FOTO Sjećate se Nicole Richie? Žarila je i palila s Paris Hilton, pogledajte kako se mijenjala

Nicole Richie obilježila je eru reality televizije, no njezin put do mirnijeg obiteljskog života bio je sve samo ne jednostavan. Danas slavi 45. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala kroz godine.
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Nicole Richie američka je televizijska zvijezda, glumica, spisateljica i modna dizajnerica koja je tijekom karijere prošla put od jedne od najpoznatijih osoba američke reality scene do uspješne poduzetnice u svijetu mode. Rođena je kao Nicole Camille Escovedo 21. rujna 1981. godine u Berkeleyju u Kaliforniji.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nicole Richie američka je televizijska zvijezda, glumica, spisateljica i modna dizajnerica koja je tijekom karijere prošla put od jedne od najpoznatijih osoba američke reality scene do uspješne poduzetnice u svijetu mode. Rođena je kao Nicole Camille Escovedo 21. rujna 1981. godine u Berkeleyju u Kaliforniji.
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Foto: pixsell/ilsutracija
Nicole Richie američka je televizijska zvijezda, glumica, spisateljica i modna dizajnerica koja je tijekom karijere prošla put od jedne od najpoznatijih osoba američke reality scene do uspješne poduzetnice u svijetu mode. Rođena je kao Nicole Camille Escovedo 21. rujna 1981. godine u Berkeleyju u Kaliforniji.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Njezin biološki otac Peter Michael Escovedo bio je glazbenik i član pratećeg sastava Lionela Richieja, a ujedno je brat poznate perkusionistice Sheile E. Nicoleina biološka majka radila je iza pozornice kao asistentica. Zbog financijskih poteškoća u obitelji, Nicole je s tri godine počela živjeti s Lionelom Richiejem i njegovom tadašnjom suprugom Brendom Harvey-Richie. Kada je imala devet godina, par ju je službeno posvojio, nakon čega je uzela prezime Richie.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nicole je odmalena pokazivala interes za umjetnost. Bavila se umjetničkim klizanjem, a učila je svirati gitaru, violončelo, violinu i klavir. Dio školovanja provela je u prestižnoj školi Buckley u Sherman Oaksu u Kaliforniji, gdje je upoznala Paris Hilton, s kojom je godinama kasnije ostvarila veliki televizijski uspjeh.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Tijekom tinejdžerskih godina njezin je život postao znatno turbulentniji. Počela je intenzivno izlaziti te eksperimentirati s alkoholom i drogama. Nakon završetka srednje škole Montclair Preparatory School 2000. godine upisala je studij umjetnosti i medija na Sveučilištu Arizona u Tucsonu. Ondje je provela dvije godine prije nego što je napustila studij i vratila se u Los Angeles.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Problemi povezani s drogama nastavili su se i nakon povratka. U veljači 2003. godine Richie je uhićena nakon što je policija u njezinu autu pronašla heroin. Priznala je krivnju, dobila uvjetnu kaznu te joj je određeno liječenje od ovisnosti u rehabilitacijskom centru Sierra Tucson u Arizoni.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nedugo nakon rehabilitacije ponovno se povezala s Paris Hilton, a upravo je njihov zajednički televizijski projekt Nicole pretvorio u međunarodno prepoznatljivo lice. Reality emisija "The Simple Life" počela se prikazivati 2003. godine, a temeljila se na kontrastu između glamuroznog života dviju bogatih mladih žena i svakodnevnih poslova i obveza s kojima su se susretale tijekom snimanja. Emisija je postala veliki dio pop-kulture 2000-ih. Richie i Hilton u jednom su razdoblju javno prekinule prijateljstvo, ali su se 2006. pomirile te nastavile zajednički raditi na emisiji.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Nicole se istodobno pokušavala ostvariti i na drugim područjima zabavne industrije. Godine 2004. pridružila se rock-sastavu Darling, u kojem su bile i manekenka Josie Maran te Soleil i Sofia Alberti. Glumački debi ostvarila je 2005. godine u filmu "Kids in America", u kojem je glumila navijačicu.
| Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie
Iste godine objavila je poluautobiografski roman "The Truth About Diamonds", inspiriran svijetom slavnih, bogatih i privilegiranih mladih ljudi u Los Angelesu. Drugi roman, "Priceless", objavila je 2010. godine.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Richie je tijekom godina ostvarila i niz televizijskih uloga. Pojavljivala se u serijama kao što su "Six Feet Under", "8 Simple Rules" i "Chuck", dok je jednu od zapaženijih glumačkih uloga dobila u humorističnoj seriji "Great News", koja se počela prikazivati 2017. godine.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Ipak, jedno od područja na kojem je ostvarila najveći poslovni uspjeh postala je moda. Godine 2008. pokrenula je vlastitu liniju nakita House of Harlow 1960, nazvanu prema svojoj kćeri Harlow. Kolekcije inspirirane retro i boemskom estetikom privukle su pozornost modnih medija i poznatih osoba. Poslovanje je poslije proširila i na odjeću, uključujući modnu liniju Winter Kate.
| Foto: PA/Pixsell
Njezin rastući utjecaj u modnoj industriji doveo ju je i do uloge mentorice u televizijskom natjecanju Fashion Star 2012. godine, gdje je surađivala s Jessicom Simpson i dizajnerom Johnom Varvatosom. Kasnije je sudjelovala i kao sutkinja u modnom natjecateljskom showu "Making the Cut".
| Foto: PA/Pixsell
Privatni život Nicole Richie godinama je također privlačio veliku medijsku pozornost. U veljači 2005. zaručila se s Adamom Goldsteinom, poznatijim kao DJ AM, no njihova je veza završila deset mjeseci poslije.
| Foto: PA/Pixsell
U prosincu 2006. ponovno se suočila s pravnim problemima nakon što je vozila u pogrešnom smjeru na autocesti u području Burbanka u Kaliforniji. U srpnju sljedeće godine priznala je krivnju za prekršaj povezan s vožnjom pod utjecajem opojnih sredstava.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
U tom je razdoblju započela vezu s Joelom Maddenom, gitaristom grupe Good Charlotte. U srpnju 2007. objavila je da očekuju prvo dijete. Njihova kći Harlow Winter Kate Madden rođena je 11. siječnja 2008. u Los Angelesu. Drugo dijete, sina Sparrowa Jamesa Midnighta Maddena, dobili su 9. rujna 2009. godine.
| Foto: O'Connor/PressAssociation/PIXSELL
Nicole Richie i Joel Madden vjenčali su se 11. prosinca 2010. na imanju njezina oca Lionela Richieja. Među uzvanicima su bili brojni prijatelji i poznate osobe iz svijeta glazbe i zabave, uključujući Gwen Stefani i Joelova brata Benjija Maddena.
| Foto: PA/Pixsell
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala Nicole Richie.
| Foto: PA/Pixsell
Foto Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Foto PA/Pixsell
Foto HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram