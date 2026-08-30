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ŽIVOT KROZ FOTOGRAFIJE

FOTO Stjepan Jimmy Stanić: Gospodin hrvatske glazbe koji je uspješno spojio jazz i humor

Pjevač osebujnog baritona, jazz-glazbenik i zabavljač ostavio je trag dug više od sedam desetljeća, a njegov humor i zagrebački šarm postali su jednako prepoznatljivi kao njegove pjesme. Stjepan Jimmy Stanić preminuo je u 98. godini života.
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Grgur Zucko/Pixsell
Malo je ljudi u hrvatskoj popularnoj kulturi čija bi biografija mogla istodobno poslužiti kao povijest jazza, šlagera, zabavne glazbe, zagrebačkih plesnjaka i domaće estrade. Stjepan Jimmy Stanić pripada upravo toj rijetkoj skupini. Pjevač, kontrabasist, gitarist, interpretator jazz-standarda, zabavljač i pripovjedač na pozornici, tijekom karijere dulje od sedam desetljeća postao je jedna od najoriginalnijih figura hrvatske glazbe. | Foto: Grgur Zucko/Pixsell
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Malo je ljudi u hrvatskoj popularnoj kulturi čija bi biografija mogla istodobno poslužiti kao povijest jazza, šlagera, zabavne glazbe, zagrebačkih plesnjaka i domaće estrade. Stjepan Jimmy Stanić pripada upravo toj rijetkoj skupini. Pjevač, kontrabasist, gitarist, interpretator jazz-standarda, zabavljač i pripovjedač na pozornici, tijekom karijere dulje od sedam desetljeća postao je jedna od najoriginalnijih figura hrvatske glazbe. | Foto: Grgur Zucko/Pixsell
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