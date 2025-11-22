FOTO Slika su i prilika svojih majki, a neke od ovih slavnih dama 'kopiraju' ih i karijerom

Ove slavne glumice, manekenke i glazbenice tijekom godina su stekle veliku slavu, a pod povećalom su došla i njihova djeca. Mnoge su krenule stopama svojih slavnih majki, a neke od njih teško je razlikovati od poznatih majki, obzirom na činjenicu koliko sliče.
Brojne slavne djevojke krenule su stopama još slavnijih majki. Neke zaista sliče toliko da ih je teško razlikovati.
| Foto: Reuters/DPA
Brojne slavne djevojke krenule su stopama još slavnijih majki. Neke zaista sliče toliko da ih je teško razlikovati. |
Foto: Reuters/DPA
Brojne slavne djevojke krenule su stopama još slavnijih majki. Neke zaista sliče toliko da ih je teško razlikovati.
| Foto: Reuters/DPA
Glumica Goldie Hawn je kćer Kate Hudson dobila u braku s glazbenikom i glumcem Billom Hudsonom.
| Foto: Lisa OConnor / AFF-USA.com
A kroz godine su lijepu glumicu često uspoređivali s majkom, posebice radi jako sličnog osmjeha
| Foto: Lisa OConnor / AFF-USA.com
Goldie je u vezi s Kurtom Russellom od Valentinova 1983. godine, a Kate često ističe kako upravo njega smatra ocem jer ju je odgojio.
| Foto: OConnor
Danijela i Dino Dvornik dobili su kći Ellu.
| Foto: Instagram
Mama i kćer nevjerojatno nalikuju jedna drugoj.
| Foto: Instagram/
Danijela je nedavno otvoreno progovorila o svom iskustvu s face liftingom.
| Foto: Filip Brala/24sata
Kaže kako je zadovoljna rezultatima, a mnogi su na Instagramu pohvalili njen novi izgled.
| Foto: Instagram
Demi Moore dobila je Rumer Willis u braku sa slavnim Bruceom Willisom.
| Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Nedavno je Rumer posudila majčin kupaći kostim iz filma 'Striptiz'.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Kojoj bolje stoji prosudite sami...
| Foto: AKGS
Glumica Zoe Kravitz kći je glumice Lise Bonet i glazbenika Lennyja Kravitza.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
I jako sliči svojoj majci
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Kaia Gerber skoro je preslika slavne majke Cindy Crawford.
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Manekenka je Kaiju dobila u braku s Randeom Gerberom, s kojim ima i sina Presleyja.
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Ne, ovo nije Reese Wihterspoon, ali niste daleko...
| Foto: RE/PRESS ASSOCIATION
Ava Phillippe kći je poznate glumice i njezinog bivšeg supruga, također glumca Ryana Phillippea.
| Foto: Instagram/ kolaž
Reese i Avu često uspoređuju, a mnogi kažu da izgledaju kao sestre.
| Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION
Violet Affleck jako podsjeća na svoju majku, Jennifer Garner.
| Foto: Amanda Andrade-Rhoades/REUTERS
A možda vas i Ever Anderson podsjeća na neku glumicu...
| Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION
A zašto i ne bi kada joj je majka poznata glumica Milla Jovovich!
| Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Lila Grace Moss Hack osim što jako sliči na svoju mamu Kate Moss, također je nastavila njenim stopama...
| Foto: Zabulon Laurent/ABACA/PIXSELL
Lila je na modnim pistama debitirala 2021. godine, a ugovor je potpisala za majčinu agenciju.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Susan Sarandon je na svoju kćer Evu Amurri također prenijela i ljubav prema glumi.
| Foto: OConnor-Arroyo
Možda vas i ova lijepa glumica podsjeća na nekoga?
| Foto: Dave Bedrosian/DPA
Lily-Rose Depp kći je Vanesse Paradis i Johhnyja Deppa, što se i vidi...
| Foto: NPX/Press Association/PIXSELL
Lourdes Leon jako sliči mami Madonni
| Foto: Vince Flores/Press Association/PIXSELL
A od nje je vjerojatno 'povukla' i ekstravagantan stil odjevanja...
| Foto: Profimedia/ilustracija
Maya Hawke jedna je od zvijezda Netflixove uspješne serije 'Stranger Things'
| Foto: Carlos Osorio/REUTERS
Tata joj je poznati glumac Ethan Hawke
| Foto: Christopher Katsarov/PRESS ASSOC
A majka također glumica Uma Thurman. Vidi se, zar ne?
| Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM
Nico Parker, također glumica u usponu, sliči jednoj slavnoj glumici...
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Svojoj mami - Thandie Newton
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Heidi Klum također ima svojeg 'duplića' - kći Leni
| Foto: Monika Skolimowska/DPA
Njih dvije, osim što si sliče, ponekad i surađuju zajedno u kampanjama, kao što je ova za donje rublje
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Kći Brada Pitta i Angeline Jolie nedavno se odrekla očevog prezimena
| Foto: Rocco Spaziani
Mnogi smatraju kako je, barem prema karakteristikama lica, 'povukla' dosta i od mame, i od tate
| Foto: Rocco Spaziani
Laurie Metcalf i Zoe Perry su obje utjelovile mamu Sheldona Coopera. Jedna u 'Teoriji velikog praska', a druga u seriji 'Mladi Sheldon'
| Foto: Tammie Arroyo-GG18/PRESS ASSOCIA
Što je doista zgodno, obzirom da su mama i kćer!
| Foto: © OConnor/PRESS ASSOCIATION