FOTO Stjepan Jimmy Stanić: Gospodin hrvatske glazbe koji je uspješno spojio jazz i humor

Veliku ulogu u kasnijim desetljećima njegova života imala je supruga Barbara Stanić. Njihova priča započela je na sindikalnom putovanju u Portorožu. Barbara je tada radila kao daktilografkinja na Televiziji Zagreb, bila je udovica i majka dvoje djece. Jimmy ju je zapazio među ženama koje su stigle autobusom i započeo razgovor na sebi svojstven, šaljiv način. Veza je potrajala godinama prije braka. Bili su zaručeni čak trinaest godina, a vjenčali su se u travnju 1990. | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija