FOTO Skandalozne fotke Sydney o kojima se ne prestaje pričati

Sydney Sweeney redovito je u centru pažnje zbog svojih izazovnih fotografija, ali i političkih prozivanja te reklama zbog kojih su ju optužili za rasizam. Gotovo svaki njen projekt izaziva burne reakcije.
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Uloga Cassie Howard u seriji 'Euforija' lansirala je Sydney Sweeney među zvijezde i ujedno definirala njen seksualizirani imidž
| Foto: screenshot/Youtube
Uloga Cassie Howard u seriji 'Euforija' lansirala je Sydney Sweeney među zvijezde i ujedno definirala njen seksualizirani imidž
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Foto: screenshot/Youtube
Uloga Cassie Howard u seriji 'Euforija' lansirala je Sydney Sweeney među zvijezde i ujedno definirala njen seksualizirani imidž
| Foto: screenshot/Youtube
Početkom ove godine, glumica je lansirala svoju liniju donjeg rublja, čije su kampanje iznimno provokativne
| Foto: Instagram
Tijekom snimanja filma 'Samo ne ti', namjerno je potaknula glasine da je u vezi s kolegom Glenom Powellom, koji je tada prekinuo vezu s dugogodišnjom djevojkom. Tijekom snimanja filma, Sydney je bila zaručena za producenta Jonathana Davina, a prekinuli su početkom prošle godine
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Žestoke kritike izazvao je i sapun s vodom u kojoj se glumica kupala. Odgovorila je kako je takva ideja bila dobra za njenog kolegu Jacoba Elordija, ali je odjednom postala problem kada se radi o njoj
| Foto: PROMO
Zbog kampanje za America Eagle optužili su ju za poticanje bjelačke supremacije. Sydney je kazala da joj smeta što joj pripisuju stavove koje nikada nije izrekla i ponovno pozirala za jesensku kampanju istog brenda prošle godine
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Najnoviji skandal izbio je zbog reklamiranja platforme za sportsko klađenje u kojoj je glumica potpuno gola, a strateška mjesta prekriva sportskim rekvizitima. Profesionalne sportašice i žene diljem svijeta su ju prozvale za bespotrebnu seksualizaciju i degradaciju ženskog sporta.
| Foto: Instagram
Sydney je liniju donjeg rublja pokrenula kako bi svaka žena, bez obzira na proporcije, mogla pronaći udoban grudnjak, no kritičari kažu kako se brend sveo na divljenje glumici, dok je proizvod koji se prodaje njeno tijelo, a ne donje rublje
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto IVPA, ALMA
Foto IVPA, ALMA
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto PROFIMEDA
Foto Damir Bošković/Youtube
Foto Damir Bošković/Youtube
Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM
Foto Instagram
Foto Supplied by LMK / ipa-agency.net
Foto Screenshot/YouTube.
Foto Supplied by LMK / ipa-agency.net
Foto Supplied by LMK / ipa-agency.net
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto SYRN / Instagram
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto HBO Max
Foto PROFIMEDIA
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto screenshot/HBO
Foto HBO
Foto HBO
Foto HBO
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram