih osoba američke reality scene do uspješne poduzetnice u svijetu mode. Rođena je kao Nicole Camille Escovedo 21. rujna 1981. godine u Berkeleyju u Kaliforniji. | Foto: pixsell/ilsutracija
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Nicole Richie američka je televizijska zvijezda, glumica, spisateljica i modna dizajnerica koja je tijekom karijere prošla put od jedne od najpoznatijih osoba američke reality scene do uspješne poduzetnice u svijetu mode. Rođena je kao Nicole Camille Escovedo 21. rujna 1981. godine u Berkeleyju u Kaliforniji. | Foto: pixsell/ilsutracija
Komentari 1

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