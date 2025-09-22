FOTO Sve ljubavi Maje Šuput

- Zašto bi mi asistent bio dečko, ne bi li mi onda on bio samo dečko, ne bi li on putovao sa mnom na moja privatna putovanja. Oni koji prate moj život znaju da putujem više od pilota. Kakav je to dečko koji ne ide na put nego joj odnosi kofere do check in-a - objasnila je Maja. | Foto: Borna Hržina