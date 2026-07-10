FOTO Što vozi najseksi ZET-ovka kad ne vozi tramvaj?

- Volim ovaj posao jer sam opuštena, iako imam puno stresnih situacija i svaki dan mi se nešto dogodi. Mi vozači imamo veliku odgovornost prema drugim sudionicima u prometu, svaki dan nam se događaju situacije gdje moramo brzo odreagirati da bi izbjegli sudar - ispričala nam je ranije. | Foto: Facebook/ Blue World Institute