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SAD IMA 79 KILOGRAMA

FOTO Štefica iz 'Života na vagi' se prepolovila pa pokazala posljedice: 'Nije sve savršeno'

Štefica Sever je 2022. godine u 'Život na vagi' ušla sa 157 kilograma, a izašla 36 kila lakša. Lani je otkrila kako je laška za 70 kilograma. Promijenila je stil života, a počela je i planinariti. Sad je pokazala ono o čemu se nakon velikih transformacija rijetko govori.
FOTO Štefica iz 'Života na vagi' se prepolovila pa pokazala posljedice: 'Nije sve savršeno'
Štefica Sever bila je kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi'. | Foto: RTL
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Štefica Sever bila je kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi'. | Foto: RTL
Komentari 1

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