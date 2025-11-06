Obavijesti

SPEKTAKL ILI TRAILER ZA NEKI SF?

FOTO Što je sad ovo? Karleuša u dolarima od glave do pete, onda još i cirkoni na kapcima

Haljina prekrivena američkim novčanicama, visoke čizme istog printa, duboki dekolte, blještavi lanac oko vrata i platinasta kosa u valovima. Upravo tako je Jelena Karleuša u srijedu stigla na snimanje 'Pinkovih zvezda'
Beograd: Snimanje emisije "Pinkove zvezde" u studiju 3
Novinari su je pitali koliko novca ima na sebi, a ona je, kao da se radi o običnoj pamučnoj majici, odgovorila: 'Nije toliko puno'. | Foto: Antonio Ahel
