FOTO Slavna plavuša golicala je maštu fanova i toplesom, evo kako se mijenjala kroz godine

Kate Hudson proslavila se filmovima "Korak do slave" i "Kako se riješiti frajera u 10 dana", a pažnju medija nerijetko je plijenila i privatnim životom. Hudson je kći glumice Goldie Hawn i Billa Hudsona, a nerijetko kaže kako joj je otac Kurt Russell, majčin dugogodišnji partner. Kate danas slavi 47. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala kroz godine.
Kate Garry Hudson rođena je 19. travnja 1979. u Los Angelesu u jednoj od najpoznatijih holivudskih obitelji. Njezina majka je slavna glumica Goldie Hawn, dok je otac Bill Hudson, glazbenik koji se proslavio 70-ih kao član grupe The Hudson Brothers te televizijski glumac.
Nakon razvoda roditelja kada je Kate imala samo 18 mjeseci, odgojila ju je majka zajedno sa svojim dugogodišnjim partnerom, glumcem Kurtom Russellom. Upravo Russella Kate smatra očinskom figurom i često ga naziva svojim pravim ocem.
Kate ima brata Olivera Hudsona, a zajedno imaju i više polubraće i polusestara, uključujući glumca Wyatta Russella, sina Goldie Hawn i Kurta Russella. Odrastanje u velikoj i umjetničkoj obitelji značajno je utjecalo na Kateinu buduću karijeru.
Kate Hudson odmalena je bila okružena filmskom industrijom, pa nije bilo iznenađenje kada je odlučila krenuti glumačkim putem. Kao tinejdžerica dobila je agenta i 1996. ostvarila gostujuću ulogu u seriji "Party of Five".
Iako je bila primljena na prestižnu Tisch School of the Arts pri New York Universityju, odlučila je odgoditi studij kako bi se posvetila glumi. Pravi proboj dogodio se 2000. godine u filmu "Korak do slave" redatelja Camerona Crowea. Hudson je glumila Penny Lane, karizmatičnu djevojku koja prati rock bend tijekom 70-ih godina. Za ulogu je dobila Zlatni globus i nominaciju za Oscara.
Nakon velikog uspjeha, Hudson je nastavila nizati filmske uloge. Pojavila se u naslovima kao što su "The Four Feathers", "Raising Helen", "You, Me and Dupree", "Bride Wars" i drugi.
Osim romantičnih komedija, Hudson je sudjelovala i u dramama, akcijskim filmovima i televizijskim projektima, uključujući seriju "Glee". U novije vrijeme posebno se istaknula u Netflixovom filmu "Glass Onion: A Knives Out Mystery".
Kate Hudson ima troje djece. Prvi put je u bračnu luku uplovila s Chrisom Robinsonom, pjevačem benda the Black Crowes. Vjenčali su se 2000., a sina su dobili četiri godine kasnije. Iste godine razišli su se.
Godine 2010. počela je vezu s pjevačem benda Muse, Mattom Bellamyjem. Godinu kasnije su se zaručili te su dobili sina. Prekinuli su 2014., no ostali su u dobrim odnosima.
Danny Fujikawa, glazbenik i suosnivač diskografske kuće, partner joj je od 2016. godine. Upoznali su se preko najboljih prijatelja, a kćer su dobili 2018. godine. U rujnu 2021. najavili su zaruke.
Kate Hudson na društvenim mrežama često golica maštu fanova oskudnim izdanjima, a ni toples joj nije stran. U nastavku galerije pogledajte kako se mijenjala.
