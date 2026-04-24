FOTO Slavna pjevačica mnoge je iznenadila mršavijom linijom, evo kako izgleda s 25 kg manje

Američka pjevačica Kelly Clarkson proslavila se pobjedom u prvoj sezoni showa "American Idol", nakon čega je osvojila svijet glazbe. Posljednjih godina u centar medijske pažnje došla je i zbog značajnog gubitka kilograma, a otvoreno je pričala o čitavom iskustvu. Pjevačica danas slavi 44. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Kelly Brianne Clarkson rođena je 24. travnja 1982. godine u Teksasu. U srednjoj školi se zaljubila u glazbu te je pjevala u lokalnom zboru, a nakon što je maturirala preselila se u Los Angeles kako bi pokrenula glazbenu karijeru.
Kelly Brianne Clarkson rođena je 24. travnja 1982. godine u Teksasu. U srednjoj školi se zaljubila u glazbu te je pjevala u lokalnom zboru, a nakon što je maturirala preselila se u Los Angeles kako bi pokrenula glazbenu karijeru.
Kelly Brianne Clarkson rođena je 24. travnja 1982. godine u Teksasu. U srednjoj školi se zaljubila u glazbu te je pjevala u lokalnom zboru, a nakon što je maturirala preselila se u Los Angeles kako bi pokrenula glazbenu karijeru.
Radila je brojne poslove kako bi preživjela, a dobila je posao vokalistice u pratećem bendu Gerryja Goffina. Obeshrabrena industrijom, vratila se u Teksas. Godine 2002. prijateljica joj je rekla za novi show kuće Fox imena "American Idol". Prijavila se i bila je jedna od 10.000 natjecatelja.
Paula Abdul, Simon Cowell i Randy Jackson bili su u žiriju tada novog showa, a Clarkson ih je sve oduševila svojim nastupima. Postala je prva dobitnica natjecanja koje je kasnije održano u svim dijelovima svijeta. Pjevačica je kao nagradu inače dobila ugovor s kućom RCA vrijedan milijun dolara.
Prvim singlom "A Moment Like This" osvojila je vrhove top ljestvica, a jednako uspješno prošao je i njezin debitantski album.
Drugom albumom "Breakaway" potvrdila je status glazbene zvijezde, a među hitovima s albuma su pjesme "Since U Been Gone", "Behind These Hazel Eyes" i "Walk Away". Album joj je priskrbio je dvije nagrade Grammy.
Nakon što je prodala milijune albuma diljem svijeta, Clarkson je bila pod velikim pritiskom da nastavi proizvoditi hitove. Ipak, htjela je nešto drugačije. Promijenila je svoj tim te se oslonila na vlastiti autorski rad. Zbog albuma "My December" sukobila se sa šefom izdavačke kuće, jer je on htio da nastavi pratiti provjereni trend.
Imala je i druge probleme. Promijenila je čitav menadžment te je otkazala turneju planiranu za 2007. godinu. Album koji je te godine objavila nije prošao kao njezini prethodni, a pjevačica je javno priznala da žali zbog svađe s izdavačkom kućom jer je uvijek držala do Clivea Davisa.
Tijekom bogate karijere, Kelly Clarkson objavila je ukupno 10 studijskih albuma i nebrojeno singlova. Časopis Rolling Stone uvrstio ju je među 200 najboljih pjevačica svih vremena, a po Billboardu je jedna od najvećih pop zvijezda 21. stoljeća.
Od veljače 2012. godine Clarkson je bila u vezi s menadžerom Brandonom Blackstockom, inače sinom svog bivšeg menadžera. Vjenčali su se godinu kasnije te su zajedno dobili dvoje djece.
Dok su bili zajedno Blackstock joj je bio menadžer, sve do razvoda 2020. godine. Tri godine kasnije sud je odredio da joj bivši suprug isplati više od 2,5 milijuna dolara odštete zbog poslova koje je radio, a koji nisu bili u njegovoj nadležnosti. Blackstock je preminuo od posljedica melanoma u kolovozu prošle godine.
Posljednjih godina Kelly Clarkson je vodila vlastitu emisiju "The Kelly Clarkson Show" u kojoj je nerijetko otkrivala detalje iz osobnog života.
Jednom je prilikom otkrila kako je uzimala nešto slično Ozempicu kako bi lakše izgubila na kilaži, no nakon toga je nastavila sa zdravim životom. Unazad tri godine smršavjela je preko 25 kilograma.
Istaknula je kako ju je bilo strah lijekove jer joj je zdravlje od ranije narušeno, no tvrdi da ju je liječnik na to nagovorio.
