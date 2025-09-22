FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

Ljubavni život Maje Šuput oduvijek je intrigirao javnost. Ona je u lipnju iznenadila objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova, a prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca. U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom s kojim je slavila i svoj rođendan...
Maja Šuput u lipnju je iznenadila javnost objavom da se razvela od supruga Nenada Tatarinova.
Vijest je odjeknula u medijima jer su godinama slovili za jedan od najskladnijih parova na sceni, uvijek nasmijani, zaljubljeni i puni zajedničkih trenutaka koje su rado dijelili na društvenim mrežama.
Prije braka s njim bila je u vezama s nekoliko muškaraca.
Prvu javnu vezu imala je s Ivicom Tomuradom, bubnjarom njezina nekadašnjeg benda EnJoy.
Britanac Alex Nicoll, vlasnik noćnih klubova u Londonu bio joj je partner prije 11 godina. Veza je, nakon upoznavanja na St. Tropezu, potrajala tek nekoliko mjeseci, a Šuput je rekla kako je to bila romansa nalik na one iz ljubavnih romana.
Veza s poduzetnikom Marijom Kovačićem bila je najturbulentnija jer su četiri puta prekidali i mirili se. Živjeli su zajedno, ali nikako nisu pronalazili zajednički jezik i šuškalo se kako je ljubomora imala veliku ulogu kod njihovih prekida.
Kratku romansu imala je i s razvedenim poduzetnikom Adrijanom Plenčom, kojeg je upoznala dok je nastupala na vjenčanju novinarke Ivane Šikić i poduzetnika Joška Kovača.
Nakon toga se pisalo i o njezinoj vezi s oftalmologom Deanom Šarićem, koji je kasnije oženio novinarku Mirjanu Hrgu.
Bila je i u vezi s koncertnim organizatorom Markom Pericom. S njim je po prvi put ušla u poduzetničke vode. Skupa su pokrenuli liniju rublja 'Ljubi gdje me boli' 2006. godine. To je ujedno bio i naziv pjesme za Radijski festival. Maja i Perica su prekinuli krajem 2006. vezu koja je trajala oko godinu i pol, a svojedobno je za Gloriju otkrila da su ostali u dobrim odnosima.
Povezivalo ju se i sa nekadašnim devet godina mlađim asistentom Markom Matićem...
- Zašto bi mi asistent bio dečko, ne bi li mi onda on bio samo dečko, ne bi li on putovao sa mnom na moja privatna putovanja. Oni koji prate moj život znaju da putujem više od pilota. Kakav je to dečko koji ne ide na put nego joj odnosi kofere do check in-a - objasnila je Maja.
Prije pet godina se osvrnula na svoje bivše ljubavi.
- Birala sam muškarce koji su bili potpuno krivi za mene, ali su se bojali da ne ispadnu manje bitni jer nisu javne osobe, da su svojim lažnim ponašanjem odavali lažnu sigurnost. Glasniji je pa misli da će mene verbalno nadglasati. Imala sam problem s ljigavim muškarcima, šarmerima bez pokrića koji su na prvu dopadni, ali jako samodopadni. Veliki šmekeri - rekla je Šuput u YouTube emisiji 'Podcast Inkubator' repera Fil Tilena.
U posljednje vrijeme povezuje je se sa Šimom Elezom...
On se proslavio emisijom Gospodin Savršeni, u kojoj ipak nije pronašao ljubav...
Maja i Šime snimljeni su u nekoliko navrata ovog ljeta. Izmijenjivali su nježnosti na jahti...
Šime je i snimao spot za Maju...
Zajedno su proslavili i njezin rođendan
