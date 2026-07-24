FOTO Što rade nakon Gileada? Evo gdje je danas glumačka postava 'Sluškinjine priče'

Serija "Sluškinjina priča" postala je pravi fenomen nakon što je stigla na male ekrane 2017. godine. Tijekom šest sezona serija je pratila June i njezine saveznike u borbi protiv represivnog režima, a završnica je gledateljima donijela dugo očekivanu nadu. U galeriji provjerite čime se glumačka postava bavi danas.
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Teško je zamisliti da je glavnu ulogu u seriji "Sluškinjina priča" mogao odigrati bilo tko drugi osim Elisabeth Moss. Njezina interpretacija June, žene koja se bori za slobodu u okrutnom režimu Gileada, smatra se jednom od najupečatljivijih televizijskih izvedbi posljednjih godina.
| Foto: YouTube/screenshot
Teško je zamisliti da je glavnu ulogu u seriji "Sluškinjina priča" mogao odigrati bilo tko drugi osim Elisabeth Moss. Njezina interpretacija June, žene koja se bori za slobodu u okrutnom režimu Gileada, smatra se jednom od najupečatljivijih televizijskih izvedbi posljednjih godina.
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Foto: YouTube/screenshot
Teško je zamisliti da je glavnu ulogu u seriji "Sluškinjina priča" mogao odigrati bilo tko drugi osim Elisabeth Moss. Njezina interpretacija June, žene koja se bori za slobodu u okrutnom režimu Gileada, smatra se jednom od najupečatljivijih televizijskih izvedbi posljednjih godina.
| Foto: YouTube/screenshot
Prije ove uloge Moss je već stekla veliku popularnost kao Peggy Olson u seriji "Mad Men", a gledatelji je pamte i kao Zoey Bartlet iz "The West Winga" te po glavnoj ulozi u hvaljenoj kriminalističkoj seriji "Top of the Lake".
| Foto: YouTube/screenshot
Istodobno je uspješno gradila i filmsku karijeru. Zapažene uloge ostvarila je u filmovima "The Square", "Her Smell", "Shirley", "Us" i "The Invisible Man".
| Foto: YouTube/screenshot
Posljednjih godina pojavila se u filmovima "The French Dispatch" i" Next Goal Wins", kao i u miniseriji "Imperfect Women". Elisabeth Moss nakratko se vratila ulozi June i u seriji "The Testaments", dok je privatno 2024. godine postala majka svog prvog djeteta.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Glumica inače danas slavi 44. rođendan.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Joseph Fiennes utjelovio je zapovjednika Freda Waterforda, jednog od najokrutnijih likova u Gileadu. June, prisiljena postati služavka njegove obitelji, dobiva ime Offred, čime se simbolično prikazuje da pripada upravo njemu. Iako se Fred nastoji prikazati kao pravedan i razuman čovjek, tijekom serije otkriva svoju nasilnu i nemilosrdnu prirodu. Njegova priča završava u četvrtoj sezoni.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Prije ove uloge Joseph Fiennes proslavio se filmom "Shakespeare in Love", a zapažene nastupe ostvario je i u ostvarenjima "Elizabeth", "Enemy at the Gates" i "The Merchant of Venice". Televizijska publika pamti ga i po ulozi monsinjora Howarda u seriji "American Horror Story: Asylum".
| Foto: Stefan Rousseau/REUTERS
Nakon završetka rada na "Sluškinjinoj priči", Fiennes je glumio u filmu "The Mother" uz Jennifer Lopez te utjelovio oca Sherlocka Holmesa u seriji "Young Sherlock". U privatnom životu od 2009. godine u braku je sa švicarskom manekenkom Maríjom Dolores Diéguez, s kojom ima dvije kćeri.
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Yvonne Strahovski u seriji "Sluškinjina priča" glumi Serenu Joy Waterford, suprugu zapovjednika Freda i jednu od najvažnijih protivnica glavne junakinje June. Tijekom šest sezona njezin se lik postupno razvija, otkrivajući složenu osobnost koja se bori s vlastitim odlukama i posljedicama života u Gileadu.
| Foto: screenshot/Youtube
Australska glumica bila je dobro poznata televizijskoj publici i prije ove uloge. Proslavila se kao glavna ženska zvijezda serije "Chuck", a kasnije je zapaženu ulogu ostvarila i u posljednjim sezonama serije "Dexter". Posljednjih godina sve se češće pojavljuje u akcijskim filmovima, među kojima se izdvajaju "The Predator" i "The Tomorrow War", dok je 2024. glumila u humorističnoj drami "Scrambled". Za ulogu Serene osvojila je brojne pohvale i čak dvije nominacije za nagradu Emmy.
| Foto: screenshot/Youtube
Sljedeći veliki projekt Yvonne Strahovski bit će druga sezona serije "Bad Monkey", u kojoj će imati jednu od glavnih uloga. U privatnom životu od 2017. godine u braku je s Timom Lodenom, s kojim ima troje djece.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
Alexis Bledel u seriji tumači Emily, poznatu i kao Ofglen, jednu od prvih osoba koja June uvodi u pokret otpora Mayday. Iako tijekom serije prolazi kroz brojne teške i traumatične događaje, Emily ostaje simbol hrabrosti, izdržljivosti i borbe protiv represivnog režima.
| Foto: screenshot/Youtube
Bledel je za ovu ulogu osvojila nagradu Emmy, no većina gledatelja i dalje je najviše pamti kao Rory Gilmore iz omiljene serije "Gilmorice". Zapažene uloge ostvarila je i u filmovima "Tuck Everlasting", "The Sisterhood of the Traveling Pants", "Sin City" te "The Conspirator", dok se nakratko pojavila i u seriji "Mad Men".
| Foto: Britta Pedersen/DPA
Nakon odlaska iz "Sluškinjine priče" 2021. godine, privremeno se povukla iz svijeta glume. Uskoro se vraća na velike i male ekrane u projektima "Ponderosa" i "Joy Will Prevail". Na veliko oduševljenje obožavatelja, Alexis Bledel iznenađujuće se vratila u finalnoj epizodi serije, gdje se Emily ponovno susreće s June. U privatnom životu ima sina iz bivšeg braka s glumcem Vincentom Kartheiserom, s kojim je glumila u seriji "Mad Men".
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Madeline Brewer u seriji glumi Janine, jednu od najtragičnijih i najomiljenijih junakinja. Tijekom serije prolazi kroz brojna teška iskušenja, uključujući gubitak oka, psihičke slomove i stalnu borbu za vlastiti opstanak, no unatoč svemu zadržava toplinu i nadu.
| Foto: Instagram
Prije ove uloge Brewer je privukla pozornost ulogama u serijama "Orange Is the New Black" i "Hemlock Grove", a potom je ostvarila glavnu ulogu u psihološkom trileru "Cam". Pojavila se i u filmovima "Captive State" te "Hustlers". Nakon završetka serije nastavila je nizati uspješne projekte. Pridružila se posljednjoj sezoni serije "You", a glumila je i u filmovima "I Live Here Now" i "Anniversary", objavljenima prošle godine.
| Foto: Instagram
Osim filmskih i televizijskih uloga, Brewer se posvetila i kazalištu. Godine 2025. zaigrala je Audrey u predstavi "Little Shop of Horrors", a potom je debitirala na Broadwayu u naslovnoj ulozi predstave "Becky Shaw". Iste godine udala se za snimatelja Jacka Thompsona-Roylancea.
| Foto: Instagram
Ann Dowd u seriji glumi tetu Lydiju, strogu i nemilosrdnu čuvaricu koja nadzire služavke i provodi pravila režima Gileada. Iako je u početku prikazana kao jedan od glavnih negativaca, njezin lik s vremenom postaje znatno složeniji i višeslojniji.
| Foto: screenshot/Youtube
Prije ove uloge Dowd je izgradila bogatu glumačku karijeru ulogama u brojnim filmovima, među kojima su T"he Manchurian Candidate", "Marley & Me", "Compliance", "Side Effects" i "Hereditary". Televizijska publika posebno ju pamti po zapaženoj ulozi u hvaljenoj seriji "The Leftovers".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nakon uspjeha u "Sluškinjinoj priči" nastavila je nizati zapažene projekte. Pojavila se u filmovima "The Exorcist: Believer" i "The Friend". Ann Dowd ponovno je preuzela ulogu tete Lydije u nastavku "The Testaments", gdje je jedina stalna članica glumačke postave iz originalne serije. U privatnom životu od 1984. godine u braku je s Larryjem Aranciom, s kojim ima troje djece.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
O-T Fagbenle u seriji "Sluškinjina priča" glumi Lukea, supruga glavne junakinje June. Za razliku od romana Margaret Atwood, u kojem njegova sudbina ostaje nepoznata, televizijska verzija otkriva da je Luke uspio pobjeći u Kanadu, gdje se nakon dugog razdoblja ponovno susreće sa suprugom.
| Foto: screenshot/Youtube
Prije ove uloge britanski glumac bio je najpoznatiji po nastupu u HBO-ovoj seriji "Looking", no upravo mu je "Sluškinjina priča" donijela međunarodno priznanje. Veliku pozornost privukao je i utjelovljenjem Baracka Obame u miniseriji "The First Lady", a glumio je i u serijama "Presumed Innocent" te "No Good Deed".
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Nakon završetka serije nastavio je graditi uspješnu karijeru. Godine 2025. ostvario je važnu sporednu ulogu u filmu "Splitsville" uz Dakotu Johnson, a pridružio se i glumačkoj postavi Huluove serije "All's Fair". Početkom 2026. pojavio se i u znanstvenofantastičnoj humorističnoj seriji "The Miniature Wife", zajedno s Elizabeth Banks i Matthewom Macfadyenom.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Max Minghella u seriji glumi Nicka, vozača obitelji Waterford koji s June razvija posebnu vezu. Iako se u početku čini kao sporedan lik, postupno se otkriva da je riječ o čovjeku složenih motiva i promjenjivih savezništava, rastrganom između vlastitih osjećaja i odanosti režimu.
| Foto: Instagram
Sin oskarovca Anthonyja Minghelle, Max je širu prepoznatljivost stekao ulogom u filmu "The Social Network", a potom je nastupio i u filmovima "The Ides of March" i "The Internship" te u seriji "The Mindy Project".
| Foto: Instagram
Osim glumačke karijere, posljednjih se godina uspješno posvetio i režiji. Nakon redateljskog prvijenca "Teen Spirit", režirao je horor "Shell", u kojem glavnu ulogu ima Elisabeth Moss. Kao glumac pojavio se i u filmovima "Spiral" te "Babylon". Nakon završetka "Sluškinjine priče", Minghella je glumio u četvrtoj sezoni serije "Industry", a očekuju ga i uloge u filmu "Clayface" te četvrtoj sezoni popularne serije "The White Lotus".
| Foto: Instagram
Bradley Whitford u seriji "Sluškinjina priča" tumači zapovjednika Josepha Lawrencea, jednog od najsloženijih likova u cijeloj priči. Iako je sudjelovao u stvaranju i održavanju režima Gileada, tijekom serije pokazuje i drugu stranu svoje osobnosti te na kraju žrtvuje vlastiti život kako bi pomogao pokretu otpora.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Američki glumac bio je poznat mnogo prije dolaska u ovoj seriji, ponajviše zahvaljujući ulozi Josha Lymana u kultnoj seriji "The West Wing". Ostvario je i zapažene nastupe u filmovima "The Cabin in the Woods", "Saving Mr. Banks", "The Post" i Oscarom nagrađenom hororu "Get Out".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Posljednjih godina Whitford je glumio u ostvarenjima "Godzilla: King of the Monsters", T"ick, Tick… Boom!" i "Office Romance", a pridružio se i stalnoj glumačkoj postavi četvrte sezone serije "The Diplomat". Od 2019. godine u braku je s glumicom Amy Landecker, dok iz prethodnog braka s Jane Kaczmarek ima troje djece.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Samira Wiley u seriji glumi Moiru, najbolju prijateljicu June i jednu od najvažnijih članica pokreta otpora protiv režima Gileada. Svojom snažnom i emotivnom izvedbom osvojila je nagradu Emmy te postala jedna od omiljenih glumica među obožavateljima serije.
| Foto: YouTube/screenshot
Prije ove uloge Wiley je stekla veliku popularnost kao Poussey Washington u hit-seriji "Orange Is the New Black", a pojavila se i u seriji "You're the Worst". Nakon završetka "Sluškinjine priče" glumila je u britanskoj akcijskoj seriji "Atomic", a očekuje je i uloga u sportskoj drami "They Fight".
| Foto: YouTube/screenshot
Samira Wiley trebala je 2026. godine debitirati na Broadwayu u novoj verziji predstave "Proof", no zbog zdravstvenih razloga morala je odustati od projekta. U privatnom životu ima jedno dijete iz bivšeg braka sa scenaristicom Lauren Morelli.
| Foto: Manon Cruz/REUTERS