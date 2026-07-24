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FOTO Što rade nakon Gileada? Evo gdje je danas glumačka postava 'Sluškinjine priče'

Serija "Sluškinjina priča" postala je pravi fenomen nakon što je stigla na male ekrane 2017. godine. Tijekom šest sezona serija je pratila June i njezine saveznike u borbi protiv represivnog režima, a završnica je gledateljima donijela dugo očekivanu nadu. U galeriji provjerite čime se glumačka postava bavi danas.
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FOTO Što rade nakon Gileada? Evo gdje je danas glumačka postava 'Sluškinjine priče'
Teško je zamisliti da je glavnu ulogu u seriji "Sluškinjina priča" mogao odigrati bilo tko drugi osim Elisabeth Moss. Njezina interpretacija June, žene koja se bori za slobodu u okrutnom režimu Gileada, smatra se jednom od najupečatljivijih televizijskih izvedbi posljednjih godina. | Foto: YouTube/screenshot
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Teško je zamisliti da je glavnu ulogu u seriji "Sluškinjina priča" mogao odigrati bilo tko drugi osim Elisabeth Moss. Njezina interpretacija June, žene koja se bori za slobodu u okrutnom režimu Gileada, smatra se jednom od najupečatljivijih televizijskih izvedbi posljednjih godina. | Foto: YouTube/screenshot
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