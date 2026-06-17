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FOTO Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 157 kila: Prepolovila se, a sada se fotka u bikiniju

Štefica Sever je 2022. godine u 'Život na vagi' ušla sa 157 kilograma, a izašla 36 kila lakša. Lani je otkrila kako je laška za 70 kilograma. Promijenila je stil života, a počela je i planinariti. Sada je objavila fotku kraj bazena...
FOTO Štefica je u 'Život na vagi' ušla sa 157 kila: Prepolovila se, a sada se fotka u bikiniju
Štefica Sever bila je kandidatkinja 6. sezone 'Života na vagi', a kad se prijavila u show imala je 157,6 kilograma. | Foto: RTL
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Štefica Sever bila je kandidatkinja 6. sezone 'Života na vagi', a kad se prijavila u show imala je 157,6 kilograma. | Foto: RTL
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