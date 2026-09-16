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'MALA OD SKANDALA'

FOTO Skandalozne fotke Sydney o kojima se ne prestaje pričati

Sydney Sweeney redovito je u centru pažnje zbog svojih izazovnih fotografija, ali i političkih prozivanja te reklama zbog kojih su ju optužili za rasizam. Gotovo svaki njen projekt izaziva burne reakcije.
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FOTO Skandalozne fotke Sydney o kojima se ne prestaje pričati
Uloga Cassie Howard u seriji 'Euforija' lansirala je Sydney Sweeney među zvijezde i ujedno definirala njen seksualizirani imidž | Foto: screenshot/Youtube
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Uloga Cassie Howard u seriji 'Euforija' lansirala je Sydney Sweeney među zvijezde i ujedno definirala njen seksualizirani imidž | Foto: screenshot/Youtube
Komentari 5

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