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FOTO Stankica iz 'Gospodina Savršenog' prošla pakao zbog filera, sad je neprepoznatljiva

Stankica Stojanović natjecala se u trećoj sezoni RTL-ova showa, u kojoj je osvojila srce Tonija Šćulca
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FOTO Stankica iz 'Gospodina Savršenog' prošla pakao zbog filera, sad je neprepoznatljiva
Stankica je objavila nove fotke na Instagramu na kojima izgleda neprepoznatljivo u uskoj kožnoj haljinici. 'Za koji sat mi je rođendan. Iznenadi me nečim što još nisam ni znala da želim', napisala je Stankica u opisu objave. 
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Stankica je objavila nove fotke na Instagramu na kojima izgleda neprepoznatljivo u uskoj kožnoj haljinici. 'Za koji sat mi je rođendan. Iznenadi me nečim što još nisam ni znala da želim', napisala je Stankica u opisu objave.  | Foto:
Komentari 4

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