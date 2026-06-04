FOTO Slava, ljubavi, skandali i humanitarni rad: Evo kako se mijenjala Angelina Jolie

Angelina Jolie jedna je od najpoznatijih žena suvremenog Hollywooda. Glumica, redateljica, producentica i humanitarka tijekom desetljeća je izgradila karijeru koja nadilazi filmsku industriju, a njezin život obilježen je velikim profesionalnim uspjesima, složenim obiteljskim odnosima, humanitarnim angažmanom i brojnim osobnim izazovima. Danas slavi 51. rođendan, a u galeriji provjerite kako se mijenjala.
Rođena je 4. lipnja 1975. godine u Los Angelesu kao Angelina Jolie Voight, kći poznatih glumaca Jona Voighta i Marcheline Bertrand. Nakon što su se njezini roditelji razdvojili dok je još bila dijete, Angelina i njezin stariji brat James Haven uglavnom su odrastali uz majku, koja je odustala od vlastite glumačke karijere kako bi se posvetila odgoju djece.
| Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS
Rođena je 4. lipnja 1975. godine u Los Angelesu kao Angelina Jolie Voight, kći poznatih glumaca Jona Voighta i Marcheline Bertrand. Nakon što su se njezini roditelji razdvojili dok je još bila dijete, Angelina i njezin stariji brat James Haven uglavnom su odrastali uz majku, koja je odustala od vlastite glumačke karijere kako bi se posvetila odgoju djece.
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Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS
Rođena je 4. lipnja 1975. godine u Los Angelesu kao Angelina Jolie Voight, kći poznatih glumaca Jona Voighta i Marcheline Bertrand. Nakon što su se njezini roditelji razdvojili dok je još bila dijete, Angelina i njezin stariji brat James Haven uglavnom su odrastali uz majku, koja je odustala od vlastite glumačke karijere kako bi se posvetila odgoju djece.
| Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS
Odnos s ocem tijekom godina bio je izrazito složen i obilježen dugim razdobljima udaljenosti, što je kasnije dovelo do toga da Angelina službeno ukloni prezime Voight i zadrži samo prezime Jolie.
| Foto: Rocco Spaziani
Dio djetinjstva provela je u New Yorku, a zatim se s majkom vratila u Los Angeles. Već kao djevojčica pokazivala je interes za glumu te je pohađala prestižni Lee Strasberg Theatre Institute. Školovanje nije bilo jednostavno, suočavala se s vršnjačkim nasiljem i osjećajem nepripadanja, zbog čega je prolazila kroz razdoblje buntovništva i emocionalnih poteškoća.
| Foto: Caitlin Ochs
Prve glumačke korake napravila je još kao dijete, pojavivši se u filmu "Lookin’ to Get Out" iz 1982. godine, u kojem je glumio njezin otac. Nakon završetka srednje škole odlučila se potpuno posvetiti glumi. Tijekom ranih devedesetih pojavljuje se u glazbenim spotovima poznatih izvođača poput Lennyja Kravitza i Meat Loafa te ostvaruje prve filmske uloge u ostvarenjima "Cyborg 2" i "Hackers".
| Foto: Louisa Gouliamaki
Pravi proboj dogodio se krajem devedesetih godina. Uloga u televizijskom filmu "George Wallace" donijela joj je prve nominacije za prestižne nagrade, dok je film "Gia" iz 1998. godine označio prekretnicu u njezinoj karijeri. Tumačeći život slavnog modela Gije Carangi, Jolie je osvojila Zlatni globus i stekla priznanje kritike. Već sljedeće godine briljirala je u drami "Girl, Interrupted", gdje je utjelovila buntovnu Lisu Rowe. Za tu je ulogu osvojila Oscar za najbolju sporednu glumicu, čime se svrstala među najtalentiranije glumice svoje generacije.
| Foto: Louisa Gouliamaki
Početkom novog tisućljeća postala je globalna zvijezda zahvaljujući ulozi Lare Croft u filmskom serijalu "Tomb Raider". Iako kritičari nisu bili oduševljeni filmovima, publika je prihvatila Jolie kao idealnu akcijsku junakinju. Uslijedili su brojni uspješni projekti poput "Original Sin", "Beyond Borders", "Sky Captain and the World of Tomorrow" te posebno "Mr. and Mrs. Smith", filma koji je obilježio i njezin privatni život.
| Foto: KEVORK DJANSEZIAN/REUTERS
Na snimanju tog akcijskog hita upoznala je Brada Pitta, tada jednog od najpoznatijih glumaca na svijetu. Njihova veza ubrzo je postala predmet globalnog interesa medija. Par, poznat pod nadimkom "Brangelina", godinama je slovio za najmoćniji holivudski par.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Zajedno su podizali šestero djece, od kojih su troje posvojili, a troje dobili biološkim putem. Vjenčali su se 2014. godine u Francuskoj, no brak je završio razvodom dvije godine kasnije. Razvod i dugotrajne sudske bitke oko skrbništva nad djecom godinama su punili naslovnice svjetskih medija.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Tijekom 2000-ih i 2010-ih Jolie je nastavila nizati uspješne filmske projekte. Posebno se istaknula u filmovima "Changeling", za koji je nominirana za Oscara u kategoriji najbolje glumice, "Wanted", "Salt" i "The Tourist". Velik uspjeh postigla je i kao glas Tigress u animiranom serijalu "Kung Fu Panda".
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Novi vrhunac karijere ostvarila je u Disneyjevu filmu "Maleficent", gdje je na potpuno novi način prikazala legendarnu negativku iz bajke "Trnoružica". Film je postao veliki komercijalni hit, a Jolie je još jednom potvrdila status jedne od najvećih zvijezda svjetske kinematografije.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Novi vrhunac karijere ostvarila je u Disneyjevu filmu "Maleficent", gdje je na potpuno novi način prikazala legendarnu negativku iz bajke "Trnoružica". Film je postao veliki komercijalni hit, a Jolie je još jednom potvrdila status jedne od najvećih zvijezda svjetske kinematografije.
| Foto: Myung Jung Kim/PRESS ASSOCIATION
Osim glume, razvila je i uspješnu redateljsku karijeru. Redateljski debi ostvarila je filmom "In the Land of Blood and Honey", koji se bavi ratom u Bosni i Hercegovini. Slijedili su filmovi "Unbroken", "By the Sea", "First They Killed My Father" i "Without Blood", kroz koje je pokazala interes za ozbiljne društvene, povijesne i humanitarne teme.
| Foto: MICHAEL GERMANA
Posebno mjesto u njezinu životu zauzima humanitarni rad. Godine 2001. postala je ambasadorica dobre volje Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Tijekom godina posjetila je brojne krizne regije svijeta, uključujući Kambodžu, Pakistan, Sudan, Jordan i Tanzaniju. Njezina predanost pomoći izbjeglicama i ugroženim zajednicama donijela joj je brojna priznanja, uključujući i počasnog Oscara za humanitarni doprinos.
| Foto: ABACA ABACA PRESS/PRESS ASSOCI
Jolie je također stekla veliko poštovanje javnosti zbog otvorenosti kada je riječ o zdravlju. Godine 2013. objavila je da je preventivno podvrgnuta dvostrukoj mastektomiji nakon što je otkrila da nosi mutaciju gena BRCA1, koja značajno povećava rizik od raka dojke i jajnika. Dvije godine kasnije podvrgnula se i uklanjanju jajnika i jajovoda. Svojim javnim istupima potaknula je milijune žena diljem svijeta na informiranje o genetskim rizicima i preventivnim pregledima.
| Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO
Posljednjih godina Jolie nastavlja uspješno balansirati između filmskih projekata, režije, poduzetništva i humanitarnog rada. U biografskom filmu "Maria" iz 2024. godine utjelovila je slavnu opernu divu Mariju Callas, a njezina je izvedba naišla na vrlo pozitivne kritike te joj donijela novu nominaciju za Zlatni globus.
| Foto: Michael Stephens/PRESS ASSOCIATI
U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala tijekom godina.
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Foto Eduardo Munoz
Foto Hubert Boesl/DPA
Foto Mario Anzuoni
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
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Foto JAMES WHATLING/PRESS ASSOCIATION
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Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
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Foto Remo Casilli
Foto Remo Casilli
Foto Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
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