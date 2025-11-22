Obavijesti

Galerija

Komentari 26
SLIČNOST JE NEUPITNA

FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Ove slavne glumice, manekenke i glazbenice tijekom godina su stekle veliku slavu, a pod povećalom su došla i njihova djeca. Mnoge su krenule stopama svojih slavnih majki, a neke od njih teško je razlikovati od poznatih majki, obzirom na činjenicu koliko sliče.
FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom
Brojne slavne djevojke krenule su stopama još slavnijih majki. Neke zaista sliče toliko da ih je teško razlikovati. | Foto: Reuters/DPA
1/40
Brojne slavne djevojke krenule su stopama još slavnijih majki. Neke zaista sliče toliko da ih je teško razlikovati. | Foto: Reuters/DPA
Komentari 26

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025