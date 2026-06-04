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SLAVI 51. ROĐENDAN

FOTO Slava, ljubavi, skandali i humanitarni rad: Evo kako se mijenjala Angelina Jolie

Angelina Jolie jedna je od najpoznatijih žena suvremenog Hollywooda. Glumica, redateljica, producentica i humanitarka tijekom desetljeća je izgradila karijeru koja nadilazi filmsku industriju, a njezin život obilježen je velikim profesionalnim uspjesima, složenim obiteljskim odnosima, humanitarnim angažmanom i brojnim osobnim izazovima. Danas slavi 51. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala.
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Rođena je 4. lipnja 1975. godine u Los Angelesu kao Angelina Jolie Voight, kći poznatih glumaca Jona Voighta i Marcheline Bertrand. Nakon što su se njezini roditelji razdvojili dok je još bila dijete, Angelina i njezin stariji brat James Haven uglavnom su odrastali uz majku, koja je odustala od vlastite glumačke karijere kako bi se posvetila odgoju djece. | Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS
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Rođena je 4. lipnja 1975. godine u Los Angelesu kao Angelina Jolie Voight, kći poznatih glumaca Jona Voighta i Marcheline Bertrand. Nakon što su se njezini roditelji razdvojili dok je još bila dijete, Angelina i njezin stariji brat James Haven uglavnom su odrastali uz majku, koja je odustala od vlastite glumačke karijere kako bi se posvetila odgoju djece. | Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS
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