FOTO Slavni James Marsden u Dubrovniku popravljao frizuru: Evo kako snima novu hit seriju

U Dubrovniku je u tijeku snimanje triler-serije pod nazivom 'Disavowed'. Glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men', a sada glumi iskusnog agenta CIA-e koji nakon otkaza sam kreće u potragu za ubojicom svog kolege...
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Na ulicama Dubrovnika u petak su se snimale scene za triler-seriju 'Disavowed'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Na ulicama Dubrovnika u petak su se snimale scene za triler-seriju 'Disavowed'. |
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Na ulicama Dubrovnika u petak su se snimale scene za triler-seriju 'Disavowed'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Glavnu ulogu u seriji ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Serija je zapravo priča o agentu CIA-e, opasnom ubojici i nagradi od čak 15 milijuna dolara.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Marsden u seriji glumi Brada Griffina, iskusnog agenta CIA-e koji pokušava pronaći plaćenog ubojicu odgovornog za smrt njegova kolege. No usred međunarodne potrage dobiva otkaz.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Griffin se ne želi pomiriti s time pa odlučuje sam krenuti za ubojicom. Na njegovu je glavu raspisana savezna nagrada od 15 milijuna dolara, koju bivši agent namjerava osvojiti.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Marsden je jedan od izvršnih producenata serije, a gledatelji ga najbolje poznaju po ulozi Cyclopsa u filmovima 'X-Men'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Glumio je i u romantičnoj drami 'The Notebook', filmu 'Sonic the Hedgehog' te serijama 'Westworld', 'Dead to Me' i 'Paradise'.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL