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REALITY POVRATNICA

FOTO Sjećate se nje? Valentina je dvaput tražila pravu ljubav u showu, evo kako danas izgleda

Valentina Kordić prvo je bila na farmi kod Vatroslava Tijana. Zaljubili su se i dobili dvoje djece. Vjenčali su se, ali i rastali prije tri godine. Valentina se vratila u 'Ljubav je na selu' i zavela novog farmera
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FOTO Sjećate se nje? Valentina je dvaput tražila pravu ljubav u showu, evo kako danas izgleda
Valentina Kordić postala je poznata zahvaljujući showu 'Ljubav je na selu'. | Foto: RTL
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Valentina Kordić postala je poznata zahvaljujući showu 'Ljubav je na selu'. | Foto: RTL
Komentari 2

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