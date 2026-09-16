FOTO Skandalozne fotke Sydney o kojima se ne prestaje pričati

Tijekom snimanja filma 'Samo ne ti', namjerno je potaknula glasine da je u vezi s kolegom Glenom Powellom, koji je tada prekinuo vezu s dugogodišnjom djevojkom. Tijekom snimanja filma, Sydney je bila zaručena za producenta Jonathana Davina, a prekinuli su početkom prošle godine | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija