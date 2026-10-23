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'DISAVOWED'

FOTO Slavni James Marsden u Dubrovniku popravljao frizuru: Evo kako snima novu hit seriju

U Dubrovniku je u tijeku snimanje triler-serije pod nazivom 'Disavowed'. Glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men', a sada glumi iskusnog agenta CIA-e koji nakon otkaza sam kreće u potragu za ubojicom svog kolege...
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Slavni glumac James Marsden na Stradunu započeo snimanje nove hit serije
Na ulicama Dubrovnika u petak su se snimale scene za triler-seriju 'Disavowed'. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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Na ulicama Dubrovnika u petak su se snimale scene za triler-seriju 'Disavowed'. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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