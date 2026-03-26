FOTO Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 157 kila, imala je više operacija: Evo kako sad izgleda

Štefica Sever je 2022. godine u 'Život na vagi' ušla sa 157 kilograma, a izašla 36 kila lakša. Prošle se godine na Instagramu pohvalila da je sada 70 kila lakša. Osim kilaže, promijenila je i imidž, a počela je osvajati i planine...
Štefica Sever bila je kandidatkinja 6. sezone 'Života na vagi', a kad se prijavila u show imala je 157,6 kilograma.
Put ove bivše kandidatkinje nakon završetka showa nije bio nimalo lagan, pa se tako 2023. godine suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima zbog kojih je morala proći čak pet operacija.
Unatoč mirovanju, Štefica se vratila treninzima i zdravim navikama, a rezultati su i više nego vidljivi.
Na Instagramu se osvrnula na svoje sudjelovanje u RTL-ovu showu. 'Moje putovanje je počelo 2022.g. sa ulaskom u show život na vagi. Doslovno mi je promijenilo život', riječi su kojima je započela objavu.
Objasnila je i što je sve tijekom sudjelovanja u showu naučila: 'Tamo sam zapravo shvatila što sam sve napravila od svojeg života, a to je da sam se dovela do samog dna. Što se samog kilograma tiče, nezadovoljstva,depresije i zdravstvenog stanja'.
U studenom 2025. otkrila je da je izgubila 70 kila.
Ima i novi imidž. a mnogu se slažu kako joj nova boja kose odlično pristaje.
'Ulijećem u 44.', napisala je kratko.
Sada je na Instagramu podijelila fotografije s planinarenja.
U samo dva dana uspjela je osvojiti čak dva vrha. Riječ je o usponu na Biokovo, gdje je dosegla vrh sv. Rok na 1062 metra nadmorske visine, kao i o usponu na najviši vrh otoka Visa, Hum, koji se nalazi na 587 metara.
