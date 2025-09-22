Obavijesti

FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

Ljubavni život Maje Šuput oduvijek je intrigirao javnost. Ona je u lipnju iznenadila objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova, a prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca. U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom s kojim je slavila i svoj rođendan...
Razveli se Maja Šuput i Nenad Tatarinov
Maja Šuput u lipnju je iznenadila javnost objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija
