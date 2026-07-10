FOTO Što vozi najseksi ZET-ovka kad ne vozi tramvaj?

Prije tri godine cijeli je Zagreb pričao o njoj. Jedan TikTok bio je dovoljan da Iva Ćavarović, nekad Pandžić, postane najpoznatija i najzgodnija vozačica tramvaja u Hrvatskoj. Popularnost je otišla toliko daleko da su neki putnici namjerno čekali baš njezin tramvaj, samo kako bi ih Iva malo provozala kroz grad
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A kad skine ZET-ovu uniformu? Atraktivna Iva uskače u Mercedes.
| Foto: Instagram
A kad skine ZET-ovu uniformu? Atraktivna Iva uskače u Mercedes. |
Foto: Instagram
A kad skine ZET-ovu uniformu? Atraktivna Iva uskače u Mercedes.
| Foto: Instagram
Tko zna, možda se samo zagrijava za autobus...
| Foto: Instagram
Ipak ZET u voznom parku ima brojne autobuse marke Mercedes.
| Foto: Instagram
Ljubav prema vožnji u javnom prijevozu, kako je ranije govorila, gajila je odmalena.
| Foto: Instagram
Vozila je na svim linijama koje kreću iz spremišta Ljubljanica, odnosno od 2 do 9, 11, 17,
| Foto: Instagram
- Volim ovaj posao jer sam opuštena, iako imam puno stresnih situacija i svaki dan mi se nešto dogodi. Mi vozači imamo veliku odgovornost prema drugim sudionicima u prometu, svaki dan nam se događaju situacije gdje moramo brzo odreagirati da bi izbjegli sudar - ispričala nam je ranije.
| Foto: Facebook/ Blue World Institute
U lipnju 2023. udala se za dugogodišnjeg partnera Bonislava i tad nam je otkrila detalje.
| Foto: Facebook/ Blue World Institute
- Bilo je prekrasno, imali smo oko 150 uzvanika, vjenčanje je bilo u na Krku, a kasnije smo bili u sali u hotelu Magal u Njivicama - rekla nam je Iva.
| Foto: Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Facebook/ Blue World Institute
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL