FOTO Štefica iz 'Života na vagi' se prepolovila pa pokazala posljedice: 'Nije sve savršeno'

Štefica Sever je 2022. godine u 'Život na vagi' ušla sa 157 kilograma, a izašla 36 kila lakša. Lani je otkrila kako je laška za 70 kilograma. Promijenila je stil života, a počela je i planinariti. Sad je pokazala ono o čemu se nakon velikih transformacija rijetko govori.
Štefica Sever bila je kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi'.
| Foto: RTL
Štefica Sever bila je kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi'. |
Foto: RTL
Štefica Sever bila je kandidatkinja šeste sezone 'Života na vagi'.
| Foto: RTL
Kad se prijavila u show imala je 157,6 kilograma.
| Foto: RTL
Put ove bivše kandidatkinje nakon završetka showa nije bio nimalo lagan.
| Foto: RTL/canva
Prije tri godine suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima zbog kojih je morala proći čak pet operacija.
| Foto: Instagram
Unatoč mirovanju, Štefica se vratila treninzima i zdravim navikama, a rezultati su i više nego vidljivi.
| Foto: RTL/canva
Na Instagramu se osvrnula na svoje sudjelovanje u RTL-ovu showu. 'Moje putovanje je počelo 2022.g. sa ulaskom u show život na vagi. Doslovno mi je promijenilo život', riječi su kojima je započela objavu.
| Foto: Instagram
Objasnila je i što je sve tijekom sudjelovanja u showu naučila: 'Tamo sam zapravo shvatila što sam sve napravila od svojeg života, a to je da sam se dovela do samog dna. Što se samog kilograma tiče, nezadovoljstva,depresije i zdravstvenog stanja'.
| Foto: Instagram
Foto instagram
U studenome prošle godine otkrila je da je skinula 70 kilograma.
| Foto: Instagram
Ovih dana pokazala je višak kože koji joj je ostao nakon mršavljenja i priznala da put do novog tijela nije ni približno savršen kako mnogi misle.
| Foto: Instagram
- Moja koža je dokaz da kad skineš jednu odredenu kilažu dobiješ nešto sasvim drugo. Ali ipak to sam ja, dal sam se voljela prije sa 157 kila ili danas sa 79 kila. Procijenite sami - napisala je na Instagramu.
| Foto: instagram
Ima i novi imidž. a mnogu se slažu kako joj nova boja kose odlično pristaje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nedavno je pokazala kako izgleda kada se sredi, a ispod fotke su se nizali komentari: 'Koja transformacija, svaka čast!', 'Promjena je velika', 'Neprepoznatljiva si!',
| Foto: instagram
Foto instagram
Na Instagramu dijeli fotografije s planinarenja.
| Foto: instagram
U samo dva dana uspjela je osvojiti čak dva vrha. Riječ je o usponu na Biokovo, gdje je dosegla vrh sv. Rok na 1062 metra nadmorske visine, kao i o usponu na najviši vrh otoka Visa, Hum, koji se nalazi na 587 metara.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Foto instagram