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KAD SIĐE S TRAČNICA...

FOTO Što vozi najseksi ZET-ovka kad ne vozi tramvaj?

Prije tri godine cijeli je Zagreb pričao o njoj. Jedan TikTok bio je dovoljan da Iva Ćavarović, nekad Pandžić, postane najpoznatija i najzgodnija vozačica tramvaja u Hrvatskoj. Popularnost je otišla toliko daleko da su neki putnici namjerno čekali baš njezin tramvaj, samo kako bi ih Iva malo provozala kroz grad
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FOTO Što vozi najseksi ZET-ovka kad ne vozi tramvaj?
A kad skine ZET-ovu uniformu? Atraktivna Iva uskače u Mercedes. | Foto: Instagram
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A kad skine ZET-ovu uniformu? Atraktivna Iva uskače u Mercedes. | Foto: Instagram
Komentari 34

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